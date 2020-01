LZ Corner ist neu bei Tourist-Info untergebracht In eigener Sache: Die Uri Tourismus AG hat den LZ Corner der Urner Zeitung übernommen. Längere Öffnungszeiten sind das Resultat. 23.01.2020, 17.46 Uhr

Beim Tourist-Info im Theater Uri gibt es nun ein grösseres Angebot an Tickets. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 22. Januar 2020)

Die Urner Zeitung geht mit der Uri Tourismus AG eine Zusammenarbeit ein. Neu ist der LZ Corner, der am früheren Redaktionsstandort an der Höfligasse 3 in Altdorf zu finden war, im Theater Uri untergebracht. Die Kunden der Urner Zeitung profitieren von längeren Öffnungszeiten: Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 12 Uhr sowie 13 bis 17.30 Uhr, Samstag von 8 bis 12 Uhr. Sonntags ist die Anlaufstelle der Uri Tourismus AG während der Wintermonate geschlossen, im Sommer sieben Tage pro Woche geöffnet.

Die Mitarbeiter der Uri Tourismus AG wissen auch über die wichtigsten Kundenanliegen Bescheid. Zudem sind dort auch die Ausgaben der Urner Zeitung erhältlich. Telefonisch ist die Uri Tourismus AG erreichbar unter: 041 874 80 00.

«Uri Tourismus AG ist ein idealer Partner»

Grund für die neue Lösung: Die Redaktion der Urner Zeitung wird umstrukturiert. Seit dem 1. Januar ist die Hauptredaktion der Urner Zeitung gemeinsam mit jener der Nidwaldner Zeitung und der Obwaldner Zeitung in Stans positioniert. Im Zuge dessen wurde das Sekretariat an der Höfligasse 3 in Altdorf aufgelöst. «Wir sind froh, dass wir für unsere Kunden eine angenehme Lösung finden konnten», sagt Redaktionsleiter Florian Arnold. «Die Uri Tourismus AG ist ein idealer Partner für uns.» Für die Mitarbeiter der Urner Zeitung, die vor Ort berichten, steht weiterhin ein Büro in Altdorf zu Verfügung. «Die Zusammenarbeit mit der Urner Zeitung respektive der ‹Luzerner Zeitung› ist für uns ein weiteres wichtiges Puzzleteil, die Uri Tourismus AG sowie den Tourist-Info Altdorf als Dienstleistungszentrum für den Kanton Uri zu positionieren», sagt Maurus Stöckli, Geschäftsführer der Uri Tourismus AG. «Dank der Kooperation können wir der Urner Bevölkerung neu ein fast vollständiges Ticketsortiment für Veranstaltungen, ÖV et cetera anbieten und somit auch die Besucherfrequenzen in der Tourist-Info weiter ausbauen.»

Für beide Seiten eine Win-win-Situation

Neu sind bei Uri Tourismus unter anderem Tickets des KKL, des FC Luzern, der Plattformen Ticketcorner, Starticket, Ticketino, Event-Frog sowie Obrasso Concerts erhältlich. Dank der grosszügigen Öffnungszeiten sei die Zusammenarbeit für beide Seiten eine Win-win-Situation, so Stöckli.

Für einen weiteren Bereich läuft seit Mitte Dezember eine Partnerschaft: Todesanzeigen und Danksagungen, welche in der Urner Zeitung publiziert werden sollen, können bei der Gisler 1843 AG in Altdorf aufgegeben werden. Kontakt: Gisler 1843 AG, Gitschenstrasse 9, 6460 Altdorf, E-Mail: info@gisler1843.ch sowie Telefon: 041 874 18 43. (red)