Magazin Das «Image» flattert wieder in die Urner Briefkästen Das Urner Magazin «Image» ist erschienen und beleuchtet Geschichten zum unternehmerischen, sozialen und kreativen Schaffen im Kanton Uri. 14.12.2020, 13.28 Uhr

Das Magazin erreicht noch in dieser Woche die Urner Haushalte. Bild: PD

(RIN) Uris Wirtschaft und Institutionen warten trotz Pandemie mit Neuigkeiten und Erfolgsmeldungen auf. Dies beweist ein Blick ins neu erschienene Urner Magazin «Image». Aufgearbeitet in Wort und Bild treffen die Geschichten in dieser Woche in den Urner Briefkästen ein. «Auch wer seit jeher in Uri lebt und sich bestens auskennt, erfährt mit dem Magazin immer wieder Überraschendes zu grossen und kleineren Themen, erkennt Hintergründe, macht Bekanntschaft mit neuen Gesichtern und erhält Antworten auf interessante Fragen», heisst es in einer entsprechenden Mitteilung.