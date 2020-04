Gesundheitsförderung Uri rät zu Gesprächen Der erste von zehn Tipps für psychische Gesundheit – auch während der Coronakrise – lautet «Darüber sprechen». 09.04.2020, 16.41 Uhr

Auch Gespräche am Telefon können bei der Bewältigung von Ängsten und Sorgen helfen. PD

(ml) Die ausserordentliche Lage rund um das Coronavirus und die einschneidenden Massnahmen von Bund und Kantonen machen unsicher, können belasten, Ängste und Sorgen auslösen. Gerade in Zeiten grosser Unsicherheiten ist es wichtig, die eigene psychische Gesundheit zu stärken, wie die Gesundheitsförderung Uri auf ihrer Website schreibt. Aus diesem Grund kommuniziert die Gesundheitsförderung Uri in dieser ausserordentlichen Lage regelmässig über die bewährten «10 Schritte+ für psychische Gesundheit».

Der erste dieser Schritte ist «Sprich darüber – alles beginnt im Gespräch». Es ist menschlich, dass man sowohl Freuden als auch Sorgen mitteilen will, so die Gesundheitsförderung Uri in einer Mitteilung. Das setzt voraus, dass jemand da ist, der zuhört. So werden Sorgen geteilt und Freuden verdoppelt. Darüber reden ist ein Schritt zur Gesundheit. «Ich will dich verstehen» ist eine wichtige Grundeinstellung für ein echtes Gespräch, in dem der Austausch und damit Beziehung gelingen kann.

Die Gesundheitsförderung Uri stellt folgende Fragen zur Anregung:

Wie viel Zeit habe ich mir heute genommen, um mit jemandem ein Gespräch zu führen?

Was macht mir in der aktuellen Situation Sorgen und bindet meine Energie – und wem kann ich diese Sorgen mitteilen?

Weiter gibt sie folgende Tipps:

Telefoniere regelmässig mit einem Freund / einer Freundin und rede darüber, was dich bewegt.

Schreibe einen Blog: Dokumentiere deine Tage und frage andere, wie es ihnen geht.

Auf der Website www.gesundheitsfoerderung-uri.ch gibt es weiterführende Informationen zu den «10 Schritten+ für psychische Gesundheit» und entsprechenden Rat- und Hilfe-Angeboten sowie zur Deutschschweizer Kampagne «Wie geht’s dir?».