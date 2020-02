Trachtenleute schaffen es in ein Musikvideo Ein Anlass reiht sich an den nächsten: Das Vereinsjahr der Trachtengruppe Altdorf spielte sich nicht nur in der Innerschweiz ab. 04.02.2020, 05.00 Uhr

Der Vorstand der Trachtengruppe Altdorf (von links): Agnes Gnos, Stefanie Hanselmann, Peter Gisler, Michelle Arnold, Kurt Gisler und Luzia Bissig (abtretendes Vorstandsmitglied).

(mah)

Am 31. Januar verabschiedete die Trachtengruppe Altdorf ein intensives Vereinsjahr und startete mit einem Nachtessen im Restaurant Kreuz in ein neues Trachtenjahr.

Die Co-Präsidenten Peter und Kurt Gisler richteten ein herzliches Willkommen an alle Geladenen, besonders dem Altdorfer Gemeindepräsidenten Urs Kälin, der in Urner Tracht erschienen ist.

Im Jahresbericht wurde ein weiteres intensives Jahr mit vielen Begegnungen Revue passiert. Der traditionelle Lottomatch, Tanzproben mit der Gruppe Bürglen, ein Curlingspiel in Engelberg, Tanztreffen Uri und Schwyz in Seelisberg, und das Treffen auf dem Urnerboden. Auch die Kantonale Delegiertenversammlung in Flüelen, wie der Marché-Concours in Saignelégier wurden als Erlebnisse abgelegt.

Fünf Theaterabende und Musik-Video-Statisten

Ein offizieller Besuch der Feierlichkeiten «40 Jahre Kontakte Deutscher Alpenverein Sektion Altdorf» in Nürnberg weckte viele angenehme Erinnerungen.

Im Jahr 2019 hat die Theaterfamilie mit dem Stück «Z frieh gfreit» an fünf Abenden viele Zuschauerinnen und Zuschauer begeistert. Auf der Trachtenreise auf den Stoos wurde die Gruppe unverhofft zu Statisten in einer Musik-Video-Produktion im Restaurant Alpstubli. Am Kaffeekränzli der Stiftung DAG brachte die Gruppe das Publikum zum Schmunzeln. Auch der Auftritt an der Show «125 Jahre Männerchor Harmonie Altdorf» war ein Erlebnis.

Die sauber geführte Rechnung mit einem kleinen Plus wurde der Kassierin Agnes Gnos mit Applaus verdankt. Die Co-Präsidenten Kurt und Peter Gisler sowie die Sekretärin Michelle Arnold wurden wieder gewählt.

Kleiderkommission wird dieses Jahr übergeben

Luzia Bissig wurde mit einem Geschenk für ihre wertvolle Arbeit im Vorstand verabschiedet. Erfreulicherweise durfte Stefanie Hanselmann, eine Theaterspielerin, in die Trachtengruppe aufgenommen werden. Sie nimmt gleichzeitig Einsitz im Vorstand.

Geehrt wurde Babette Herger für mehr als 40 Jahre Mitgliedschaft in der Kleiderkommission. Unzählige Kinder, Jugendliche und erwachsene Trachtenleute durften ihre Hilfe in Anspruch nehmen. Sie übergibt ihr Amt nun an die junge Schneiderin Pia Arnold.

Teil für das offene Kulturleben in Altdorf

Weiter wurden Klara Gamma und Claudia Gisler als Organisatorinnen des Lottomatches geehrt. Seit vielen Jahren sind sie für die Preise verantwortlich.

Der Gemeindepräsident dankte und würdigte das Altdorf Theater als eine echte Bereicherung des offenen Kulturlebens in der Gemeinde Altdorf.

Zum Mitmachen motiviert werden die Mitglieder an den kantonalen und regionalen Proben, dem Skiwochenende auf der Bannalp, mit der Teilnahme am Sechseläuten in Zürich, wo Uri Gastkanton ist.

Weiter stehen Auftritte auf dem Ballenberg und dem Urschweizer Trachtentag in Beckenried an. Die Trachtenreise führt dieses Jahr nach Basel. Ausserdem werden die Sennenchilbi in Bürglen sowie der Trachtenabend der Gruppe Bürglen weitere Punkte des Jahresprogramms 2020 sein.

Nach verschiedenen Wortmeldungen durfte das Trachtenjahr mit Fotos bildlich rückverfolgt werden. Bei einem leckeren Dessert und gemütlichem Pflegen der Kameradschaften wurde noch bis weit über Mitternacht hinaus geplaudert.

Der Lottomatch der Trachtengruppe Altdorf findet am Freitag, 28. Februar 2020, im Winkel in Altdorf statt. Das Theater «Gaunerparty» wird an den Spieldaten 17. und 18. April, 22. April, und am Wochenende vom 24. und 25. April aufgeführt.