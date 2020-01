Altdorf: Dieses Konzert verbindet Generationen Das Ü60-Blasorchester gibt mit der Jugendmusik Altdorf und der Gruppe Esperanto im Theater Uri ein Konzert. 23.01.2020, 16.19 Uhr

Der musikalische Leiter Urs Zenoni in Aktion bei der Probe des Ü 60-Blasorchesters. Bild: PD

(pd/MZ) Im Theater Uri kommt es am Sonntag, 9. Februar, zu einem musikalischen Generationentreffen. Das Ü60-Blasorchester trifft auf die Jugendmusik Altdorf unter der Leitung von Christian Simmen und Roman Blum sowie auf die Gruppe Esperanto. Urs Zenoni, musikalischer Leiter und Initiant, erklärt, wie es dazu kam und was am Konzert geboten wird.