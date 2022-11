Kanton Uri Die Suppenanstalt Altdorf startet motiviert in die neue Saison An der Generalversammlung konnten gleich drei neue Suppenschöpfer präsentiert werden. Georg Epp 06.11.2022, 14.00 Uhr

Der neue Präsident Carlo Christen (ganz links) mit Ehrenveteran Walter Gisler (Zweiter von rechts) und den drei neuen Schöpfern Ruedi Ulrich, Rolf Odermatt, Walter Gisler und Ezio Frigerio (von links)

Traditionell anfangs November tagt die Suppenanstalt Altdorf zur Generalversammlung mit Bussenessen, so am vergangenen Mittwoch im Restaurant Trögli. Es war die 143. Zusammenkunft. Warum Bussen­essen? In den Anfangsjahren, also vor 140 Jahren wurden Suppenschöpfer, die ihren Einsatz versäumten, das heisst keinen Ersatzmann stellten oder zu spät zum Einsatz kamen, zu einer Geldstrafe zugunsten des Bussen­essens «verknurrt». Dieses Geld wurde für das GV-Essen eingesetzt und wieder vernichtet. Damals war der statutarische Zweck der Suppenanstalt: «an jedermann, besonders an Arme, Kranke und Hilfsbedürftige eine gute, nahrhafte Suppe zum Selbstkostenpreis abzugeben».

Viel Lob gab es an der Generalversammlung für die beiden neuen Vorstandsmitglieder Präsident Carlo Christen und Sekretär Adi Tanner, die GV war mustergültig vorbereitet und ging speditiv über die Bühne. Zwei ehemalige Suppenschöpfer wurden speziell begrüsst, nämlich der 95-jährige Walter Gisler, langjähriges Vorstandsmitglied und Hansheiri Inderkum, der nach wie vor als Revisor zusammen mit Joseph Baumann die jährliche Rechnung unter die Lupe nimmt. Diese Rechnung wird von Kassier Martin Hauger noch immer in einem Kassabuch von Hand erstellt, 2021/2022 gabs leider einen Verlust von rund 2000 Franken.

1513 Liter Beenälisuppä geschöpft

Die Coronapandemie wirkte noch nach, es fehlten in erster Linie die Gruppenbesuche wie Jahrgänger, Landrat oder Regierung. An total 49 Betriebstagen verkaufte man 1513 Liter und schöpfte insgesamt 1039 Chacheli Beenälisuppä. Die Schöpfergilde genoss im vergangenen Jahr einen Grillabend im Restaurant Schächengrund. Das besondere Highlight des Jahres war der Besuch der Feierlichkeiten 175 + 1 Jahr Suppenhaus Brienz vom 22. Oktober. Mit gleichgesinnten Suppenanstalten, unter ihnen auch die Suppenanstalt Schwyz erlebte man ein gelungenes Jubiläumsfest. Auch am Christchindlimarkt in Altdorf war man wieder mit der Beenälisuppä dabei.

Der Vorstand der «Beenälisuppä» bleibt unverändert (von links): Adi Tanner, Urs Gasser, Präsident Carlo Christen Bodi Berther und Martin Hauger. Bild: PD

Unter dem neuen Präsidenten Carlo Christen war der Vorstand erfolgreich aktiv, gleich drei neue Suppenschöpfer konnten in die Schöpgfergilde integriert und eingeteilt werden. Es sind dies Rolf Odermatt, Ezio Frigerio und Ruedi Ulrich. In Abwesenheit feierte man auch zwei Jubilare, nämlich Ruedi Herger, der nach 25 Aktivjahren seinen Rücktritt bekannt gab und Pius Baumgartner, er feiert 10 Jahre Schöpfertätigkeit. So oder so, die rund 40-köpfige Schöpfergilde mit Schaffner und Suppenkoch Urs Gasser an der Spitze ist motiviert, die neue Suppi-Saison anzugehen und hofft, wieder Zahlen wie vor Corona präsentieren zu können.

Übrigens wird an Schüler und Lehrlinge die Suppe noch immer gratis abgegeben. Gruppenanmeldungen nimmt Urs Gasser über Telefonnummer 079 450 64 32 gerne entgegen. Die neue Suppi-Saison dauert vom 14. November bis 23. Dezember und vom 9. bis am 27. Januar – dies ergibt genau 47 Betriebstage.