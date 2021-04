lockpfosten So informativ waren Giswiler Kuhwiesen noch selten Ein Giswiler Bauer setzt auf seinem Gut im Kanton Obwalden als einer der Ersten Lockpfosten: Ein auffallendes Zeichen für die Landwirtschaft. Christian Tschümperlin 24.04.2021, 05.00 Uhr

Es gibt sie seit gut 20 Jahren – die sogenannten Lockpfosten. Allein der Name macht schon «gwundrig»: Am Rand von Wiesen, Feldern und Äckern sind sie zu finden. Mit simplen Schlagworten sollen sie zum Nachdenken über die Landwirtschaft anregen. Auch auf dem Hof von Thomas Burch in Giswil stehen seit Freitagnachmittag deren neun. Und das ist erst der Anfang.

Thomas Burch (rechts) schlägt einen der Pfosten ein. Beim Aufstellen der Pfosten hilft Othmar Hüppi vom Landwirtschaftlichen Informationsdienst (LID). Mit den Pfählen wollen die Landwirte die Bevölkerung besser über ihre Arbeit aufklären. Bild: Christian Tschümperlin (Giswil, 23. April 2021)

Ein jeder Pfosten 2,5 Meter lang, stehen auf den Informationstafeln schwarz auf weiss: Gesundheit, Perfektion und Mitbestimmung. Wer die politischen Debatten der vergangenen Wochen mitverfolgt hat, der dürfte die Wörter einzuordnen wissen. Es geht um die beiden Agrarinitiativen, die am 13. Juni zur Abstimmung kommen. «Ich bewirtschafte selber einen Hof in St.Gallen, wo ich Kirschen anbaue», berichtet Othmar Hüppi vom Landwirtschaftlichen Informationsdienst (LID). Er ist einer von sieben Pfostenstellern des LID. «Ich habe es einmal ausprobiert, gar nicht mehr zu spritzen. Danach konnten wir die Kirschen nicht einmal mehr selber essen, weil sie von den Schädlingen so verdorben waren.»

Doch bei den Lockpfosten geht es um mehr als um die Agrarinitiativen. Bei dem Thema handelt es sich nur um eines von 40 landwirtschaftlichen Themenkreisen, welche die Lockpfosten aufgreifen. Daneben existieren solche über Geissen, Beeren oder Ökoflächen.

Landwirtschaftliches Wissen in Häppchen

Auf Inschriften werden die Schlagwörter näher erläutert. Auf einem der Pfosten zum Hauptgut von Thomas Burch steht:

«Heidelbeeren tragen bei guter Pflege zehn Jahre lang Frucht. Die Sträucher bringen erst fünf Jahre nach der Pflanzung den vollen Ertrag.»

Was nicht steht, das erläutert Burch gleich selber: «Die Beeren gedeihen auf unseren besten Böden. Wir sind jetzt im zehnten Jahr und produzieren rund eine Tonne. Ich hoffe, die Sträucher halten noch bis zu meiner Pension», sagt Burch mit einem Augenzwinkern.

Dank des Einsatzes von Homöopathie und bestäubender Hummeln hat er aber keine Zweifel, dieses Ziel erreichen zu können. Der grösste Teil der Ernte landet in lokalen Läden, der kleinere Teil wird als Konfitüre ab Hof verkauft. «Für die Herstellung der Konfitüre ist meine Schwägerin Monika zuständig.»

Und dann steht da, einige Meter weiter, noch der Begriff «Ökolohn» auf einem von drei Pfosten.

Othmar Hüppi bohrt die Schrauben der Informationstafeln ein. Bild: Christian Tschümperlin (Giswil, 23. April 2021)

Beim Ökolohn-Pfosten geht es darum, den Wanderern die Ökowiesen näherzubringen. «Bisher mähten die Bauern ihre Wiesen im Sommer drei bis fünf Mal. Eine Blumenwiese düngen sie nicht mehr und schneiden sie noch ein bis drei Mal.» Der Bund entlöhnt dies. Für Burch ist die Botschaft klar: «Es existiert bereits eine Denkwende in der Landwirtschaft.» Denn auf seinem Land gedeiht bereits ein natürliches Blumenreich.

«Forschung und Landwirtschaft brauchen Zeit für die Umstellung, doch wir sind auf einem guten Weg.»

Die Lockpfosten stehen von Mai bis Oktober in der Nähe der Wander- und Fahrradwege und tun nicht viel ausser aufklären. Gestartet hat das Projekt 2001 mit 852 Pfosten. Seither ist die Anzahl gemäss dem Landwirtschaftlichen Informationsdienst stetig gestiegen: Letztes Jahr waren es 1425 Pfosten auf Kulturland von 77 Betrieben in 13 Kantonen. Dieses Jahr schreibt das Projekt einen neuen Rekord: Schweizweit werden in den nächsten Wochen 1854 Lockpfosten aufgestellt respektive eingeschlagen – über 400 Pfosten mehr als noch letztes Jahr. Und das auf weiteren 27 Betrieben in 19 Kantonen.

Informationswanderweg soll entstehen

Hansueli Iseli, der die Pfostenlogistik koordiniert, hat denn auch selber beobachtet, dass der steigende Informationsbedarf etwas mit den anstehenden Abstimmungen über die beiden Agrarinitiativen zu tun hat: «Bäuerinnen und Bauern suchen nach Möglichkeiten, die breite Bevölkerung über das, was sie tagtäglich tun, aufzuklären, und dazu ist der Lockpfosten eine kreative Lösung.» Thomas Burch und Othmar Hüppi jedenfalls haben an diesem Morgen noch nicht fertig aufgestellt: «Wir setzen 60 Pfosten auf weiteren fünf Höfen in Giswil», so Burch. Sogar ein ganzer Informationswanderweg soll so entstehen.