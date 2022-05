Parkinson ist unheilbar, aber behandelbar – ein Experte klärt auf

Medizin Unheilbar, aber behandelbar – ein Experte für Parkinson klärt auf Stephan Bohlhalter beschäftigt sich als Chefarzt und Leiter der Klinik für Neurologie und Neurorehabilitation am Luzerner Kantonsspital mit Parkinson – und betreut auch einige Patienten aus dem Kanton Uri. Claudia Naujoks Jetzt kommentieren 30.05.2022, 05.00 Uhr

Auch wenn die Krankheit nicht restlos geklärt ist, sind Parkinson-Patientinnen und -Patienten heute gut aufgehoben. Bild: Stockphoto

Wenn einem der Begriff «Parkinson» begegnet, denkt man meist an ältere Menschen mit einer zitternden Hand. Vielleicht ist noch bekannt, dass es eine neurologische, fortschreitende Erkrankung ist, die nicht heilbar ist. Das war es aber auch schon. «Dabei tritt das sogenannte einseitig beginnende Ruhezittern gar nicht bei allen Betroffenen auf, und immerhin rund 10 Prozent der Patienten sind unter 50 Jahre alt», klärt Prof. Dr. med. Stephan Bohlhalter auf.

Er ist Leiter der Klinik für Neurologie und Neurorehabilitation am Neurozentrum des Luzerner Kantonsspitals. In dieser Funktion beschäftigt er sich mit Parkinson-Patientinnen und Patienten, auch aus dem Kanton Uri.

Weltweit haben sich die Parkinson-Erkrankungen zwischen 1990 und 2015 verdoppelt – und da ist schon herausgerechnet, dass häufiger diagnostiziert wird. Es ist auch die neurologische Krankheit, die am stärksten zunimmt über den Alterseffekt hinaus, im Unterschied zur Alzheimer Demenz, deren Zunahme mit der Überalterung der Gesellschaft korreliert.

Vor allem Länder mit einer starken Industrialisierung, wie China, die mit einer höheren Pestizid- und Schwermetallbelastung einhergeht, sind statistisch besonders betroffen. Das weist laut dem Experten darauf hin, dass neben der genetischen Veranlagung und dem Alter auch Umwelttoxine über den Geruchssinn oder die Nahrung in den Körper gelangend eine Rolle bei der Entstehung spielen. Dies zeigen Tests an Labortieren, bei denen durch Pestizide Parkinson ausgelöst wurde.

«Wir können Parkinson-Patienten helfen», sagt Prof. Dr. med. Stephan Bohlhalter. Bild: PD/LUKS

Verklumpungen in den Nervenzellen

Man vermutet, dass die Krankheit im unteren Hirnstamm entsteht, wenn sich in den Nervenzellen Eiweiss-Verklumpungen, sogenannte Lewy-Körperchen, bilden. Irgendwann kann dieser für die Zelle toxische Vorgang nicht mehr repariert werden und die Zelle stirbt ab. Wenn die Lewy-Körperchen sich aufsteigend auch im oberen Hirnstamm ablagern und 70 bis 80 Prozent der dopaminhaltigen Zellen abgestorben sind, treten motorische Symptome auf.

Dopamin ist ein Botenstoff, der für die Steuerung automatischer Bewegungen wichtig ist. Bohlhalter zählt auf, wie sich das dann äussert: mit einseitigem Ruhezittern, einem steifen Arm, kurzen Schritten, langsamem Gehen, vornübergebeugter Körperhaltung, Schulter-Arm-Schmerzen, leiser Stimme und abnehmender Mimik. Das seien die ersten merk- und sichtbaren Anzeichen, die den Betroffenen oder zumindest die Angehörigen zum Handeln veranlassen.

«Nicht selten gelangen sie dann über den Rheumatologen oder Orthopäden, die nach ihren Untersuchungen nichts finden, zu uns.»

Seit gut 25 Jahren beschäftigt sich Bohlhalter mit diesem Fachgebiet, nachdem er zunächst am Max-Planck-Institut für Psychiatrie den Weiterbildungsweg zum Psychiater eingeschlagen hatte. Schon damals interessierte er sich eher für die neurologisch-pharmakologische Seite diesen Bereichs.

