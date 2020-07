Mit den nötigen Schutzmassnahmen: Urner Elektroinstallateure beweisen ihr Können auch in schwierigen Zeiten Der Aufwand für die praktischen Lehrabschlussprüfungen war weit grösser als sonst. Dennoch ist Chefexperte Markus Herger überzeugt, dass sich dies gelohnt hat. Markus Zwyssig 13.07.2020, 05.00 Uhr

Eine elektrische Installation erstellen, eine Störung beheben, die Sicherheit prüfen - Die Urner Elektroinstallateure konnten im praktischen Bereich in einer Prüfungssituation zeigen, was sie in den vergangenen vier Jahren gelernt haben. Aber einiges war diesmal anders als sonst: Wegen der Coronakrise musste der Berufsverband der Elektroinstallateuere ein entsprechendes Schutzkonzept erarbeiten. Zudem wurde gemäss einer Weisung des Bundesrats auf die schriftlichen Prüfungen verzichtet, stattdessen zählten die Erfahrungsnoten.

Entgegen kam den Experten beim Planen der praktischen Prüfungen die tiefere Zahl an Lehrlingen im vierten Lehrjahr. Absolvieren sonst im Schnitt 20 junge Männer und Frauen jeweils die Lehrabschlussprüfungen, waren es in diesem Jahr deren 14. Eine derart tiefe Zahl an Lehrlingen ist im Kanton Uri eher die Ausnahme, wie Chefexperte Markus Herger bestätigt. Aber: «Mit dieser Zahl war es einfacher, die geforderten Schutzmassnahmen umzusetzen und die Sicherheitsabstände einzuhalten.»

Chefexperte Markus Herger bildet bereits wieder neue Lehrlinge aus. Er bespricht mit Kilian Arnold, Elektroinstallateur im zweiten Lehrjahr, den Plan einer Sicherungsverteilung. Bild: Markus Zwyssig (Schattdorf, 6. Juli 2020)

Der Aufwand für die praktischen Prüfungen war weit grösser als in anderen Jahren üblich. Gemäss Schutzkonzept musste stets ein Abstand von zwei Metern eingehalten werden. Es standen Handschuhe und Schutzmasken zur Verfügung. Zudem hatte jeder sein persönliches Desinfektionsmittel. Die Absolventen mussten durch einen von drei Zugängen den Prüfungssaal betreten und dort eine ihnen zugewiesene Nische aufsuchen. In normalen Jahren hatten sich jeweils zwei Lehrlinge eine solche Nische geteilt. «Wir haben bei der Planung darauf geachtet, dass es während der Prüfung möglichst wenige Berührungspunkte gibt», erklärt Herger. Um an der Prüfung keine Überraschungen zu erleben, waren im Vorfeld alle über den genauen Ablauf informiert worden.

Lehrlinge konnten sich in einer Prüfungssituation beweisen

Ziel war es, dass möglichst normale Prüfungen stattfinden können. «Die Lehrlinge waren nicht eingeschränkt», gibt sich Herger überzeugt. «Sie konnten zeigen, was sie gelernt haben.» Damit das Eidgenössische Fähigkeitszeugnis 2020 im Berufsleben auch anerkannt werde, wie eines aus früheren Jahren, seien die praktischen Prüfungen wichtig gewesen. Hätte man sich ausschliesslich auf Erfahrungsnoten und die Beurteilung durch den Lehrbetrieb gestützt, wäre das nicht das selbe gewesen. «Die Lehrlinge konnten sich in einer Prüfungssituation beweisen, das war wichtig.» Der Aufwand für die Prüfungen habe sich gelohnt.

«Alles hat sehr gut geklappt», so Markus Herger. «Die Kandidaten haben sich super an die Vorgaben gehalten.» Es habe kein Hin und Her gegeben. «Bei den Prüfungen war alles viel ruhiger und die Lehrlinge konnten konzentrierter arbeiten als sonst.» Die Noten bewegten sich im Rahmen, wie sie zu erwarten waren, stellt Herger fest. «Der erreichte Durchschnitt der vier Lehrjahre lag sehr nahe bei den Resultaten der Abschlussprüfung.»

Carla Wicky aus Altdorf. Bild: PD

Und wie sehen es die Lehrlinge selber? Die Prüfungen habe man unter recht guten Umständen ablegen können, sagt Carla Wicky aus Altdorf. «Da wir die Abstände durch Markierungen immer einhalten konnten, mussten wir auch keine Masken tragen», so die 19-Jährige. «Das hätte recht unangenehm sein können – vor allem während dem Arbeiten mit Schutzbrille.» Die ganze Sache hatte für sie aber auch guten Seiten: «Wir hatten das ganze Material bereits am Platz, damit wir nicht alle um die gleichen Kabel und Drähte stehen und somit rückte einem niemand zu nahe auf die Pelle.»

