Migros-Wettbewerb Der Eishockeyclub Uri führt die Rangliste an: Wird der Traum von der eigenen Kunsteisbahn bald wahr? Wer in der Migros einkauft und die Vereinsbons dem EHC Uri zuweist, der kann damit das Projekt Kunsteisbahn (KEB) Holzboden in Spiringen unterstützen. Das findet weit über die Kantonsgrenzen hinaus Anklang. Bruno Arnold 16.03.2021, 14.50 Uhr

Die Spieler des EHC Uri wünschen sich, dereinst auf einer Kunsteisbahn im Kanton Uri spielen zu können. Bild: PD

Noch bis am 12. April 2021 läuft die Aktion «Support your Sport» der Migros. Der Kunde, der beim grössten Schweizer Detailhändler einkauft, erhält Vereinsbons, mit denen er mithelfen kann, die Wünsche der über 8000 an der Aktion teilnehmenden Schweizer Amateursportvereine zu erfüllen. Je mehr Bons ein Verein bis am 12. April zugewiesen erhält, desto grösser wird sein Anteil am Gesamtfördertopf der Migros in der Höhe von 3 Millionen Franken.

Bons online zuweisen Pro Einkaufsbetrag von 20 Franken in den Migros-Filialen (M, MM, MMM und inklusive Migros Partner, VOI), bei shop.migros.ch sowie bei SportXX und sportxx.ch gibt es einen Vereinsbon. Das Angebot ist auf maximal 15 Bons pro Einkauf beschränkt (solange Vorrat). Jeder Bon enthält einen singulären Code, der auf migros.ch/sport eingegeben oder mittels QR-Code gescannt und anschliessend einem Verein zugewiesen werden kann. Die Migros stellt einen Gesamtfördertopf von total 3 Millionen Franken zur Verfügung. Je mehr Bons ein Verein erhält, desto grösser wird sein Anteil am Migros-Fördertopf. (bar)

«Kunsteisbahn ist ein grosses Bedürfnis»

Schweizweit am meisten Zuspruch erhält zurzeit der Eishockeyclub (EHC) Uri mit seinem mit der Anmeldung kommunizierten Wunsch, eine Kunsteisbahn für die Jugend zu realisieren.

Projektillustration der Holzboden-Kunsteisbahn in Spiringen. Quelle: PD/Crowdfunding-Ausschreibung

Keiner der über 8000 teilnehmenden Vereine durfte sich von den Migros-Kunden bisher mehr Bons – bis Ende der vergangenen Woche waren es gut 18'000 – zuweisen lassen. Markus Arnold, der Präsident des EHC Uri, interpretiert die aktuelle Zwischenrangliste der Migros-Aktion so:

«Unser Anliegen findet Unterstützung über die Kantonsgrenzen hinaus.»

Und was ihn speziell freut: «Der EHC Uri spürt, dass die Kunsteisbahn ein grosses Bedürfnis der Urner Bevölkerung ist. Denn nur aus dem Umfeld des kleinen EHC Uri wären nicht so viele Bons zusammengekommen», ist der 38-jährige Schattdorfer überzeugt.

Ausschliesslich für das Projekt Holzboden

Gemäss Markus Arnold möchte der EHC Uri neben Eigenmitteln möglichst viel Geld aus andern Kreisen generieren, um einen Beitrag an die Realisierung der geplanten Kunsteisbahn auf dem Holzboden in Spiringen leisten und dort dereinst Nachwuchsförderung betreiben zu können. Die Teilnahme am Migros-Förderprojekt ist laut Arnold eines der vielen Puzzleteile im Finanzierungskonzept:

«Da in unserer Kategorie über 4300 Vereine angemeldet sind, dürfte der Migros-Zustupf eher bescheiden ausfallen.»

Trotzdem hofft er weiterhin auf die Sympathie der Migros-Kundinnen und -Kunden – nicht zuletzt natürlich derjenigen aus dem Urnerland. Auch für die Kunsteisbahn Holzboden zähle jeder Rappen. «Durch Einkäufe in der Migros kann man uns oder einen andern Urner Verein indirekt unterstützen», so der EHC-Uri-Torhüter. «Wichtig ist, dass man die Bons auch tatsächlich verlangt und den aufgedruckten singulären Code online dem EHC Uri oder einem andern Klub zuweist.» Arnold betont zudem: «Der Verein selber verpflichtet sich, den Migros-Beitrag ausschliesslich für die Finanzierung des mit der Anmeldung kommunizierten Wunsches einzusetzen.»

Der Migros-Beitrag darf ausschliesslich an die Finanzierung des vorab kommunizierten Wunschs des Vereins gehen. Bild: PD

Migros-Aktion allein genügt nicht

Uri ist einer der letzten Schweizer Kantone, der noch keine Kunsteisbahn besitzt. Nur mit dem Beitrag aus der Migros-Aktion kann das Projekt nicht realisiert werden. Arnold hofft deshalb auf zusätzliche finanzielle Unterstützung der Bon-Sammler:

«Man kann unser Projekt auch unterstützen, indem man Anteilsscheine als Genossenschafter zeichnet oder als Freund der Kunsteisbahn einen symbolischen Beitrag an das Projekt leistet.»