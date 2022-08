Musik International bekannter Musiker tritt in Kirche Bauen auf Heinz Holliger ist seit Jahren als Oboist, Komponist und Dirigent tätig. Musikbegeisterte haben nun die Gelegenheit, dem Talent in kleinem Ambiente zu lauschen. 16.08.2022, 15.06 Uhr

Der berühmte Musiker Heinz Holliger tritt bald in Bauen auf. Symbolbild: Corinne Glanzmann

Am kommenden Sonntag, 21. August, kehrt etwas internationaler Glanz in Bauen ein: Laut einer Medienmitteilung tritt der seit Jahrzehnten auf internationalen Bühnen geschätzte Oboist, Komponist und Dirigent Heinz Holliger in der Kirche auf. Neben Holliger stehen neun Musikerinnen und Musiker des KlangArt Ensembles mit auf der Bühne. Dabei werden Werke der französischen Blasmusik gezeigt. «Der Konzertbesuch lohnt sich schon deshalb, weil diese spätromantischen Kompositionen aus der Belle Epoque selten zu hören sind», schreiben die Verantwortlichen in ihrer Mitteilung.

Porträt des Musikers Heinz Holliger, gemalt von Gisèle Siegenthaler. Bild: Gisèle Siegenthaler

Die Mitglieder des Ensembles sind selbst keine Unbekannten. Es treten auf:

Felix Renggli , international bekannter Flötensolist und Professor für Flöte an der Musikakademie Basel

, international bekannter Flötensolist und Professor für Flöte an der Musikakademie Basel Yvonne Gisler , Kammermusikerin und mehrfache Preisträgerin, stammt aus dem Kanton Uri

, Kammermusikerin und mehrfache Preisträgerin, stammt aus dem Kanton Uri Marie-Lise Schüpbach , ehemalige Oboistin im Orchester des Bayrischen Rundfunks (Solo-Englischhorn)

, ehemalige Oboistin im Orchester des Bayrischen Rundfunks (Solo-Englischhorn) Stephan Siegenthaler , ehemaliger Soloklarinettist im Sinfonieorchester Biel, wohnhaft in Bauen

, ehemaliger Soloklarinettist im Sinfonieorchester Biel, wohnhaft in Bauen Sergio Delmastro , international bekannter Solist und ehemaliger Professor an den Musikhochschulen Turin und Milano

, international bekannter Solist und ehemaliger Professor an den Musikhochschulen Turin und Milano Diego Chenna , Professor für Fagott an der Musikhochschule Freiburg im Breisgau

, Professor für Fagott an der Musikhochschule Freiburg im Breisgau Riccardo Papa , Fagottist im Orchester des Teatro La Fenice (Venedig)

, Fagottist im Orchester des Teatro La Fenice (Venedig) Thomas Müller , Solohornist im Zürcher Kammerorchester

, Solohornist im Zürcher Kammerorchester Olivier Darbellay, Solohornist im Berner Sinfonieorchester

Heinz Holliger sei begeistert von Bauen; er tritt bereits das vierte Mal in Folge in der kleinen Urner Seegemeinde auf.

Der in Bauen wohnhafte Klarinettist Stephan Siegenthaler hat diese Konzerte initiiert. Er wird dabei unter anderem von der Dätwyler Stiftung und dem Kanton Uri unterstützt. Das Konzert beginnt um 15 Uhr und dauert bis zirka 16:30 Uhr. Aufgrund der wenigen Parkplätze in Bauen empfehlen die Verantwortlichen die Anreise per Schiff. Nach Brunnen/Luzern legen sie um 17:21 Uhr ab, gen Flüelen um 17:49 Uhr. Eintritt frei, es gibt eine Kollekte. (zgc)

Da die Platzzahl beschränkt ist, ist eine Reservation erwünscht. Per E-Mail: stephan.siegenthaler@clarinetclassics.ch, per SMS 079 250 48 60.