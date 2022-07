Regierungsrat geht nicht auf Forderung von Marina-Gegnern ein

Marina-Projekt Die Grünen Uri sind enttäuscht von der Antwort des Regierungsrates Der Regierungsrat gehe nicht auf die Forderung in den beiden Petitionen gegen die Marinas am Urnersee ein. Als alternative Lösung für das Areal schlagen die Grünen Uri einen Freizeitpark für alle vor. 07.07.2022, 15.25 Uhr

Die Schlucht des Isentalerbachs könnte Teil eines industriegeschichtlichen Lehrpfades sein, schlagen die Grünen Uri vor. Bild: PD

Zwei Urner Petitionen mit zusammen 10’000 Unterschriften verlangen, dass das Marina-Projekt Isleten nicht gebaut wird. Eine davon ist von den Grünen Uri – und diese sind enttäuscht von der Antwort des Regierungsrates auf die Petitionen. Denn auf die Forderung gehe der Regierungsrat in seiner Antwort mit keinem Wort ein, schreibt die Partei in einer Mitteilung.

Im Gegenteil signalisiere der Regierungsrat dem Investor Samih Sawiris weiterhin seine Unterstützung für ein Projekt, das den vom Regierungsrat selbst deklarierten Kriterien nie entsprechen könne. Die Grünen Uri sehen das Projekt viel mehr als einen massiven Eingriff in die Landschaft.

«Die angebliche Sorge der Regierung um die vorhandenen Bodenressourcen, die Erhaltung der Landschaft rund um den Urnersee und den freien Seezugang für alle bleiben leere Worte, wenn das geplante Projekt der Marina Isleten umgesetzt wird», wird Eveline Lüönd, Präsidentin der Grünen Uri, in der Mitteilung zitiert. Aus ihrer Sicht wird es nicht möglich sein, auf der Isleten ein den Profitvorstellungen des Investors genügendes Projekt umzusetzen, ohne die Natur über Gebühr zu belasten und unnötigen Mehrverkehr zu produzieren. Daran ändere auch der Einbezug der Bevölkerung ins Richtplanverfahren nichts; er sei eine reine Pflichtübung, die erfahrungsgemäss nicht zu substanziellen Änderungen der Vorschläge des Regierungsrates führe.

Naturnaher Freizeitpark als Alternative

Die vorliegende Projektidee ist nach Ansicht der Grünen Uri nicht tragbar. Die Partei behält sich deshalb weitere politische Schritte in dieser Sache vor. Die Grünen Uri haben bereits im März skizziert, wie eine wirkliche Öffnung des Cheddite-Areals für alle aussehen könnte: Der Kanton oder eine Stiftung sollte das Areal erwerben und zu einem Erholungsgebiet für alle mit Feuerstellen, Unterständen und Parkbänken umgestalten, den Bachlauf ausweiten und renaturieren sowie die schützenswerten Bäume und Baumgruppen bestehen lassen. Die ehemalige Kantine könnte zu einem Restaurant am See und der bestehende Hafen als Anlegestelle für kleine Boote umgebaut werden. Das alte Fabrikgebäude, das Bürogebäude und die Villa könnten im Sinne von bewohnten Baudenkmälern beispielsweise für Wassersportlager umgenutzt werden. Ein kleiner Campingplatz und einige der heutigen Gebäudenutzungen könnten dabei erhalten bleiben und durch einen kleinen Industrielehrpfad in Erinnerung an die Anfänge der Urner Industrie ergänzt werden. (cn)