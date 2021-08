Theatergruppe Momänt & Co. feiert in Altdorf Premiere

Momänt & Co. «Hopetown» feiert im Theater Uri Premiere: Frauen erobern den Wilden Westen Die Sonnen- und Schattenseiten des Lebens: Mit dem neuesten Stück reizt die Theatergruppe zum Lachen, regt aber auch zum Nachdenken an. Männer stehen diesmal keine auf der Bühne. Markus Zwyssig 28.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zwischendurch geht es auf der Bühne ganz schön dramatisch zu und her. Noemi auf der Mauer greift zur Waffe. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 24. August 2021)

Die grossen Buchstaben, die dem Besucher ankündigen, dass er nun im Städtchen Hopetown ist, sind verrostet. Die einen stehen schräg, ein paar sind nur noch halb zu sehen, einer ist bereits umgefallen. Vom Städtchen sind einzig ein paar alte herunterkommende Hütten übrig geblieben.

In der Geisterstadt leben nur noch zwei Frauen, vier andere haben sich bei sengender Hitze voller Hoffnung zu diesem Gott verlassenen Ort auf den Weg gemacht. Alle erzählen sie von ihren Enttäuschungen, von Liebe, vom Verlassenwerden, vom Schmerz und vom Tod. Die Frauen bringen ganz unterschiedliche Geschichten mit. Es wird geflucht, aber auch gebetet. Messer und Waffen sind im Wilden Westen schnell gezückt. Eine Kugel kann viel Unheil anrichten, das man im Nachhinein bedauert. Doch zwischendurch flackert immer wieder Hoffnung auf. Die Frauen versuchen, den Widrigkeiten des Lebens die Stirn zu bieten.

Beim Momänt & Co. gibt es viel zu sehen. Das Stück spielt auf der Bühne und auf der Leinwand (Im Bild Julia Trottmann und Silvia Arnold). Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 24. August 2021)

Ein Theaterstück oder ein perfekter Film in 3D?

Um die Illusion, im Wilden Westen zu sein, perfekt zu machen, wird an die Wand ein Film zum Gespielten auf Bühne projiziert. 3D im besten Sinne des Wortes. Die Zuschauer spüren die sengende Hitze, die trockene Luft, den Staub und Dreck. Die eingespielten Videos stammen von Sarah Hugentobler, für die Musik sind Mario Moe Schelbert und seine Band verantwortlich. Die Grafik stammt von Luca Schenardi. Die bunten Kostüme hat Anna Maria Glaudemans angefertigt. Das Bühnenbild wurde von Fredy Burkart (Burkart & Pfaffen Dekorationsbau) gezeichnet und gezimmert.

Momänt & Co. spielen diesmal nicht wie sonst üblich im Winter, sondern im Sommer. Speziell ist auch das Theaterensemble: Bei «Hopetown» sind ausschliesslich Frauen dabei. Silvia Arnold, Noemi auf der Maur, Corinne Gnos, Caroline Jauch, Sandra Lussmann-Arnold und Julia Trottmann machen das mit viel Herzblut.

Auf der Bühne wird auch getanzt und gesungen. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 24. August 2021)

Es gelingt ihnen rasch, die Zuschauer zu packen. Unterhalten wird man bei «Hopetown» bestens. Lachen und Nachdenken, das gehört zu den Stücken der Theatergruppe Momänt & Co. seit jeher dazu. Auch hier beginnt man zu grübeln – über die Sonnen- und Schattenseiten des Lebens. Hoffnung flackert doch auch an einem so heruntergekommenen Ort auf.

Eine aufgebrachte Caroline Jauch. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 24. August 2021)

Calamity Jane war der Auslöser

Die zündende Idee für die neueste Produktion der Theatergruppe Momänt & Co. kam Jürg Schneckenburger, als er im Radio eine Sendung über Calamity Jane hörte. Die Geschichte über die berühmt-berüchtigte Frau aus dem Wilden Westen des 19. Jahrhunderts motivierte ihn, ein Stück hervorzuholen, das er vor zehn Jahren schon einmal ausgeführt hatte: «Hopetown – Just Another Western» von Stefan Colombo.

«Damals spielten wir das Stück in einem viel kleineren Raum, ohne Projektionen und mit weniger Gesangseinlagen», erinnert sich Schneckenburger. In Altdorf inszeniert er die Geschichte bewusst zusammen mit einer Frau, mit der Schauspielerin und Theaterpädagogin Madlen Arnold. Und er versichert, die Arbeit mit ihr und mit allen anderen Beteiligten von Momänt & Co. bereite ihm sehr viel Freude:

«Ich bin jetzt 60 und habe mir vorgenommen, während der letzten fünf Jahre meiner Berufstätigkeit ausschliesslich mit Menschen zusammenzuarbeiten, die mich inspirieren, bei Hopetown ist dies in hohem Mass der Fall.»

Die Produktionsleitung liegt bei Julia Trottmann, Corinne Gnos und Silvia Arnold. Sie hätten den Karren durch die Coronakrise gezogen, attestieren Madlen Arnold und Jürg Schneckenburger den drei Frauen. Das Stück wäre Anfang Jahr schon bereit gewesen. Doch Corona machte dem einen Strich durch die Rechnung. Nun kommt es endlich zur Aufführung. Nach der Premiere ist es 20-mal auf der Bühne im Theater Uri zu sehen.

#MeToo, Klimawandel und Wassernot

«Die Frauen haben sehr schnell Zugang zum Stück gefunden», ist Schneckenburger aufgefallen. Sie sind älter als die Spielerinnen der Uraufführung und bereichern dieses Stück mit seinen abstrusen Situationen um eine neue Dimension. «Wir suchen eine stimmige Mischung aus Humor und Ernsthaftigkeit und sind gespannt, wie das Publikum reagieren wird», meint Madlen Arnold. Vor zehn Jahren war #MeToo noch kein Thema. Auch Klimawandel und Wassernot sind heute noch aktueller als damals.

«Für die Zuschauer gibt es einiges zu entdecken», verspricht Madlen Arnold.

«Weil auf der Bühne so viel zu sehen ist, erschliesst sich das Stück für die Zuschauer sehr individuell.»

Die Schauspielerinnen hätten sich sehr ernsthaft mit dem Stück auseinandergesetzt und würden dies auch weiterhin tun. «Das Suchen und Probieren beginnt mit der ersten Probe und endet bei der Dernière.»

Hinweis: Weitere Infos zu den Aufführungen gibt es unter www.theater-uri.ch. Tickets sind unter www.eventfrog.ch/hopetown erhältlich. Wer keine Kreditkarte oder elektronische Zahlungsmittel nutzt, kann per E-Mail verbindlich Tickets reservieren unter hopetown.justanotherwestern@gmail.com.