Thomas Arnold aus Altdorf. Bild: PD

Als am 9. April bekannt geworden sei, dass alle schriftlichen Lehrabschlussprüfungen nicht stattfinden würden, habe es ein grosses Aufatmen in der Klasse gegeben, sagt Thomas Arnold. «Doch sobald verkündet wurde, dass die praktische Prüfung weiterhin realisierbar ist, nahmen wir den straffen Lern- sowie Repetitionsplan wieder auf.» Schlussendlich habe sich der ganze Lernaufwand gelohnt, so der 19-jährige Altdorfer.

Komplexere Arbeiten, anspruchsvollere Kundenbedürfnisse

Der Beruf des Elektroinstallateurs ist einem massiven Wandel ausgesetzt. Technisch entwickelt er sich immer weiter. «Vor 50 Jahren gab es in jedem Raum meist nur eine einzige Steckdosen», sagt Markus Herger. «Heute ist alles miteinander vernetzt. Licht und Heizung kann man mit dem Smartphone bedienen.» Es sei eine grosse Herausforderung, diesem Wandel in der Ausbildung gerecht zu werden. «Auch wenn die Grundinstallation der Steckdose immer noch die selbe ist, kommen viele neue Technologien hinzu.» Das Spektrum der Arbeiten wird immer grösser und komplexer. Die Kundenbedürfnisse werden entsprechend anspruchsvoller. Der Installateur muss in allen Bereichen Bescheid wissen.

Zuerst mit Gummistiefeln und schliesslich mit weissen Handschuhen auf der Baustelle

Dass die Zahl der Lehrlinge im Kanton Uri vor vier Jahren tief war, ist eher eine Ausnahme. Inzwischen ist die Nachfrage bei den Lehrstellen für Elektroinstallateure deutlich gestiegen. Das Interesse am Beruf hat wieder zugenommen, wie Markus Herger sagt. «Ein Grund dafür, dass die Lehre bei Jugendlichen so gefragt ist, liegt darin, dass die Arbeit des Elektroinstallateurs derart vielseitig ist.» Das Spektrum reiche von der handwerklichen Arbeit mit Spitzmaschine und Fäustel bis hin zum Programmieren am Computer.

Beim Bau eines neuen Hauses ist der Elektroinstallateur praktisch vom Ausheben des Fundaments bis zu den Abschlussarbeiten im fast fertigen Haus mit dabei. «Am Anfang steht er mit Gummistiefeln auf der noch neuen Baustelle», sagt Herger. «Zum Schluss montiert der Elektroinstallateur mit weissen Handschuhen die Lampen in den Wohnungen.» Er helfe beim Bau der Küche wie auch bei der Heizung mit. Dabei habe er Kontakt mit Maurer, Sanitärinstallateur, Heizungstechniker, Küchenbauer und Maler. Aber auch bei Umbauten und Sanierungen seien die Arbeiten sehr abwechslungsreich, so Herger.

Der Bedarf an Elektroinstallateuren ist in der Berufswelt gross

Es gibt aber nicht nur viele Jugendliche, die den Beruf des Elektroinstallateurs lernen wollen. Auch der Bedarf an Berufsleuten ist gross. «Wer die Ausbildung abgeschlossen hat, kann oftmals im Lehrbetrieb bleiben oder findet eine Stelle», so Markus Herger. Der Beruf des Elektroinstallateur bietet viele Weiterbildungsmöglichkeiten etwa über die Berufsprüfung und die höhere Fachprüfung (Meisterprüfung), die Berufsmatura oder das Technikum. Andererseits könne man sich auf Teilbereiche wie Telefon und Kommunikation oder auf Smart Home Lösungen spezialisieren. Dadurch brauche es immer wieder neue Berufsleute. So sei der klassische Elektroinstallateur auf der Baustelle als Handwerker gefragt. Der zusätzliche Bedarf an Installateuren beträgt jedes Jahr zehn bis zwanzig Personen. Auch ausserkantonal seien Urner Berufsleute sehr gefragt. «Die Urner belegen immer wieder bei Abschlussprüfungen schweizweit einen Spitzenplatz», weiss Herger. «Sie sind es gewohnt anzupacken und zu arbeiten.» Mit zum Erfolg der Jugendlichen trage auch bei, dass im kleinen Kanton vom Lehrbetrieb über die Berufsschule, die überbetrieblichen Kurse bis hin zum Amt für Berufsbildung alles nahe beisammen sei. «Bei Problemen in der Lehre können wir schnell reagieren.»

Markus Herger ist überzeugt, dass es auch in Zukunft Elektroinstallateure braucht. «Für die entsprechenden Installationen werden auch in Zukunft Fachleute sorgen, welche die mit dem Strom verbundenen Gefahren erkennen kann.» Neue Technologien würden neue Herausforderungen mit sich bringen, ist der Chefexperte überzeugt. Er denkt da insbesondere an die Fotovoltaik oder an das Laden von Elektroautos.