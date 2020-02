Markus Wismer ist neuer Dirigent in Bauen Mit diversen Neuwahlen startet der Musikverein in sein Jubiläumsjahr. 18.02.2020, 16.17 Uhr

Die Geehrten und der neue Vorstand des Musikvereins Bauen; von links: Markus Wismer, Dirigent, Edy Zberg, 20 Jahre, Kurt Baumann, 25 Jahre, Christine Briker, 20 Jahre, Stephanie Infanger, Kassierin, Heini Iten, Ehrendirigent & Co-Präsident, Melanie Hilber, Beisitzerin, Lucia Iten-Kempf, Co-Präsidentin, Cyrill Durrer, Aktuar. Pd / Urner Zeitung

(pd/ml) Kürzlich traf sich der Musikverein Bauen zur 60.Generalversammlung. Die Präsidentin Lucia Iten-Kempf durfte die rund 25 Mitglieder, Ehren- und Freimitglieder sowie die Vertreterin der Gemeinde Bauen im «Schwarzen Löwen» Altdorf willkommen heissen.

Die Geschäfte konnten zügig abgewickelt werden. In ihrem gemeinsamen Jahresbericht liessen die Präsidentin und der Dirigent das vergangene Jahr Revue passieren. Sie dankten den Musikantinnen und Musikanten für ihr grosses Engagement bei allen Aktivitäten.

Festlichkeiten sorgen für leichtes Defizit

Im vergangenen Jahr traf sich der Verein zu 34Proben, zehn Auftritten in und ausserhalb des Kantons und zu drei gesellschaftlichen Anlässen. Höhepunkte waren das Jubiläumstreffen mit dem Musikverein Rehling vom 28. bis 30.Juni sowie das Jahreskonzert mit den Erfolgsnummern der letzten 14Jahre vor ausverkauftem Haus.

Der Materialverwalter Kurt Baumann berichtete zum letzten Mal über aktuelle Materialbestände. Kassierin Stephanie Infanger berichtete, dass die «Party» im vergangenen Jahr infolge diverser Festlichkeiten etwas mehr gekostet habe als andere Jahre und deshalb ein leichtes Defizit zu beklagen sei. Als sehr positiv bewertete sie das Ergebnis des Jahreskonzertes.

Bei den Wahlen kam es zu einigen Neuerungen. Für den abtretenden Aktuar Kurt Baumann wurde Cyrill Durrer gewählt. Marvin Zemp wird neuer Materialverwalter und Melanie Hilber rückt für Christine Briker als Beisitzerin nach. Kurt Baumann stellt sich neu als 2.Rechnungsrevisor zur Verfügung. Als neuer Dirigent wurde Markus Wismer, Rotkreuz gewählt. Wismer ist bestens mit dem Kanton Uri vertraut, leitete er doch von 1984 bis 1992 die Brassband Uri, mit der er 1987 in der 2.Klasse Schweizer Meister wurde.

Samariterverein dankt für Zusammenarbeit

2020 feiert der Musikverein Bauen mit dem Jubiläumskonzert am 7.November und dem Jubiläumsakt am Sonntag, 8.November, das 60-jährige Bestehen. Daneben stehen diverse Auftritte im Kanton Uri auf dem Programm, etwa am 6.März an den schweizerischen Polizeiskimeisterschaften in Andermatt.

Kurt Baumann wurde für seine 25-jährige Mitgliedschaft und Vorstandstätigkeit im Musikverein geehrt. Christine Briker und Edy Zberg erhielten ebenfalls lobende und dankende Worte für ihre 20-jährige Treue zum Verein beziehungsweise für langjährige Vorstandstätigkeiten. Heini Iten wurde für seine Verdienste im Musikverein Bauen zum Ehrendirigenten ernannt. Susanne Sigrist überbrachte die Grüsse der Gemeinde Bauen und Marta Aschwanden bedankte sich im Namen des Samaritervereins für die gute Zusammenarbeit.