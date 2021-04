Er baut den Böögg, bevor er in Uri explodiert

Böögg-Bauer Lukas Meier ist schon weit fortgeschritten mit den Arbeiten. Der Böögg soll am Montag auf der Teufelsbrücke im Kanton Uri coronakonform verbrannt werden. Bei einem Besuch in der Werkstatt erzählt Meier, was dieses Jahr besonders ist und wo die Herausforderungen liegen.