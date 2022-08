Udo Jürgens: Exil-Urner veranstaltet in Wolhusen eine Hommage

Musik «Ich bin ein riesiger Udo-Fan»: Exil-Urner veranstaltet in Wolhusen Hommage an Udo Jürgens Der Urner Musiker inszeniert in Wolhusen zehn Konzerte, in denen er zusammen mit seiner Band und weiteren Musikerinnen und Musikern die Melodien von Udo Jürgens hochleben lässt. Martin Uebelhart Jetzt kommentieren 18.08.2022, 14.26 Uhr

«Und immer wieder geht die Sonne auf.» Unter diesem Titel inszeniert Exil-Urner Hans-Ruedi von Matt eine Hommage an Udo Jürgens. «Ich bin einfach ein riesiger Udo-Fan», sagt von Matt. «Ich singe gerne seine Lieder, liebe seine Kompositionen.» Er habe sich gesagt, wenn er einmal die richtige Formation habe, möchte er die Songs von Udo Jürgens den Leuten näherbringen. Jetzt sei diese Chance gekommen, sagt der 70-Jährige. Ab dem 30. September sind in zehn Konzerten Werke von Udo Jürgens im «ehrenwerten Haus», dem «Rössli» in Wolhusen zu hören.

Am Klavier ist Hans-Ruedi von Matt in seinem Element. Bild: PD

Als Udo Jürgens im Dezember 2014 verstarb, sei für ihn eine Welt zusammengebrochen. «Ich durfte Udo Jürgens durch Pepe Lienhard kennen lernen, der mit seiner Band Udo 37 Jahre an dessen Konzerten begleitet hatte.» Es seien kurze, schöne Begegnungen gewesen, erinnert sich von Matt. Einige Jahre danach sei ihm die Idee zur Hommage zu Udos Kompositionen gekommen. Die Vorbereitungen seien bereits auf Hochtouren gelaufen, sagt er. Dann habe die Coronapandemie zu einem jähen Stopp geführt.

«Ich war immer ein Macher»

Jetzt nimmt er mit seinem Oktett The Matt’s Live Band, auch bekannt als «Die neuen Alten Durchgeknallten» einen neuen Anlauf. In der Band spielen auch Peter Lübke und Billy Todzo mit, die zusammen mit Pepe Lienhard live mit Udo Jürgens gespielt hatten. «Ein Glücksfall für mich», findet Hans-Ruedi von Matt. Streicher und Chorstimmen ergänzen die acht Musiker. «Die Konzerte sind eine Herausforderung für mich, weil ich sehr viele Stücke auswendig lernen muss», hält er fest, um gleich zu ergänzen: «Ich bin kein Udo-Imitator.»

Verlosung Wir verlosen 2 × 2 Tickets für «Und immer wieder geht die Sonne auf» für die Vorstellung vom Sonntag, 2. Oktober, 15 Uhr, im Restaurant Rössli in Wolhusen LU. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, senden Sie bitte ein E-Mail mit dem Betreff «Udo Jürgens» an redaktion@urnerzeitung.ch. Teilnahmeschluss ist Montag, der 22. August, 12 Uhr.

Er sei auch schon gefragt worden, weshalb er sich das noch antue. «Ich war immer ein Macher», findet er. Und mit der Unterstützung von tollen Musikerinnen und Musikern traue er sich das zu. «Ich freue mich sehr darauf», sagt von Matt und hofft auf den entsprechenden Zuspruch des Publikums. Er ist überzeugt, dass es sehr viele Leute gebe, die gerne solche Musik hörten und sich für zwei Stunden verzaubern lassen möchten. Er habe viel Unterstützung von Freunden, langjährigen Kunden und Sponsoren erhalten. «Sonst wäre ein solches Unternehmen gar nicht denkbar», ist er überzeugt.

Dank Fussball und Skisport in der Welt herumgekommen

Die Musik habe ihn zeitlebens begleitet, erzählt Hans-Ruedi von Matt, der heute in der Nähe von Willisau lebt. Nach seiner ersten Combo, der Toledo-Band kam Matt’s Music. «Wir waren nie die ausgesprochene Party-Band», blickt er zurück. Sie seien auch viel für Firmenanlässe verpflichtet worden. «Wenn man anständig Musik macht und etwas Glück hat, wird man wieder engagiert.» 2018 hat er Matt’s Music aufgelöst. «Ich wollte noch einmal etwas Neues machen», sagt er. Und sei mit The Matt’s Live Band noch einmal durchgestartet.

Fühlt sich immer noch als Urner: Hans-Ruedi von Matt. Bild: PD

Insbesondere dank musikalischer Engagements im Fussball und im Skisport habe er sehr viele Orte auf der Welt kennen gelernt. Im Gespräch mit Hans-Ruedi von Matt jagen sich denn auch die Anekdoten. Er erzählt von einem spontanen Ständchen im Cockpit eines Swissair-Fliegers auf dem Weg zur Fussballweltmeisterschaft 1994 in den USA. Oder von einem Erlebnis im Zielraum des Weltcup-Slaloms in Adelboden, wo er mit seiner Band die musikalische Unterhaltung bestritt. 2002 stürmte Ivica Kostelic nach seinem ersten Rennen am Chuenisbärgli die Musikbühne und begann Gitarre zu spielen – zum Unmut der Veranstalter und des Fernsehens. «Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben getobt, das konnte ich doch nicht einfach abklemmen», sagt von Matt.

Vom Musikhaus zur Künstleragentur

Beruflich hatte er eine Lehre als Schriftsetzer bei der damaligen Gamma Druck in Altdorf absolviert, war dann im Zürcher Oberland und im Zürcher Unterland tätig. Dann habe er in der väterlichen Papeterie in Altdorf die Möglichkeit erhalten, elektronische Orgeln zu verkaufen. Später entstand daraus das Musikhaus von Matt mit dem Café Rondo in der Altdorfer Bahnhofstrasse. Nach dessen Verkauf gründete er im Rynächt eine Musik- und Künstleragentur. In den 90er-Jahren zog es ihn in Richtung Luzern. «Ich fühle mich immer noch als Urner», betont er und komme auch immer gerne wieder zurück. «Es gibt immer noch viele Leute, die ich kenne.»

Von Matt bezeichnet sich als leutseligen Menschen: «Ich gehe einfach auf die anderen Leute zu.» Über die Jahre habe er unzählige Begegnungen mit Künstlern, Musikern, Schauspielern und auch Politikern gehabt. «Ich bin heute sehr gut vernetzt.» Nach wie vor betreibt er im zugerischen Holzhäusern seine Musik- und Künstleragentur, sein berufliches Hauptstandbein. Auch wenn man das heute Eventagentur nenne, gehe es darum, die Menschen zu unterhalten. «Und das mache ich immer noch gerne.»

