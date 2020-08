Urner Bikerin Melanie Tresch glänzte auf der Alpe d’Huez Melanie Tresch fuhr an einem Rennen der Coupe de France auf der Alpe d’Huez in einem bei den Elite-Frauen international stark besetzten Feld auf den 15. Platz. Im Ranking der U23-Fahrerinnen bedeutete dies gar eine Top-5-Klassierung. Josef Mulle 11.08.2020, 14.19 Uhr

Konzentriert und schnell war Melanie Tresch bergab unterwegs. Bild: Josef Mulle

Die berühmt-berüchtigte Alpe d’Huez (Etappenort der Tour de France) war am vergangenen Wochenende für einmal Schauplatz einer Bike-Veranstaltung, denn die Coupe de France, vergleichbar mit dem Swiss Bike Cup, machte Halt auf der 1800 Meter hoch gelegenen Huez in den französischen Alpen. Da bisher nur wenige Bike-Rennen stattfinden konnten, waren die Felder aller Kategorien international ausgezeichnet besetzt. Insbesondere bei den Elite-Frauen war mit wenigen Ausnahmen die gesamte Weltelite vertreten. Den Sieg holte sich überraschend Lena Gerault, VCA Anjos, vor der Schweizer Ausnahmebikerin Jolanda Neff und Loana Lecomte vom Team Massi.

In diesem Klassefeld machte die U23-Fahrerin aus Silenen Melanie Tresch vom Strüby BiXS Team eine ausgezeichnete Figur. Bereits der Start verlief optimal, und in der Folge fand Tresch in einer Vierer-Verfolgergruppe Unterschlupf, in der allesamt eine Position unter den Top 20 anpeilten. In der Schlussabfahrt gelang der technisch gut beschlagenen Urnerin gar noch ein Exploit, der sie schliesslich auf den 15. Gesamtrang katapultierte. Nach dem erfolgreichen rennen resümierte Tresch denn auch:

«Das Rennen verlief für mich super,

denn auch die ungewohnte Höhe

von 1800 Metern machte mir

keine Probleme. Der 5. Platz

unter den U23-Fahrerinnen

war dann natürlich das Tüpfelchen auf dem i.»