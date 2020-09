Musikschule Uri lässt im Vita Parcours in Seedorf die Welt der Instrumente entdecken Mit dem «Instrumentenspass» können Kinder am kommenden Samstag in Seedorf die Vielfalt der Musikinstrumente erleben. 09.09.2020, 18.41 Uhr

Mit dem «Instrumentenspass» können die Kinder ihre Lieblingsinstrumente kennenlernen. Bild: PD

(RIN) Während des Lockdowns musste die Musikschule Uri viele Formate absagen oder verschieben. So fanden etwa der beliebte Instrumentenparcours und viele Konzerte nicht statt. Der jährliche Parcours wurde in diesem Jahr deshalb online umgesetzt. Der Grundschullehrer Livio Baldelli zeigte sich dabei kreativ und produzierte ein kleines Vita-Instrumenten-Parcours-Filmchen.

Davon animiert, reagiert die Musikschule Uri nun mit einem «Instrumentenspass» auf die bestehende Situation. «Kultur und Bewegung sind für Kinder wichtige Themen. Mit dem ‹Instrumentenspass› werden genau diese zwei Felder verbunden», schreibt die Musikschule Uri in einer Mitteilung. So sind alle Interessierte eingeladen, am Samstag 12. September, von 10 bis 11.30 Uhr beim Vita Parcours in Seedorf vorbeizukommen.

Schnuppertermine vor Ort vereinbaren

Dort erwartet die Familien eine Vielzahl an Instrumentenklängen im ganzen Parcours, sozusagen ein Klangspaziergang. Die Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler zeigen, wie die verschiedenen Instrumente klingen. Die musikalische Grundschule wie auch Vertreter des Fachs Musik und Bewegung machen Vorführungen. Auch ein direkter Austausch mit den Lehrpersonen ist dabei möglich und es können gleich Schnuppertermine für die nächsten Wochen vereinbart werden. Am Instrumentenspass werden die Instrumentengruppen gezeigt, bei denen ein Einstieg in den Unterricht ab Oktober noch möglich ist. Die Veranstaltung findet nur bei trockenem Wetter statt. Über die Durchführung wird bei zweifelhafter Witterung auf der Website www.musikschule-uri.ch ab Freitagabend informiert.

Im September öffnet die Musikschule Uri im Musik-, Theater- und Tanzunterricht ihre Türen für individuelle kostenlose Schnupperlektionen. Ein Einstieg in den Unterricht nach den Herbstferien ist somit möglich, es hat bei den allermeisten Instrumenten noch freie Plätze – ausser bei den Fächern Schlagzeug, Klavier und Grundschule mit Djembe. Anmeldungen für Schnupperstunden nimmt die Musikschule Uri unter info@musikschule-uri.ch entgegen oder telefonisch unter 041 874 31 31. Eine Anmeldung für den Musikunterricht ist bis am 28. September möglich und kann online erfolgen. Die Musikschule Uri hofft auf gutes Wetter und freut sich auf viele interessierte Kinder.