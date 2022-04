Musikgesellschaft Erstfeld geniesst wieder normalen Musikbetrieb

Musikgesellschaft Erstfeld 33 Aktive geniessen wieder normalen Musikbetrieb Die Musikgesellschaft Erstfeld blickt auf das anstehende Vereinsjahr und erteilte Hanspeter Zberg die Ehrenmitgliedschaft. Lorenz Gamma 13.04.2022, 14.34 Uhr

Geehrte der 131. Generalversammlung (von links): Gwendolyn Gisler, Rita Eberli, Peter Schuler, Bernadette Walker, Diego Eberli, Erwin Zgraggen, Daniel Zurfluh, Edwin Gutjahr und Hanspeter Zberg. Bild: Lorenz Gamma

«Es ist geschafft! Nach dem coronabedingten Üben in Registerformation und Gesamtproben mit Zertifikatspflicht durften wir kürzlich wieder in einen normalen Musikbetrieb übergehen. Nun schauen wir mit Zuversicht in die Zukunft.» Vereinspräsidentin Anna Furger stand die Erleichterung ins Gesicht geschrieben während ihrer Begrüssungsworte zur 131. Generalversammlung der Musikgesellschaft Erstfeld (MGE). Der zweijährige, komplizierte Vereinsbetrieb mit vielen Entbehrungen und Terminproblemen bezeichnete sie sowohl für die Aktiven als auch für den Vorstand als grosse Herausforderung.

Nach 2020 wurde auch das Jahresprogramm 2021 nochmals kräftig durchgeschüttelt. So fand die ordentliche Generalversammlung im Zirkularverfahren statt und das obligate Jahreskonzert fiel den Pandemiemassnahmen gänzlich zum Opfer. Die wenigen Aktivitäten (Gotthard-Bahntage, Herbstkonzert, Weihnachtsmarkt) fanden Aufnahme in ihrem Rückblick. Als trauriges Datum nannte Anna Furger den 4. November 2021. An diesem Tag spielte die Musikgesellschaft den Abschiedsgruss am Grab des langjährigen Ehrendirigenten Alfred Zwyer.

Ein eventreiches Jahr steht bevor

Erfreut zeigte sich die Präsidentin über das Engagement der drei Aktivmitglieder Matthias Furger, Edwin Gutjahr und Peter Megnet. Sie stellten sich im Verlauf des vergangenen Jahres in den Dienst des Blasmusikverbandes Uri und übernahmen die Herkulesaufgabe, den kantonalen Dachverband am Leben zu erhalten und wieder auf Vordermann zu bringen. Gemäss Mutationsliste spielen derzeit in den Reihen der MGE 33 Aktive sowie das verbliebene Ensemble der Jungmusik. Sie freuen sich mit Dirigent Matteo Previtali auf die wiedererlangte Normalität im Vereinsleben und das bevorstehende Jahresprogramm mit den folgenden Schwerpunkten: Urner Blasmusikfestival (4. Juni), Sommerständchen (27. Juni), Vereinsausflug (11. September), Herbstkonzert (28. Oktober), Klausabend (7. Dezember).

Die Vereinsrechnung stand mit einem Plus von rund 6300 Franken zu Buche. Die Entlöhnung des Dirigenten erfuhr im Budget eine kleine Anpassung, Aktiv- und Passivbeiträge blieben indes unverändert.

Im Vereinsvorstand liessen sich Präsidentin Anna Furger sowie die Mitglieder Flavio Eller (Kassier) und Claudia Papis (Materialverwalterin) bestätigen. Anstelle von Ruth Wicki hielt neu Karolina Kristo im Vorstand Einzug. Ihr steht künftig die Aufgabe zu, die Jungmusikantinnen und Jungmusikanten bei der Integration ins Dorfmusikkorps zu unterstützen. Weiter liessen sich folgende Personen bestätigen oder wählen: Hanspeter Zberg und Hanspeter Lusser (beide Musikkommission), Jeannette Herger und Carlo Bay (beide Rechnungsrevisoren), Marcel Isenschmid (Vize-Fähnrich), Matteo Previtali (Dirigent), Hugo Biedermann (Vizedirigent).

Martin Gnos wird für 60 Jahre Engagement geehrt

Aufgrund seiner Verdienste verlieh die Versammlung mit Applaus die Ehrenmitgliedschaft an Hanspeter Zberg. Den Veteranenstatus erlangten Gwendolyn Gisler und Peter Schuler (beide 25 Jahre); Diego Eberli und Rita Eberli, Bernadette Walker und Daniel Zurfluh (alle 35 Jahre); Erwin Zgraggen und Edwin Gutjahr (beide 50 Jahre); Martin Gnos (60 Jahre, CISM-Veteran). Martin Gnos trat 1961 der MGE bei und engagierte sich in vielfältigster Weise für den Verein (Vorstand, Ausbildner, Fähnrich). Als Abwart des Stegmattschulhauses kam ihm zudem die Rolle des «Gastgebers» im MGE-Probelokal zu.