Über die Leiterin der neurologischen Abteilung, Prof. Dr. med. Claudia Trenkwalder, die bereits eine Expertin für Parkinson war, erhielt Bohlhalter Einblick in die Symptomatik Bewegungsstörungen bei Parkinson-Patienten. Dies habe seine Faszination für das Thema geweckt.

Psychische Veränderungen belasten die Angehörigen

Aber die Parkinson-Krankheit, auch Morbus Parkinson, idiopathisches Parkinson-Syndrom oder Schüttellähmung genannt, die eine hirn- beziehungsweise neurodegenerative Erkrankung ist, zeigt sich nicht nur in Bewegungsstörungen, sondern setzt sich aus einem komplexen Symptombild zusammen.

«In der Rückschau während der ersten Konsultation kommt meist heraus, dass schon vor dem Auftreten der Bewegungseinschränkungen nicht-motorische Symptome wie Depressivität oder Verstopfung beobachtet wurden», führt Bohlhalter aus. Dies verweise auch auf die Entstehung im unteren Hirnstamm, wo unter anderem Schlaf, Stimmung und Darmtätigkeit reguliert würden.

Weitere nicht-motorische Einschränkungen sind dann in späteren Stadien psychischer Art, aber auch kognitive Defizite stellen sich im Verlauf der Erkrankung ein. Das Gedächtnis nimmt ab, Halluzinationen können auftreten sowie auch wahnhafte Überzeugungen.

«Ich finde es immer wieder eindrücklich, dass Angehörige mit der eingeschränkten Mobilität, wenn sie überall im Alltag helfen müssen, besser umgehen können, als mit der psychischen Veränderung des Partners. Das empfinden sie als bedrohlich, und wir erhalten dann oft die Anrufe, dass die häusliche Betreuung nicht mehr geht.»

Mit der Diagnose gehen die Patientinnen, von denen im Übrigen der Männeranteil geringfügig höher ist, unterschiedlich um. Ein 46-Jähriger, wie etwa der Urner Unternehmer und Maler Peter Walker (wir berichteten), macht sich schon Gedanken und fragt sich, ob er in drei Jahren im Rollstuhl sitzt.

«Ihn kann man beruhigen, das ist sehr unwahrscheinlich und würde dann eher nicht auf eine klassische Parkinson-Erkrankung hindeuten», sagt der Experte. Die etwa 60-jährige Patientin, die einseitiges Ruhezittern hat, ansonsten in ihrem Alltag nicht sehr eingeschränkt ist und die auch noch kognitiv gesund ist, reagiert dagegen weniger betroffen.

Mit Medikamenten und Rehabilitation behandelbar

Heilbar ist Parkinson zwar nicht. Und ob durch die Behandlung eine Verlangsamung des Krankheitsverlaufs bewirkt werden kann, ist nicht erwiesen. Aber es kann viel getan werden, um die Symptome zu mildern, wie Bohlhalter ausführt. Da die Nervenzellen absterben, die den Botenstoff Dopamin enthalten, wird als erste Massnahme eine Dopaminersatztherapie angestrebt. Levodopa, kurz L-Dopa, ist eine Substanz, die im Körper in Dopamin umgewandelt wird und hilft, die Beweglichkeit wiederzuerlangen.

Das ist aber noch nicht alles, was man machen kann, um den Betroffenen zu helfen. Bohlhalter führt aus:

«Früher hat man als Neurologe die Tabletten verschrieben und den Patienten in drei Monaten wieder einbestellt, heute arbeiten wir interprofessionell eng mit Pflegefachleuten zusammen.»

Rehabilitative Massnahmen sind zudem schon früh im Verlauf ein wichtiger Bestandteil der Therapie. Physiotherapeuten zum Beispiel führen mit den Patientinnen Gleichgewichtstrainings durch und arbeiten am Gangbild. Denn der Parkinson-Kranke hat ein gestörtes Feedbacksystem, wie gross seine Schritte sind, deshalb macht er kleinere Schritte und ist dadurch langsamer beim Gehen. Wenn er lernt, bewusst und zielgerichtet grössere Schritte zu machen, kann er wieder schneller gehen.

