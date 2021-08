Uri: Beim Festival Alpentöne wird es sagenhaft unheimlich

Musikfestival «Alpentöne»: Urner Sagenwelt trifft auf musikalische Improvisation Musiker improvisieren im Garten vom Haus der Musik in Altdorf zu Sagen aus dem Kanton Uri. Marco Schenardi erzählt dabei überlieferte, aber auch selbst erlebte Geschichten. Markus Zwyssig 07.08.2021, 05.00 Uhr

Marco Schenardi schmökert im grossen Sagenbuch des Spitalseelsorgers Josef Müller. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 3. August 2021)

Marco Schenardi ist mit Sagen aufgewachsen. Als kleines Kind verbrachte er jeweils den ganzen Sommer auf dem Urnerboden. Bereits damals kam er in Kontakt mit der reichen Urner Sagenwelt – und bis heute liess sie ihn nicht mehr los. Nun erzählt er am Freitag und Samstag, 14. und 15. August, im Rahmen des Musikfestivals Alpentöne im Garten des Hauses der Musik an der Bahnhofstrasse in Altdorf Urner Sagen. Verschiedene Musiker werden dazu improvisieren.



Bei einem Kaffee in seinem Garten in Altdorf blickt der 75-Jährige zurück auf die damalige Zeit. Schenardis Nachbar war Gusti Marti. Es gab noch keine grosse Alpkäserei auf dem Urnerboden. Der Älpler stellte den Käse aus der Milch, den seine Kühe gaben, noch nach alter handwerklicher Tradition selber her. Während der Pausen und nach getaner Arbeit fand man Zeit, Geschichten und Sagen zu erzählen. «Das dauerte so lange, bis die Zuhörer fast nicht mehr wagten, ihre Füsse auf den Boden zu stellen», erinnert sich Schenardi. Derart «gfirchtig» sei es gewesen, das Erzählte.

Rund 1600 Sagen gesammelt

Und diese besonderen Geschichten über allerlei übernatürliche Kräfte und von oft unerklärbaren Naturereignissen haben Marco Schenardi über all die Jahre nicht losgelassen. Stolz hält er eine besondere, dicke Ausgabe des Sagenbuchs von Spitalpfarrer Josef Müller in der Hand. Diese hat er 1970 von seiner Frau Anita geschenkt bekommen. Von rund 350 Urnern liess sich der Spitalseelsorger verschiedene Sagen, Legenden, Märchen und alte Geschichten erzählen.

Er sammelte rund 1600 Sagen mit zahlreichen Varianten und schrieb sie in einer knappen, stark mundartlich gefärbten Sprache nieder. Die «Sagen aus Uri» erschienen 1926 bis 1945 in drei Bänden und gelten als die umfassendste Sagensammlung der Schweiz. In Schenardis Buch sind alle 1600 Sagen vereint. Immer wieder gerne vertieft er sich darin. So auch an diesem Nachmittag in seinem Garten.

Die Sagen von damals faszinieren ihn. «Es sind Geschichten, bei denen sich unsere Welt mit der anderen Welt reibt.» Schenardi staunt über den grossen Aberglauben, der damals überall präsent war. Viel Gespenstisches, Sachen zum Fürchten kommen in den Sagen vor.



«Ich bin gespannt, was sie daraus machen»

Marco Schenardi erzählt bei seinen Lesungen denn auch allerhand Geheimnisvolles aus unbekannten Sagen aus dem Kanton Uri. Ihm zur Seite improvisieren Volksmusiker. Einmal ist es Augustin Martz an der Violine, ein anderes Mal Jules Christen am Alphorn. Beim dritten Mal schliesslich wird es das Trio Bann sein. Mit dabei: Roland Dahinden am Alphorn, Roland Schiltknecht am Hackbrett und Gabriel Schiltknecht an der Perkussion.

Marco Schenardi hat den Musikern die Sagen, die er erzählt, bereits geschickt. So können sie sich zu den Erzählungen die passende Musik ausdenken. «Ich bin gespannt, was sie daraus machen», sagt der passionierte Theaterspieler. Einer, der die Sagen bereits erhalten hat, ist Musiker Roland Dahinden. «Bei uns ist das Improvisieren sowieso ein wichtiger Aspekt», sagt er. Seit bald 30 Jahren spielt Dahinden im Trio Bann mit den Brüdern Schiltknecht. Das sei eine sehr lange Zeit. «Es haben sich persönliche Freundschaften entwickelt», sagt Dahinden. «Aber auch musikalisch verstehen wir uns unglaublich gut.» Wenn sie zu den erzählten Sagen musikalisch improvisieren würden, passiere das zwar im Moment. «Dahinter stehen aber 30 Jahre Erfahrung mit dem Trio Bann. Wir können von einem grossen Erfahrungsschatz profitieren.»

