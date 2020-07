Reportage Magnet für Paddler, Windsurfer und Segler: Der Platz auf dem Urnersee wird diesen Sommer knapp Badende, Wassersportler, Segel- und Motorboote tummeln sich an schönen Sommertagen am See. Nicht alle kennen die Vorschriften. Markus Zwyssig 14.07.2020, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stand-up-Paddler unterwegs auf dem Urnersee. Bild: Nadia Schärli (Flüelen, 14. Juli 2020)

«Es ist wahnsinnig, was dieses Jahr auf dem Urnersee abgeht», sagt Florian Jauch. Er betreibt mit seiner Schwester seit fünf Jahren Windsurfing Urnersee in Flüelen – ein Zentrum für Wassersportler mit Campingplatz. Die Zahlen sind eindrücklich: Jauch hat an Spitzentagen bis zu 300 Windsurfer, 60 Kitesurfer und 40 Stand-up-Paddler gezählt.

Zum Teil seien die Wassersportler an den beliebten Plätzen Schulter an Schulter gestanden. «Bei starkem Wind ist das Urner Seebecken ein Magnet für Wind- und Kitesurfer», so Jauch. Zudem beginne die Saison früh: «Silvaplana war noch schneebedeckt, als man am Urnersee bereits surfen konnte.»

Ein extremer Boom setzte in der Coronakrise mit den Stand-up-Paddlern ein. «Deren Zahl hatte bereits in den vergangenen Jahren stets zugenommen», weiss Jauch. Und jetzt sei sie nochmals stark angestiegen. Jeder wollte ein Stand-up-Paddle, denn das konnte man auch während der Pandemie nutzen: Damit ist man alleine unterwegs und kann stets die Schutzmassnahmen und den geforderten Abstand einhalten.

Die Sportgeräte seien zudem günstig zu haben. «Viele tragen es aufblasbar im Rucksack mit sich.» Aber Florian Jauch kennt auch Nachteile: «Immer mehr kaufen ein Stand-up-Paddle ohne Beratung und vor allem wissen sie nicht über die geltenden Regeln Bescheid.»

Schwimmweste ist auf dem See unerlässlich

Das grösste Problem sei, dass die Wassersportler vielfach keine Schwimmweste tragen oder mit einem aufblasbaren Stand-up-Paddle weit nach draussen gleiten würden. Jauch weiss:

«Wenn auf dem See das Stand-up-Paddle plötzlich Luft verliert, dann wird es gefährlich.»

Daher lohne es sich, eine gutes, wenn auch etwas teureres Stand-up-Paddle zu kaufen. Online erhält man ein billiges Produkt für 200 bis 300 Franken. Für eine gutes Stand-up-Paddle müsse man aber schon mit rund 800 Franken rechnen.

In den vergangenen Tagen sind die Zahlen der Wassersportler nicht weiter gestiegen. Einige reisen nun doch für ihre Ferien ins Ausland. «Die Surfer gehen trotz Corona nach Sardinien, an den Gardasee oder nach Griechenland», so Jauch. Aber trotzdem: Diesen Sommer verbringen auf Grund der Coronakrise mehr Menschen in der Schweiz als in anderen Jahren. «Wir haben 15 Stellplätze für Camper und sind den ganzen Sommer ausgebucht», sagt Jauch. Trotzdem wird er weiterhin mit Anfragen überhäuft. 20 bis 30 E-Mails sind es jeden Tag. Verschiedentlich könne er dann Camper weiter vermitteln, vor allem auch, weil nun im Kanton Uri an mehreren Orten neue Plätze geschaffen worden sind.

Bei der Isleten gibt es einen temporären Campingplatz

Einen provisorischen Campingplatz gibt es an der Isleten. Jauch lobt die entsprechende Aktion von Uri Tourismus. Das Grundstück der ehemaligen Sprengstofffabrik Cheddite eigne sich bestens für Camper. «Es wäre schön, wenn man diesen Platz auch in den kommenden Jahren dafür nutzen könnte.» Jauch ist denn auch überzeugt, dass die Gäste zur Zeit vor allem wegen des Urnersees in den Kanton Uri kommen. «Sie suchen Erholung auf dem See beim Surfen und geniessen auch mal eine Tour mit dem Bike. Das sind die Gäste, die wir brauchen.» Im Winter fahre man zum Skifahren nach Andermatt, aber im Sommer müsse der Kanton Uri mit dem Urnersee werben.

Sperrfläche ist auch für Stand-up-Paddler tabu

Florian Jauch ist viel auf dem Urnersee unterwegs. Von seinem Boot aus, macht er immer wieder Stand-up-Paddler auf die geltenden Regeln aufmerksam. Positiv sieht er auch die Zusammenarbeit mit der Urner Seepolizei. Durch die regelmässige Präsenz könnten die Gefahren eingedämmt werden. «Bisher ist auch wenig passiert», gibt er sich optimistisch.

Florian Jauch unterwegs auf dem Stand-up-Paddle. Im Frühling hatte er den See noch für sich alleine:

Stand-up-Paddler missachten die Vorschriften oft unbewusst. Viele wissen nicht, dass sie gesperrte Wasserflächen nicht befahren dürfen. So ist auf Grund von Felsreinigungsarbeiten am rechten Ufer des Urnersees, zwischen Gruonbach und dem Axenegg, eine Seefläche temporär gesperrt. Die Stelle ist mit gelben Bojen signalisiert. Diese Signalisation untersagt das Befahren der Sperrfläche mit jeglichen Wasserfahrzeugen. Darunter fallen nebst Motor- und Segelschiffen auch Stand-up-Paddles, Paddelboote oder Segel- und Drachensegelbretter. Die Seeflächensperrung dauert voraussichtlich bis Ende Oktober 2020.

Am rechten Seeufer zwischen dem Gruonbach und dem Axenegg sind Felsreinigungsarbeiten im Gange. Die Bojen (im Hintergrund) zeigen das Sperrgebiet für Wassersportler. Bild: Nadia Schärli (Flüelen, 14. Juli 2020)

Die Seepolizei ist zuständig für die Ruhe, Ordnung und Sicherheit auf dem See sowie für die Seerettung. Zusammen mit Mitgliedern der Sektion Uri der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft (SLRG) fand kürzlich ein Präventionsanlass statt, bei dem Badende über die Gefahren und Baderegeln informiert wurden. Vereinzelt finden gemeinsame Seekontrollen mit den Polizeien der Nachbarkantone statt. Werden Vorschriften, die auf den schweizerischen Gewässern gelten, nicht eingehalten, so ermahnt die Seepolizei die fehlbaren Seebenützer. Es können aber auch Bussen ausgesprochen oder sie können sogar zur Anzeige gebracht werden.