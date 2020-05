Marcel Wipfli wird Chef Alpin beim Urner Skiverband Der Urner Skiverband (USV) hat seine Delegiertenversammlung schriftlich abgehalten. Für die Sportlerehrungen muss man sich noch ein wenig gedulden. 27.05.2020, 10.20 Uhr

An der vergangenen USV-Meisterschaft zeigte sich Stefanie Arnold (vorne) siegreich. Archivbild: PD

(RIN) Auch der Urner Skiverband (USV) konnte aufgrund der Coronapandemie seine Delegiertenversammlung nicht wie gewohnt durchführen. Damit der Vorstand handlungsfähig bleibt und die kommende Saison planen kann, haben die Delegierten jedoch schriftlich über verschiedene Themen abgestimmt. Die Stimmkarten von den einzelnen Skiklubs wurden den jeweiligen Präsidentinnen und Präsidenten per Post zugesendet. Zudem wurden alle für die Abstimmungen und Wahlen relevanten Unterlagen auf die USV-Website gestellt. So konnten die Delegierten mit ihrer Skiklubpräsidentin, ihrem Skiklubpräsidenten Kontakt aufnehmen und sich so an den Abstimmungen und Wahlen beteiligen.

Das Protokoll, die im Verbandsmagazin «Skiheil» gedruckten Jahresberichte, der Kassenbericht und der Revisorenbericht wurden einstimmig angenommen. Bei den Wahlen wurde der amtierende Präsident Urs Briker für zwei weitere Jahre in seinem Amt bestätigt. Ebenfalls wiedergewählt wurden Flavia Cathry als Kassierin sowie Stefan Moser als Technischer Leiter. Marcel Wipfli wurde als Nachfolger von Thomas Infanger als Chef Alpin gewählt. Der neue Alpin-Chef wird von Samuel Kempf als Cheftrainer unterstützt.

Beim Langlauf Skicross in Realp haben sich viele Sportler gemessen. Archivbild: PD

Christof Arnold ist in den Vorstand gewählt worden

Christof Arnold ist neu in den Vorstand gewählt worden als Beisitzer und Vertreter des Zentralschweizer Schneesport Verbands (ZSSV). Er übernimmt diese Funktion von Marcel Wipfli. Die beiden Revisoren Hansueli Imholz und Edi Schilter erklärten sich bereit, diese Aufgabe für zwei weitere Jahre zu übernehmen, und wurden von den Delegierten bestätigt.

Die Ehrungen von den erfolgreichen Urner Sportlerinnen und Sportlern sowie den verdienten Trainern und Funktionären konnten ebenfalls nicht durchgeführt werden. Am Freitag, 4. September 2020, wird der Urner Skiverband dies nachholen, wie Urs Briker, Präsident USV, in einer Mitteilung schreibt. In diesem Zusammenhang werden auch die im Imholz Sport Alpin Cup erzielten Leistungen der Skifahrerinnen und Skifahrer gewürdigt. «Wir freuen uns schon jetzt auf diesen Anlass», so Briker.

Urs Briker würdigt die Leistungen

Urs Briker wolle es dennoch nicht unterlassen, allen Sportlerinnen und Sportlern schon jetzt zu ihren starken Leistungen zu gratulieren, und wünscht eine gute und unfallfreie Vorbereitung auf die kommende Saison. Ein grosser Dank gebühre allen Sponsoren sowie den Trainern, den Eltern, dem gesamten Vorstand und insbesondere dem abtretenden Chef Alpin Thomas Infanger sowie seiner rechten Hand Nadja Loretz.