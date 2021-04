Lockpfosten So informativ war eine Urner Kuhwiese noch nie Ein Hof in Bürglen setzt als erster im Kanton Uri ein ganz bestimmtes Zeichen für die Landwirtschaft: Seit Freitag stehen sogenannte Lockpfosten auf dessen Gut. Christian Tschümperlin 21.04.2021, 17.12 Uhr

Es gibt sie seit gut 20 Jahren – die sogenannten Lockpfosten. Allein der Name macht schon gwundrig: Am Rand von Wiesen, Feldern und Äckern sind sie zu finden. Mit simplen Schlagworten sollen sie zum Nachdenken über die Landwirtschaft anregen. Auch auf dem Hof von Monika und Max Herger in Bürglen stehen seit Freitagnachmittag deren zwölf.

Lehrtochter Jessica Bissig zieht den schweren Holzhammer auf und schlägt ihn mit grosser Kraft auf den letzten jener drei Lockpfosten, die sich auf dem Hauptgut der Hergers befinden:

Bild: Christian Tschümperlin (Bürglen, April 2021)

Ein jeder 2,5 Meter lang, stehen auf den Schildern schwarz auf weiss: Biestmilch, Dufttest und Höhenschwindel. Wer sich in der Landwirtschaft auskennt, der dürfte die Wörter einzuordnen wissen: Es geht um das Milchvieh. Dabei handelt es sich um einen von 40 landwirtschaftlichen Themenkreisen, die die Lockpfosten aufgreifen. Daneben existieren solche über Geissen, die Biodiversität oder Ökoflächen.

Erklärungen sind auf den Schildern angebracht

Auf einer Inschrift werden die Schlagwörter näher erläutert: «Ohne Kalb keine Milch – ohne Milch kein Kalb. Die Milch nach der Geburt, die gelbe Biestmilch, ist extrem reich an Nähr- und Abwehrstoffen.» Was nicht steht, das erläutert Jessica Bissig gleich selber:

«Dufttest? Die Kühe benötigen viel frische Luft, auch im Winter, wenn es kalt ist.»

Es dürfe im Stall zwar kein Durchzug herrschen, grundsätzlich sei es den Kühen aber am wohlsten zwischen 0 und 15 Grad. «Kühe mögen es nicht zu warm. Deshalb suchen sie im Sommer stets den Schatten», verrät sie. Ob der Bauer im Stall genügend gelüftet habe, merke er gleich selber mit dem Dufttest an seinen Kleidern, heisst es da auf dem Pfosten.

Und dann steht da noch der Begriff Höhenschwindel: 155'000 Kilogramm Milch verkaufe der durchschnittliche Schweizer Milchbauer pro Jahr. Nur Betriebe ab 400'000 Kilogramm hätten eine Zukunft. Bei diesen Zahlen könnte einem wortwörtlich schwindlig werden. Bauer Max Herger resümiert:

«Wenn es nach dieser Schätzung ginge, hätten viele Urner Bauernbetriebe keine Zukunft. Ich bin aber überzeugt, dass wir – unter anderem dank unserer Alpwirtschaft – eine haben.»

Sein Hof ist denn auch vielseitig aufgestellt. Nebst Kühen, Geissen und Hühnern stammen auch ein beliebter Most sowie ein Alpkäse von Hergers Gut. Lehrtochter Jessica Bissig meint zum Thema: «Es wäre schön, wenn auch kleinstrukturierte Höfe eine Zukunft hätten. Gerade sie fördern mit ihrer Vielseitigkeit die Biodiversität, da sie anders wirtschaften als grosse und einheitlich bewirtschaftete Betriebe.»

Über 1800 Lockpfosten in der gesamten Schweiz

Die Lockpfosten stehen von Mai bis Oktober in der Nähe der Wander- und Fahrradwege und tun nicht viel ausser aufklären. Gestartet hat das Projekt 2001 mit 852 Pfosten. Seither ist die Anzahl gemäss dem Landwirtschaftlichen Informationsdienst (LID) stetig gestiegen: Letztes Jahr waren es 1425 Pfosten auf Kulturland von 77 Betrieben in 13 Kantonen. Dieses Jahr schreibt das Projekt einen neuen Rekord: Schweizweit werden in den nächsten Wochen 1854 Lockpfosten aufgestellt respektive eingeschlagen – über 400 Pfosten mehr als noch letztes Jahr. Und das auf weiteren 27 Betrieben in 19 Kantonen.

Hansueli Iseli, der die Pfostenlogistik koordiniert, ist denn auch überzeugt, dass der steigende Informationsbedarf etwas mit den anstehenden Abstimmungen über die beiden Agrar-Initiativen zu tun hat: «Bäuerinnen und Bauern suchen nach Möglichkeiten, die breite Bevölkerung über das, was sie tagtäglich tun, aufzuklären, und dazu ist der Lockpfosten eine kreative Lösung.» Bauer Max Herger jedenfalls ist so oder so begeistert von der Idee: «Es ist immer gut, wenn man den Menschen die Landwirtschaft etwas näherbringen kann.»