Beim Improvisieren kann Musiker Roland Dahinden zusammen mit dem Trio Bann von einem grossen Erfahrungsschatz profitieren. Schliesslich spielen die drei Musiker seit bald 30 Jahren zusammen. Bild: Anna Dahinden / PD

Alle drei vom Trio Bann sind Bergler respektive Wahlbergler. Die Brüder Schiltknecht wohnen in den Bergen. Roland Dahinden fühlt sich auf Gitschenen zu Hause. Zusammen mit seiner Frau hat er vor einigen Jahren in seiner Urner Wahlheimat ein Haus gebaut. Der Musikschaffende aus Zug hat Posaune und Komposition studierte, lange als Lehrer, Musiker und Komponist gearbeitet. Ihn interessieren die Grenzbereiche Komposition und Improvisation, aber auch interdisziplinäre Projekte. «Die Berge, ihre Mythen, ihre Sagen, das haben wir nicht nur gerne. Das geht tiefer.» Die geheimnisvolle Natur, die ihre Schönheiten habe, das vertraute Geläut der Kuhglocken, aber auch Nebelschwaden und manchmal sogar Staublawinen, damit lebe man hier oben.



Der Musiker Roland Dahinden fühlt sich auf Gitschenen im Isenthal zu Hause. Bild: Anna Dahinden / PD

Roland Dahinden hat mit dem Trio Bann noch weitere Auftritte. Am Freitagabend, 13. August, widmen sie sich dem Goldenen Ring über Uri. Dabei wird neben dem Kultbuch von Eduard Renner die Sage der Teufelsbrücke eine zentrale Rolle spielen. Verschiedene Urner sprechen auf ihre eigene Art und Weise Sätze der bekannten Sage. Ende August kommt es zudem auf Gitschenen zu einer besonderen Uraufführung. Die Gemeinde Isenthal kann die 400-jährige Eigenständigkeit feiern. Mit «Bannruef» wird Ende August ein zeitgenössisches Werk aufgeführt, das Musiker Roland Dahinden komponiert hat. Für das Trio Bann, das Trio Hermisegg und den Betrufer Beat Burch schrieb er ein zeitgenössisches Jubiläumswerk.



Am Samstag, 14. August, begleitet das Trio Bann die Sagenerzählungen im Garten im Haus der Musik. Und dabei hält Marco Schenardi etwas Besonderes bereit. Zu hören gibt es neben verschiedenen Sagen aus der grossen Sammlung von Müller auch eine eigene Geschichte. «Das haben wir in der Familie selber erlebt», sagt er. Allzu viel will er noch nicht verraten. Nur dies: Die Geschichte hat wirklich sagenhafte Elemente. Für Schenardi haben Sagen etwas Zeitloses. Zudem weiss er: «Es entstehen immer wieder neue Sagen – und zwar nicht nur in ländlichen Gebieten, sondern auch in den Städten.»



Zu jedem Einzelticket gibt es einen Gratiseintritt für ein weiteres Konzert

Dank Covid-19-Zertifikat und Testzentrum kann nun kommende Woche ein fast normales Festival stattfinden. Die Alpentöne-Verantwortlichen sorgen zudem für doppelten Musikgenuss, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Für jedes Einzelticket kann ein weiteres Konzert gratis besucht werden. Damit soll die Entdeckerlust angeregt werden. Wer in früheren Jahren einen Tages- oder Festivalpass kaufte, konnte sich nämlich unbeschwert auf Entdeckungstouren begeben. Wegen Corona gab es beim Start des Vorverkaufs im Juni allerdings nur Tickets für Einzelkonzerte. Jetzt aber gibt es zu jeder Konzertkarte eine Freikarte für ein beliebiges anderes Konzert dazu. Das gilt auch für bereits gekaufte Karten. Wichtig ist dabei: Karten mit reserviertem Sitzplatz haben Vortritt. Einlass für Freikarten ist 10 Minuten vor Konzertbeginn.

Für den Festivalbesuch braucht es einen Covid-Bändel

Wer ans Festival will, muss zuerst beim Covid-19-Zentrum im alten Zeughaus vorbei. Wer ein Covid-19-Zertifikat vorweisen kann, erhält einen Festivalbändel als Coronapass. Wer kein Zertifikat hat beziehungsweise noch nicht geimpft ist, kann vor Ort einen kostenlosen Schnelltest machen und erhält in wenigen Minuten ein Zertifikat. Für die Identifizierung ist ein Personalausweis erforderlich, für den Test überdies die Krankenkassenkarte. Wer nicht anstehen will, kann jetzt schon online einen Testtermin reservieren: www.alpentoene.ch/news/ihr-schnelltest-erwartet-sie.

Weder im Freien noch in den Konzertsälen gibt es eine Maskenpflicht

Dank Covid-Zertifikat und Testzentrum herrscht weder im Freien noch in den Konzertsälen eine Maskenpflicht. Auch für die Restauration auf dem Winkel gibt es für die Festivalbesucher mit Covid-Bändel keine Restriktionen. Die Freikarten erhalten die Besucher im Covid-19-Zentrum.

Hinweis: Marco Schenardi und die verschiedenen Musiker sind am Freitag, 13. August, um 15.30 Uhr und um 17.45 Uhr sowie am Samstag, 14. August, um 17.45 Uhr, im Garten im Haus der Musik zu hören. Roland Dahinden und das Trio Bann spielen am Freitag, 13. August, um 21.30 Uhr im Theater Uri.