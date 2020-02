Musical des Luzerner Theaters besucht Uri Am 5. März wird die speziell auf Kinder ausgerichtete Produktion «Oliver» im Theater Uri aufgeführt. 28.02.2020, 05.00 Uhr

Die Neufassung von «Oliver» ist ein Stück von Kindern für Kinder. Bild: PD

(pd/ml) Das Theater Luzern gibt ein Gastspiel im Kanton Uri: Das Ensemble zeigt im Theater Uri das Musical «Oliver», basierend auf dem weltberühmten Roman von Charles Dickens, in einer Neufassung. Am Sonntag, 1.März, feiert das Musical- in einer Neufassung von Julia Jordà Stoppelhaar und Eberhard Rex – in Luzern Premiere. Dabei spielen Kinder für Kinder: Mitglieder der Luzerner Kantorei stehen in den Hauptrollen auf der Bühne.