Auch feinmotorisch gibt es app-basiert Trainingsprogramme, die die Patienten wieder besser mit den alltäglichen Herausforderungen, wie Knöpfe schliessen, Handys bedienen und Reissverschlüsse zumachen, zurechtkommen lassen. Diese Übungen sind wissenschaftlich fundiert und standardisiert.

Des Weiteren stehen für nicht-motorische Probleme wie Verstopfung, Blasenfunktionsstörungen, Schwindel, Blutdruckschwankungen, Schlafstörungen und Schluckstörungen Beratungen zur Verfügung. Auch Ergotherapie und Logopädie spielen bei der Behandlung eine wichtige Rolle.

Da Parkinson-Patienten leise sprechen, vermutlich weil ihre Wahrnehmung von der eigenen Lautheit verschoben ist, können sie das standardisierte Therapieprogramm LSVT Loud absolvieren, durch das sie lernen, daran zu denken, bewusst laut zu sprechen.

Nach Wirkungsschwankungen zu Elektroden im Hirn

Die schon erwähnte psychische Veränderung, mit der vor allem die Angehörigen zu kämpfen haben, ist auch auf die Dopaminersatztherapie zurückzuführen. Da sei der Neurologe gefragt, hier die richtige Dosierung herauszufinden, sodass die positive Wirkung auf die Beweglichkeit erhalten bleibt, die Nebenwirkungen jedoch so gering wie möglich ausfallen, erklärt Bohlhalter.

Wenn das nicht möglich sei, müsse manchmal zu Gegenmitteln, sogenannten Neuroleptika, gegriffen werden. Diese seien aber mit Vorsicht einzusetzen, da sie selbst Nebenwirkungen haben. Zudem dürfen nur solche Substanzen eingesetzt werden, die durch die gegenläufige Wirkung zum Dopamin die Parkinson-Symptome nicht verstärken.

Im Verlaufe der Erkrankung kommt es unter L-Dopa zu sogenannten Wirkungsschwankungen, bei denen die Betroffenen um die Einnahmezeiten ein Nachlassen der Wirkung verspüren. Oder es treten bei guter Wirkung Überbewegungen auf. Denn je mehr dopaminhaltige Nervenzellen absterben, desto weniger können sie normale Blutspiegelschwankungen ausgleichen.

Zudem spielt die unregelmässige Magenperistaltik eine Rolle, wegen der die Tabletten zunächst im Magen liegenbleiben und dann alle auf einmal in den Dünndarm an den Ort der Aufnahme gelangen.

«Meine Daumenregel ist: Nach zwei Jahren solcher Wirkungsschwankungen sollte man beginnen, über eine sogenannte Tiefe Hirnstimulation zu sprechen.»

Denn diese Elektroden, die operativ ins Gehirn eingesetzt werden und über elektrische Impulse die Funktion motorischer Zentren günstig beeinflussen, können zu einer deutlichen Verbesserung der Lebensqualität beitragen.

Aber auch eine Dauerinfusion des L-Dopa als Gel über eine Sonde direkt in den Dünndarm ist eine Option, die Schwankungen in den Griff zu bekommen für Patienten, bei denen die Tiefe Hirnstimulation nicht in Frage kommt. Beide Massnahmen sind allerdings invasiv, aufwendig, teuer und nicht zuletzt mit Risiken verbunden.

Bohlhalter liebt seine Aufgabe, wie er ausführt:

«Parkinson-Patienten zu betreuen, ist für mich eine zufriedenstellende Aufgabe, weil wir ihnen helfen können.»

In seltenen Fällen allerdings – bei atypischen Ausprägungen der Parkinson-Erkrankung, bei denen die Patientinnen stärker betroffen sind, weil diese schneller voranschreiten, eine schlechtere Prognose haben und zu einer rascheren Invalidisierung führen – fühle er sich hilflos und frage sich, was er noch beitragen kann. Dann erinnern ihn die Pflegefachleute, dass man auch helfen kann, indem man einfach da ist, zuhört, Halt gibt und das eine oder andere Symptom lindert.

«Man spendet Hoffnung, nicht auf Heilung, sondern auf Hilfe im Augenblick, das ist nicht nur für die Patienten wichtig, sondern auch für die Angehörigen.»

