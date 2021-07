Musikfestival Alpentöne 2021 Hochschule Luzern trifft bei «Alpentöne» musikalisch auf Nachbar Österreich Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Volksmusik und beim Jodelgesang zwischen den beiden Ländern werden bei Diskussionen und mit viel Musik am Musikfestival Mitte August in Altdorf aufgezeigt. Markus Zwyssig 08.07.2021, 15.30 Uhr

Die Alpinis sind auch in diesem Jahr beim Musikfestival Alpentöne dabei. Gruppenbild der Alpinis, dem Volksmusik-Ensemble der Hochschule Luzern. Bild: PD/Ingo Höhn

Die Hochschule Luzern spannte in den vergangenen Jahren bereits regelmässig mit dem Musikfestival Alpentöne zusammen. «Für das diesjährige Festival wurde die Zusammenarbeit noch intensiviert», sagt Marc-Antoine Camp, Leiter der Forschung im Bereich Musikpädagogik an der Hochschule Luzern. Es sei toll, dass man für das Festival, das vom 12. bis 15. August in Altdorf stattfindet, verschiedene Programmpunkte beitragen könne. «Unsere Institution ist sehr gut vernetzt», so Camp. «Zurückzuführen ist dies auf die Tatsache, dass wir als einzige Hochschule in der Schweiz einen Volksmusikstudiengang anbieten.» Auch mit dem Haus der Volksmusik in Altdorf wird eine gute Kooperation gepflegt.

Marc-Antoine Camp, Leiter der Forschung im Bereich Musikpädagogik an der Hochschule Luzern. Bild: PD

Am Alpentöne-Forum «Nachbarschaft» am Freitagmorgen, 13. August, stellen Forscherinnen und Forscher aus der Schweiz und dem Ausland aktuelle Projekte vor. Marc-Antoine Camp weist auf ein Projekt hin, das den Jodelgesang thematisiert:

«Sowohl in der Schweiz, wie auch in Österreich gibt es eine grosse regionale Vielfalt. Das führt dazu, dass die beiden Länder ihre eigenen Jodelstile entwickelt haben.»

Die Forschenden wollten es genauer wissen und gingen den Gemeinsamkeiten und Unterschieden auf die Spur. So haben sie mit Hilfe eines Verfahrens aus der Neuroinformatik versucht; herauszufinden, inwieweit sich die für Aussenstehende oft gleich klingenden regionalen Jodeltraditionen der Schweiz unterscheiden.

In einem weiteren Projekt stand die «Tirolerei» als Beispiel eines Kulturtransfers in seinen musikalischen und gesellschaftlichen Dimensionen im Zentrum. Dazu passend tritt zwischen den verschiedenen Forschungspräsentationen Nadja Räss, Dozentin an der Hochschule Luzern, zusammen mit den Jodelstudentinnen Dayana Pfammatter und Andrea Küttel auf. Das Forum, veranstaltet von der Hochschule Luzern und dem Haus der Volksmusik, findet im Cinema Leuzinger statt.

Und auch die Studierenden pflegen die Nachbarschaft aktiv: So treffen Volksmusik-Studierende aus Luzern auf Gleichgesinnte der Universität Mozarteum Salzburg. Bereits im Frühlingssemester 2021 kamen die Studierenden virtuell zusammen. Unter der Leitung von Anton Gmachl und Roland Mayer-Sams (Universität Mozarteum Salzburg) sowie Fränggi Gehrig und Nadja Räss (Hochschule Luzern) wurden Stücke aus den beiden Heimatländern arrangiert, geübt und gemeinsam geprobt. Während einer Woche erweitern die rund 20 Studierenden ihr Repertoire. Den Mix aus österreichischer und Schweizer Volksmusik kann das Publikum beim gemeinsamen Konzert am Samstagabend, 14. August, erleben – dabei wird gespielt, gesungen und getanzt. Die Zusammenarbeit erfolgt mit Unterstützung des österreichischen Kulturforums Bern sowie des österreichischen Kulturministeriums.

Maria und Fränggi Gehrig beim Klangspaziergang im Urner Reussdelta. Bild: Urs Hanhart (Seedorf, 18. August 2019)

Die Alpinis, das Volksmusik-Ensemble der Hochschule Luzern, sind auch dieses Jahr mit neuen Kompositionen, uralten Weisen und frischen Emotionen in Altdorf dabei. Im Herbst 2009 gegründet, besteht das Ensemble hauptsächlich aus Studierenden des Schwerpunkts Volksmusik. Dabei ist instrumentale Musik zu hören, es wird aber auch gejodelt. Die Formation pflegt nicht nur ein breites Repertoire alpenländischer Volksmusik, sondern setzt sich mit neuen und alten Musikströmungen im Grenzbereich zu Klassik und Jazz auseinander. Unter der Leitung von Patricia Draeger treten die Alpinis am Freitagabend, 13. August, im Cinema Leuzinger in Altdorf auf.

Studierende aus Russland, Armenien und der Schweiz spielen Uraufführungen

Drei Studierende des international renommierten Schweizer Komponisten Dieter Ammann, der an der Hochschule Luzern doziert, stellen sich in drei Uraufführungen vor: Alsu Nigmatullina aus Russland, Aregnaz Martirosyan aus Armenien und Dominik Flückiger aus der Schweiz. Das Publikum erhält mit der Aufführung der Auftragskompositionen und den entsprechenden Werkeinführungen am Samstagnachmittag, 14. August, einen Einblick ins Schaffen von Musikerinnen und Musikern aus verschiedenen Kulturen.

Hannelimusig beim Festival Alpentöne. Bild: Urs Hanhart (18. August 2017)

Hinweis: Das Musikfestival Alpentöne findet vom 12. bis 15. August 2021 statt. Weitere Infos zum Programm gibt es unter alpentoene.ch.