Mehr Geld für den Nachwuchs in der Urner Baubranche

Mehr Geld für den Nachwuchs in der Baubranche Der Baumeisterverband Uri blickt verhalten optimistisch in die Zukunft. Die Bautätigkeit nimmt zwar wieder zu, doch es braucht mehr Jugendliche, die sich für eine Lehre auf dem Bau begeistern lassen. Daniel Schwab, Apimedia 10.04.2022, 17.04 Uhr

ZBV-Geschäftsführer Kurt A. Zurfluh, BVU-Präsident Odilo Gamma, Baudirektor Roger Nager und SBV-Vizedirektor Marc Aurel Hunziker (von links).

Das Bauhauptgewerbe hat sich von den pandemiebedingten Herausforderungen erholt. Gesamtschweizerisch nahmen die Umsatzzahlen im vergangenen Jahr um 4,5 Prozent zu, und auch die Auftragseingänge verzeichneten einen Anstieg um 4,2 Prozent. Das bestätigte Odilo Gamma, Präsident des Baumeisterverbandes Uri (BVU), der zur 83. Generalversammlung im Restaurant «Zum schwarzen Löwen» in Altdorf 34 Mitglieder und Gäste begrüssen durfte: «Auch bei uns sind die Auftragsbücher voll. Nach dem Einbruch im 2020 nahm die Bautätigkeit im letzten Jahr um 26,7 Prozent zu.» Gamma ist überzeugt, dass die positive Entwicklung anhalten wird, «sofern uns der Ukraine-Krieg mit den damit verbundenen höheren Materialkosten und Lieferengpässen keinen Strich durch die Rechnung macht».

Diese Zuversicht nährte der anwesende Urner Baudirektor Roger Nager. Er orientierte über laufende und geplante Projekte im Hoch- und Tiefbau. Zum Beispiel über den Um- und Ausbau des Kantonsspitals Uri, über den Kantonsbahnhof in Altdorf, wo gerade die Abschlussarbeiten im Gang seien, oder über die zweite Röhre des Gotthard-Strassentunnels, wo nun die Arbeiten aufgenommen werden konnten.

Mehr Sorgen bereitet dem Baumeisterverband weiterhin die Nachwuchsförderung. In den Maurerlehrhallen Sursee wurden im vergangenen Sommer zwar 334 neue Lehrverträge abgeschlossen, 14 mehr als im Vorjahr, im Verbandsgebiet des BV Uri musste allerdings eine Abnahme um 7 Lehrstarter zur Kenntnis genommen werden.

Einsatz für positives Image der Branche

Odilo Gamma dankte allen Mitgliedfirmen, die sich in den vergangenen 12 Monaten aktiv für ein positives Image der Branche eingesetzt haben. Ein besonderer Dank galt der Strabag AG und der Walo Bertschinger AG, die an den kantonalen Berufsinformationstagen auf dem Werkhofareal der Strabag AG in Erstfeld 17 interessierte Jugendliche in die Welt des Bauhauptgewerbes einführten. Schliesslich stimmte die Versammlung einer deutlichen Erhöhung des Budgets zu Gunsten der regionalen Nachwuchswerbung zu.

Informationen zu nationalem Masterplan

Die Grüsse des Schweizerischen Baumeisterverbandes (SBV) überbrachte Vizedirektor Marc Aurel Hunziker. Er informierte über den Stand der Dinge bezüglich Masterplan «SBV-Berufsbildung 2030», der unter anderem die Revision der Aus- und Weiterbildungen im Bauhauptgewerbe vorsieht. Zum Schluss rührte Kurt A. Zurfluh, Geschäftsführer der Zentralschweizerischen Baumeisterverbände (ZBV), die Werbetrommel für die Jubiläumsfeierlichkeiten «125 Jahre SBV», die vom 5. bis 8. Mai in Sursee stattfinden und das Campus-Areal in eine riesige Festhütte verwandeln werden. Beim anschliessenden Apéro und Nachtessen im «Schwarzen Löwen» blieb reichlich Zeit für das in letzter Zeit sehnlichst vermisste Networking.