Urner Musikschüler heimsen Auszeichnungen ein

Musik Urner Musikschülerinnen und Musikschüler räumen gleich mehrere erste Ränge ab Das Mitmachen hat sich gelohnt: Die Urnerinnen und Urner haben am Solistenwettbewerb gezeigt, dass viel Talent in ihnen steckt. 15.04.2022, 18.40 Uhr

Gruppenfoto mit allen Preisträgern. Bild: PD

Kürzlich haben sieben Schülerinnen und Schüler der Musikschule Uri in Arth am 9. Solistenwettbewerb VMSZ teilgenommen. Dieser wird vom Verband der Musikschule des Kantons Schwyz in Zusammenarbeit mit den Rotary Clubs der Kantone Uri, Schwyz und angrenzender Gebiete organisiert. Dabei hat sich gezeigt, dass die Urnerinnen und Urner mit Talent glänzen können, denn: Allen gelang der Sprung aufs Podest, wie die Musikschule Uri in einer Medienmitteilung schreibt.

So habe Mathias Mebrahtu (Gitarre) die höchstmögliche Bewertung von 90 Punkten erreicht – und somit Rang eins in der Kategorie Gitarre III. Auch den ersten Platz mit 89 Punkten erreichte Manuel Albrecht (Viola IV). In derselben Kategorie sei es Claudio Eichhorn gelungen, mit 85 Punkten den zweiten Platz einzunehmen.

Mathias Mebrahtu hat alle Punkte geholt, die es zu holen gab. Bild: PD

Auch die Tasten haben die Urner im Griff

Leonard Schmutz erreichte in der Kategorie Violine II mit 84 Punkten den ersten, Alessia Krummenacher in der Kategorie Violine III mit 77 Punkten den zweiten Rang.

Nicht nur Saiteninstrumente können die Urnerinnen und Urner. Im Hinblick auf die Resultate können sie auch Klavier: Joel Mauerhofer hat in der Kategorie Piano II 88 Punkte und somit Rang eins erreicht, Hongjia Meng mit 75 Punkten Rang zwei.

Manuel Albrecht und Alessia Krummenacher starteten für die Musikschule Brunnen, besuchen aber den Unterricht bei der Musikschule Uri. (zgc)