Mountainbike Reto Indergand hört auf: «Die anderen haben noch grössere Leistungssprünge gemacht» Reto Indergand (30) hat beschossen, seine Karriere als Profibiker Ende dieser Saison zu beenden. Bald wird er in Silenen sein Abschiedsrennen bestreiten. Urs Hanhart Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.00 Uhr

Beim Bergrennen Silenen-Amsteg-Bristen belegte Lokalmatador Reto Indergand (vorne links) in diesem Jahr hinter Martin Fanger den 2. Platz. Bild: Urs Hanhart (Bristen, 26. Mai 2022)

Erstmals seit mehreren Jahren wurde der gebürtige Silener Reto Indergand, der schon seit geraumer Zeit mit seiner Frau und seinen beiden Kindern im solothurnischen Schönenwerd wohnt, in dieser Saison weder für die EM noch für die WM selektioniert. Seinen EM-Platz musste er kurzfristig für Mathias Flückiger räumen, der allerdings aufgrund eines publik gewordenen positiven Dopingtests in München letztlich gar nicht antreten durfte.

«Die Nichtselektion war zwar eine Enttäuschung, aber nicht der ausschlaggebende Punkt für meinen Rücktrittsentscheid», betont Indergand, und er fügt noch an: «Ich war zehn Jahre lang Profibiker. Nun wird es Zeit, etwas anderes zu machen. 2019 hatte ich eine super Saison mit starken Ergebnissen. 2020 gab es wegen Corona nur ganz wenige Rennen, bei denen es mir alles andere als optimal lief. Dadurch hatte ich im Jahr darauf schlechte Startpositionen. Ab 2021 bin ich nicht mehr auf das gewünschte Level gekommen, obwohl ich alles probiert habe.»

Reto Indergand nach seinem Sieg des Rad-Bergrennens Silenen-Amsteg-Bristen 2018. Bild: Urs Hanhart

Mit bald 31 Jahren ist der gebürtige Urner für einen Ausdauersportler eigentlich noch im besten Alter. Dazu sagt er: «Leistungstest beweisen, dass ich mich von Jahr zu Jahr verbessert habe. Ich bin so gut in Form wie noch nie. Aber das reicht dennoch nicht. Die anderen haben noch grössere Leistungssprünge gemacht und zudem rücken einige Junge nach. Insbesondere in der Schweiz ist die Leistungsdichte und damit die Konkurrenz enorm.»

Grosse Erfolge in Down Under gefeiert

Über viele Jahre war Indergand der einzige Innerschweizer Biker, der in der erweiterten Weltspitze mithalten konnte. Er errang sogar einige WM- und EM-Medaillen. «Mein grösster und schönster Erfolg war sicherlich der Gewinn der Bronzemedaille an der Junioren-WM 2009 in Canberra», erklärt Indergand und ergänzt:

«Das Highlight bei der Elite war sicherlich der 8. Rang beim Weltcup in Albstadt in meiner besten Saison 2019.»

Bei Europameisterschaften fuhr er gleich mehrfach in die Top 5. 2017 gelang ihm in Cairns mit dem 10. Platz das beste WM-Resultat in seiner Elitezeit. Australien war also für den älteren Bruder von Olympia-Bronzemedaillengewinnerin Linda Indergand ein sehr gutes Pflaster. In Down Under vermochte er jeweils besonders zu glänzen.

Der Ausnahmekönner brillierte aber auch immer wieder in heimischen Gefilden. Unter anderem konnte er zweimal sein Heimrennen Silenen–Amstag–Bristen gewinnen. In diesem Jahr belegte er bei diesem Bergklassiker den 2. Platz und musste sich nur knapp im Sprint geschlagen geben. Den grössten Rückschlag erlebte Indergand in der Saison 2012, als er wegen eines Handbruchs einen Grossteil der Rennen verpasste und wieder um den Anschluss kämpfen musste.

Letzter Auftritt als Profibiker im Urnerland

In dieser Saison fuhr Indergand im Weltcup mehrfach in die Top 20. Sein bestes Ergebnis war der 17. Platz in Leongang. Aber der erhoffte Ausschlag nach oben mit einem einstelligen Ergebnis blieb ihm verwehrt. Schon bald, nämlich am kommenden Samstag, 10. September, wird Indergand letztmals als Profi im Kanton Uri in Aktion zu sehen sein. Er bestreitet das Cross-Country-Race in Silenen und möchte sich in seiner Heimatgemeinde von seinen Fans verabschieden.

Sein allerletztes Rennen als Bike-Profi wird es indes noch nicht sein. Danach will er noch beim Bike-Revolution-Wettkampf in Huttwil (25. September) und beim Swiss-Bike-Cup-Rennen in Gstaad (2. Oktober) antreten. Zunächst gibt es aber den letzten Aufritt im Rahmen des Weltcups. Der 1,74 Meter grosse Athlet tritt am kommenden Wochenende beim Saisonfinal im Val di Sole an.

Indergand weiss noch nicht genau, was er nach seiner Karriere als Profibiker beruflich machen wird. «Möglicherweise werde ich in meinen erlernten Beruf als Elektroinstallateur zurückkehren. Aber ich möchte mir für die Entscheidung im Hinblick auf meine berufliche Zukunft bewusst etwas Zeit nehmen», verrät er.

