Motorradfahrer nach Kollision mit Mauer bei Andermatt verletzt Ein Motorradfahrer hat sich bei der Kollision mit einer Mauer zwischen Andermatt und Göschenen im Kanton Uri schwer verletzt. 09.09.2020, 07.24 Uhr

(sda)

Er hatte nach Polizeiangaben am Dienstagnachmittag nach einem Überholmanöver mit einem Lastwagen in einer Kurve die Kontrolle verloren. Die Rega flog den 31 Jahre alten Mann in ein ausserkantonales Spital. Der Sachschaden beträgt rund 20'000 Franken.