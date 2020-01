Max Aschwanden und Andreas Bilger wollen für die CVP Seedorf in den Landrat Die CVP-Ortspartei Seedorf will ihre beiden Sitze im Landrat verteidigen. Dafür schickt sie Andreas Bilger (bisher) und Max Aschwanden (neu) ins Rennen. 14.01.2020, 05.00 Uhr

(ml) Der bisherige Seedorfer CVP-Landrat Andreas Bilger (56) stellt sich am 8. März erneut zur Wahl. Er ist verheiratet, Vater von zwei erwachsenen Kindern und wurde 2012 erstmals in den Landrat gewählt. Davor war er während zehn Jahren Mitglied des Gemeinderates, davon sechs Jahre Gemeindepräsident. Er hat sich in den vergangenen acht Jahren vor allem für einen korrekten Finanzausgleich, attraktive Steuerkonditionen, eine gute Verkehrsanbindung und für ein sachdienliches Wahlsystem eingesetzt, wie die CVP Seedorf in einer Mitteilung schreibt. Zudem sei das neue Gemeindegesetz, dass die Autonomie der Gemeinden gestärkt hat, Folge einer seiner Vorstösse.

Andreas Bilger ist auch in der Gemeinde engagiert und präsidiert aktuell den Donatoren-Verein des RHC Uri sowie den Verein des Jugend- und Ferienhauses «Carmen». In den nächsten vier Jahren möchte er sich primär für die Sicherstellung des attraktiven Wohnstandortes Seedorf, die Förderung des Seedorfer Gewerbes und den sicheren Ausbau der Verkehrsverbindung zwischen Seedorf und Altdorf einsetzen.

Max Aschwanden (53) kandidiert neu für den Landrat. Er ist verheiratet und Vater von Kindern im Alter von 19 und 17 Jahren. Er war von 2004 bis 2018 Gemeinderat von Seedorf. Dabei amtete er zwei Jahre als Mitglied, vier Jahre als Verwalter und acht Jahre als Gemeindepräsident. «Er hat in dieser Zeit unter anderem für stabile Finanzen in der Gemeinde Seedorf gesorgt und die vorhandenen Infrastrukturanlagen wurden auf den neusten Stand gebracht», so die Mitteilung. Im Rollhockey Club Uri hilft er seit über dreissig Jahren in verschiedensten Funktionen mit.

Die bisherige CVP-Landrätin Claudia Schuler tritt nicht mehr an. Die Familienfrau und Polizistin sass seit 2012 für die CVP im Landrat. Claudia Schuler war als Landrätin unter anderem Mitglied der Sicherheitskommission sowie Urner Vertreterin in der interparlamentarischen Geschäftsprüfungskommission der Interkantonalen Polizeischule Hitzkirch (IHP).