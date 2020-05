Bildstrecke «Mit keiner Teambildungsmassnahme erreicht man diesen Zusammenhalt»: Die Coronakrise bringt das Urner Spitalpersonal noch näher zusammen Im Kantonsspital Uri hat sich die Situation mittlerweile beruhigt. Zu Beginn der Krise stellten sich dem Personal einige Herausforderungen. Lucien Rahm 16.05.2020, 05.00 Uhr

Andrea Tresch (rechts) instruiert Antonella Schuler (Mitte) und Corinne Schuler über die Schutzkleidung. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 14. Mai 2020)

Auf der isolierten Coronastation, die auf einer Etage der ehemaligen Langzeitpflege eingerichtet ist, herrscht an diesem Morgen Ruhe. Eine Pflegefachperson und eine Raumpflegerin sind auf den Gängen unterwegs, in denen ausser den zu tragenden Schutzmasken nichts auf die speziellen Patienten hinweist, die hier untergebracht sind. Fünf Personen, die mit dem Coronavirus infiziert sind oder bei denen der Verdacht darauf besteht, sind momentan in diesen Räumen stationär untergebracht.

Mittlerweile seien es vergleichsweise wenige stationäre Patienten, die sie betreuen würden, sagt Antonella Schuler, welche die Station leitet. «Im März und April waren es mehr.» Nach wie vor werden hier auch Verdachtsfälle getestet. In Zimmern am Ende des einen Ganges nimmt das Spitalpersonal täglich ab 10 Uhr Abstriche vor. Um sich dabei nicht anzustecken, rüsten sich die Mitarbeiter mit verstärkter Schutzmaske, Schutzmantel, Handschuhen und Schutzbrille aus, wie die folgenden Bilder veranschaulichen:

Laufend Anpassungen vom Gesundheitsamt

Dass die strengen Vorsichtsmassnahmen stets korrekt umgesetzt werden, dafür ist Andrea Tresch zuständig. Als Hygienebeauftragte des Spitals hat sie die Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit in den vergangenen Wochen in Altdorf umgesetzt und das Pflegepersonal instruiert, wie sie im Konkreten anzuwenden sind. Eine nicht immer einfache Aufgabe: «Am Anfang gab es laufend Anpassungen und wir mussten das Personal immer wieder neu schulen», sagt Tresch. «Das war eine Herausforderung, auch für die Mitarbeitenden.»

Neben den eigenen Leuten waren vorübergehend auch Personen der mobilen Sanitätshilfsstelle des Kantons oder auch Mitarbeiter aus dem Schwerverkehrszentrum im Einsatz, die entsprechend geschult werden mussten. Wenige der Mitwirkenden hätten sich in den vergangenen zwei Monaten selber mit dem Coronavirus angesteckt. «Ob sie sich auf der Station angesteckt haben, ist allerdings nicht klar», sagt Tresch.

Antonella Schuler, Leiterin der Coronastation. Bild: Urs Hanhart

Zu Spitzenzeiten waren im April insgesamt rund 40 Personen auf der Coronastation beschäftigt, sagt Schuler. Inzwischen seien es 29 und sechs Lernende. Personal für die Arbeit mit Coronapatienten zu gewinnen, sei nicht schwierig gewesen. «Es haben sich viele gemeldet, sie würden gerne mitwirken.» Innert zweier Tage sei die Station bereit gewesen. «Es war erstaunlich, wie schnell das ging. Alle halfen mit», so Schuler über die «tolle Teamleistung».

Zunächst hätten sie von einer eher ruhigen Startphase profitieren können. «Das gab uns die Möglichkeit, den Abläufen noch den Feinschliff zu verpassen», sagt Tresch. Danach sei die Zahl der Patienten rasch gestiegen. Auch die Erweiterung der Station auf eine zweite Etage hatte man schon vorbereitet. «Wir waren nahe daran, sie in Betrieb zu nehmen.» Dies sei letztlich aber nicht nötig gewesen.

Material musste sparsam eingesetzt werden

Andrea Tresch, Hygienebeauftragte am Kantonsspital Uri. Bild: Urs Hanhart

Die Arbeit, die auf der Coronastation zu verrichten ist, sei an sich keine andere als sonst. Auch das Arbeiten unter verstärkten Schutzbedingungen sei nichts Neues fürs Personal. «Es ist einfach intensiver als sonst», sagt Tresch, die ihr 50-Prozent-Pensum in den vergangenen Monaten verdoppelt hat. Etwas sparsamer als sonst habe man aber mit dem Schutzmaterial umgehen müssen. «Weil das Material vielleicht hätte knapp werden können, mussten wir ressourcenschonend damit umgehen.» Das habe aber gut funktioniert und Engpässe konnten vermieden werden.

Überdies hätten andere Institutionen und Private ihnen kleinere Mengen Schutzmaterial als Schenkung angeboten. Vermehrt seien dann aber auch Firmen an sie herangetreten, die ihnen Dinge verkaufen wollten. «Das empfand ich eher als störend», sagt Tresch.

Trotz der guten Vorbereitung habe anfänglich auch eine gewisse Unsicherheit geherrscht. Tresch sagt:

«Man war natürlich schon auch geprägt von den Bildern aus Italien und dem Tessin.»

Auch vor schweren Krankheitsverläufen habe man Respekt gehabt, sagt sie. Umso wichtiger seien die Informationen und Instruktionen gewesen, die das Personal laufend erhalten habe. Und mittlerweile hätten sie eine Routine erlangt, die auch eine gewisse Entspannung mit sich bringe.

Bereichernde Berufserfahrung

«Wir sind aber noch nicht tiefenentspannt», sagt Tresch mit Blick auf die aktuelle Situation, deren weitere Entwicklung unklar ist. Für eine allfällige zweite Ansteckungswelle wäre man gewappnet, sagt Schuler und fügt an:

«Wir wären schnell wieder bereit für mehr Patienten.»

Genug zu tun gibt es für die Hygienebeauftragte Tresch aktuell dennoch. Denn man sei nun auch daran, den restlichen Spitalbetrieb wieder hochzufahren, der während der ersten Monate der Krise aufs Nötigste reduziert wurde. Auch dieser Betrieb muss unter Einhaltung der bekannten Hygienevorgaben stattfinden.

Trotz all der negativen Eigenschaften der Krise können ihr die beiden auch Positives abgewinnen. «Mit keiner Teambildungsmassnahme erreicht man diesen Zusammenhalt, der sich in den letzten Wochen

entwickelt hat», so Tresch. «Das ganze Spital ist noch näher zusammengerückt», sagt auch Schuler, die zudem aufgezeigt bekommen habe, mit wie wenig viel möglich ist. Aus beruflicher Sicht sei es eine spannende Zeit, die den Erfahrungsschatz stark bereichere.