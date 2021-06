Uri: 53 junge Frauen und Männer haben ihre Matura bestanden.

Matura Das Lernen hat sich bezahlt –sie sind bereit für Urner Heldentaten 53 junge Frauen und Männer erhielten ihr Maturazeugnis. Bildungsdirektor Beat Jörg lobte ihren Mut und Durchhaltewillen.

Urs Hanhart 19.06.2021, 14.22 Uhr

Die Maturafeier stand unter einem besonderen Stern. Der Regierungsrat hatte sie zu einer von fünf Pilotveranstaltungen erklärt. Somit konnten die Maturaausweise im Theater Uri in Altdorf am Freitag in einem gut gefüllten Saal überreicht werden. Allerdings war die Teilnahme mit diversen Covid-19-Auflagen verbunden. So wurden nur Geimpfte, Getestete und Genesene reingelassen. Zudem galt Maskenpflicht. Immerhin tat dies aber der guten Stimmung keinen Abbruch, auch wenn die fröhlichen Gesichter hinter den Mund-/Nasenschützen nur erahnt werden konnten. Für die musikalische Umrahmung ihrer Feierstunde sorgten die Maturanden selbst. Es gab zwischen den Programmpunkten gleich mehrere Einlagen.

Nun stehen den erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen die Türen und Tore der Universitäten und Hochschulen offen. Bilder: Urs Hanhart (Altdorf, 18. Juni 2021)

Regierungsrat Beat Jörg wies in seiner Begrüssungsrede darauf hin, dass der Kanton Uri trotz seiner vergleichsweise geringen Einwohnerzahl höchst eindrückliche Dinge zustande gebracht habe, wie etwa das Erschliessen des Passes aller Pässe, das Hervorbringen von internationalen Sportgrössen und das Produzieren des besten Alpkäses weit und breit. Zu den Maturi und Maturae sagte der Bildungsdirektor: «Auf Ihnen ruhen unsere Hoffnungen auf künftige Urner Heldentaten. Und ich bin mir sicher: Sie werden uns nicht enttäuschen, denn Sie verfügen über Qualitäten, die für grosse Dinge nötig sind.» Die erfolgreichen Absolventen hätten Lust, Neues zu entdecken, den Mut, sich hohe Ziele zu setzen sowie die Bereitschaft, hart dafür zu arbeiten, und nicht zuletzt den festen Willen, alle inneren und äusseren Widerstände fest ins Auge zu fassen sowie zu überwinden. «Würden Sie all diese Qualitäten nicht haben, so wären Sie heute nicht hier», so Jörg. «Sie hatten die Lust, neues Wissen zu entdecken, den Mut, sich mit der Matura ein hohes Ziel zu setzen, waren bereit hart dafür zu arbeiten und mit festem Willen hielten Sie durch bis zum grossen Ziel.»

«Möglichkeiten, wie vermutlich nie mehr»

Er gratulierte den Maturanden im Namen des Mittelschulrates sowie des Urner Regierungsrates und auch persönlich herzlich zu diesem grossen Erfolg. Jetzt mit der Matura in der Tasche stünden den Absolventen die Türen und Tore der Universitäten und Hochschulen im Land weit offen. «Sie haben heute Möglichkeiten wie vermutlich nie mehr im Leben», betonte Jörg. In diesem Sinne ermunterte er die jungen Frauen und Männer, sich weiterhin zu bilden, ihre Stärken auszuloten und sich ein neues Bildungsziel zu setzen. «Entwickeln Sie die Fantasie, von grossen Dingen zu träumen und haben Sie den Mut, das eine oder andere geträumte grosse Ding in der Realität anzupacken. Schreiben Sie die Geschichte von unserem sehr erstaunlichen Alpenvolk und seinen höchst denkwürdigen Dingen entschlossen weiter», so die Aufforderung von Jörg.

Maturanden sorgten selbst für die musikalische Umrahmung.

Höhepunkt der Feier war die Überreichung der Zeugnisse durch den Präsidenten der Maturakommission, Brosi Zgraggen, und die jeweiligen Klassenlehrpersonen. Dabei durften die Maturanden die Maske für einen kurzen Moment abnehmen. Im Hintergrund wurde jeweils ein vor sechs Jahren geknipstes Porträtbild eingeblendet. 53 der 56 angetretenen Kandidaten erfüllten die Anforderungen.

Besondere Ehre: Zweimal Notenschnitt von 5,5

Alina Barengo (im Bild) und Ella Russi erzielten einen Notenschnitt von 5,5. Bild: Urs Hanhart

Der von der UKB vergebene und mit 1000 Franken dotierte Maturapreis wurde zweimal ausgehändigt und zwar an Ella Russi und Alina Barengo. Beide erzielten einen Notendurchschnitt von 5,5. 16 Kandidaten schlossen mit der Note 5,0 oder besser ab. Spezialpreise gab es auch noch für die besten Maturarbeiten. Diese gingen an Matteo Balli (Thema «Fischzucht») und Carmen Journeaux («Brunniquelle»).

Die Festrede wurde von Boris Previsic, Professor am Institut «Kulturen der Alpen», gehalten. Er gab den Maturanden Gedanken und Wünsche mit auf den kommenden Lebensweg. «Jetzt beginnen für Sie die Lehr- und Wanderjahre», sagte er zu den Hauptprotagonisten und ergänzte: «Auf diese Wanderung nehmt ihr einen Rucksack mit, bepackt mit einem ansehnlichen Stück Allgemeinwissen, wofür Euch manche beneiden werden.» Previsic legte den jungen Frauen und Männern ans Herz, die Spezialisierung mit viel Leidenschaft und Neugier zu betreiben.

Maturafeier: Es herrschte eine festliche Stimmung. Bilder: Urs Hanhart (Altdorf, 18. Juni 2021) Daran änderte auch die Maskenpflicht nichts Bildungsdirektor Beat Jörg bei seiner Ansprache Brosi Zgraggen überreicht Viviana Zaugg das Zeugnis. und Elena Boi. Stolz nimmt auch Ian Danioth das Zeugnis entgegen. Sowie Jasmin Epp.

Das Schlusswort gehörte dem scheidenden Rektor Daniel Tinner, der sich erleichtert zeigte, dass die Maturafeier durchgeführt werden konnte. Zu den Absolventen sagte er: «Eure Klugheit ist quasi amtlich bestätigt und dass auch meine Unterschrift auf dieser Bestätigung sein darf, erfüllt mich mit Dankbarkeit. Es hätte im Mai noch anders sein können.»