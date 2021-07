Musik Ausnahmekönner Heinz Holliger tritt in Bauen auf Bereits das dritte Jahr in Folge tritt das Ausnahmetalent im Kanton Uri auf. Begleitet wird er von zahlreichen namhaften Musikerinnen und Musikern. Stephan Siegenthaler 29.07.2021, 16.51 Uhr

Heinz Holliger kommt schon das dritte Jahr in Folge für ein Konzert nach Bauen. Bild: Priska Ketterer/PD

Mit seinem enormen Können wurde Heinz Holliger schon als junger Musiker international berühmt. Er wird als Oboist, Komponist und Dirigent von Musikkennern auf der ganzen Welt enorm geschätzt und hat die meisten der wichtigen Musikpreise erhalten.

Am 8. August haben Musikbegeisterte aus der Region Gelegenheit, Heinz Holliger auf der Oboe «hautnah» zu erleben, und zwar im Saal des Mehrzweckgebäudes in Bauen. Das KlangArt-Ensemble, bei dem sich für dieses Konzert zwölf Solistinnen und Solisten zu Heinz Holliger gesellen, wird zwei grosse Werke spielen – das Septett von Ludwig van Beethoven in einer virtuosen Bearbeitung für neun Blasinstrumente sowie die prachtvolle Suite op. 4 für 13 Blasinstrumente von Richard Strauss. Zahlreiche nahmhafte Musikerinnen und Musiker konnten für das Konzert gewonnen werden (siehe Box).

Die Mitglieder des KlangArt-Ensembles gehören auf ihren Instrumenten zur internationalen Spitzenklasse: Sarah Rumer , Soloflötistin im Orchestre de la Suisse Romande

, Soloflötistin im Orchestre de la Suisse Romande Rute Fernandes , Soloflötistin in der Oper Zürich

, Soloflötistin in der Oper Zürich Marie-Lise Schüpbach , ehemalige Oboistin im Orchester des Bayerischen Rundfunks (Solo-Englischhorn)

, ehemalige Oboistin im Orchester des Bayerischen Rundfunks (Solo-Englischhorn) Stephan Siegenthaler , ehemaliger Soloklarinettist im Sinfonieorchester Biel

, ehemaliger Soloklarinettist im Sinfonieorchester Biel Dirk Altmann , Soloklarinettist beim Radio-Orchester SWR Stuttgart

, Soloklarinettist beim Radio-Orchester SWR Stuttgart Diego Chenna , Professor für Fagott an der Musikhochschule Freiburg im Breisgau

, Professor für Fagott an der Musikhochschule Freiburg im Breisgau Pol Centelles Pascual , Dozent für Fagott an der Musikhochschule Freiburg im Breisgau

, Dozent für Fagott an der Musikhochschule Freiburg im Breisgau Riccardo Papa , Fagottist im Orchester des Teatro Fenice

, Fagottist im Orchester des Teatro Fenice Thomas Müller , Solohornist im Zürcher Kammerorchester

, Solohornist im Zürcher Kammerorchester Olivier Darbellay , Solohornist im Berner Sinfonieorchester

, Solohornist im Berner Sinfonieorchester Alexander Cela Camba, Hornist im Swiss Orchestra

Hornist im Swiss Orchestra Pere Andreu Gomez, Hornist und Finalist im Valiant-Wettbewerb 2021

Das Konzert findet nicht in der Kirche, sondern im Mehrzweckgebäude statt. Bild: Corinne Glanzmann

Wie konnten diese Spielerinnen und Spieler für ein Konzert in Bauen gewonnen werden? Diese Frage ist einfach beantwortet: Es genügte eine simple Anfrage, denn wer mit Heinz Holliger spielen darf, sagt sofort zu. Auch erfahrene Instrumentalisten lernen bei jeder Begegnung mit Heinz Holliger dazu und lassen sich von seiner musikdurchdrungenen Persönlichkeit inspirieren.

Es ist nicht Holligers erstes Mal in Bauen

Heinz Holliger ist begeistert von Bauen, zusammen mit dem KlangArt-Ensemble tritt er hier im dritten Jahr in Folge auf. Der in Bauen wohnhafte Klarinettist Stephan Siegenthaler ist Initiant dieser Konzerte, die unter anderem von der Dätwyler Stiftung und dem Kanton Uri unterstützt werden. Eine sehr wichtige Unterstützung kommt auch vom Publikum. Aufgrund der aktuellen Restriktionen wird das Konzert für einmal nicht in der Kirche Bauen stattfinden, sondern im Saal des Mehrzweckgebäudes Bauen.

Das Konzert dauert bis ca. 16.30 Uhr. Da Parkplätze in Bauen knapp sind, wird eine Anreise per Schiff empfohlen. Zurückfahren die Schiffe ab Bauen um 17.21 nach Brunnen/Luzern und um 17.49 Uhr nach Flüelen.

Das Konzert findet im Mehrzweckgebäude am 8. August um 15 Uhr statt. Der Eintritt kostet 40 Franken, Kinder und Jugendliche sind gratis. Reservation erwünscht per E-Mail stephan.siegenthaler@clarinetclassics.ch oder SMS 079 250 48 60.