Mann bei Arbeitsunfall in Silenen verletzt

(pd/zfo) Am Mittwoch, kurz vor 8.15 Uhr, ereignete sich in Amsteg ein Arbeitsunfall. Ein 44-jähriger Mann befand sich für Arbeiten auf einem Flachdach und beabsichtigte, eine Aluminiumleiter hinabzusteigen. Dabei rutschte er aus derzeit ungeklärten Gründen auf einer Leitersprosse aus und fiel rund 4.5 Meter in die Tiefe, schreibt die Urner Polizei in einer Mitteilung.

Der Mann zog sich erhebliche Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital überführt. Der genaue Hergang des Arbeitsunfalles wird durch die Kantonspolizei Uri abgeklärt.