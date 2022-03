Urnerinnen feiern Erfolg am Schweizerischen Jugendmusikwettbewerb

Musikschule Uri Urnerinnen feiern Erfolge am Schweizerischen Jugendmusikwettbewerb Vergangene Woche fand der Entrada Wettbewerb des Schweizerischen Jugendmusikwettbewerbs statt. Zwei junge Musiktalente aus Uri konnten dabei beachtliche Erfolge feiern. 11.03.2022, 17.34 Uhr

Sarina Imholz mit ihrer Auszeichnung. Bild: PD

Vergangene Woche nahmen schweizweit über 1000 musikbegeisterte Kinder und Jugendliche in der ganzen Schweiz am Entrada Wettbewerb des Schweizerischen Jugendmusikwettbewerbs teil. Darunter befanden sich auch zwei Urner Nachwuchsmusikerinnen, wie es in einer Mitteilung der Musikschule Uri heisst.

So durfte Sarina Imholz sich über den zweiten Platz freuen. Die 14-jährige Altdorferin spielte Werke von drei Komponisten aus unterschiedlichen Zeitepochen und brachte dabei die Sopranflöte, die Altflöte und die Tenorflöte zum Einsatz. Vorbereitet wurde sie von ihrer Lehrerin Katherin Heitmann und am Klavier begleitet von Rebekka Mattli. Mit dem zweiten Rang verpasste sie zwar knapp den Einzug ins Finale, welches Ende April in Zürich stattfinden wird, die Freude über den Erfolg liess jedoch keine Enttäuschung aufkommen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Auch Hongjia Meng nahm am Entrada-Wettbewerb teil und belegte in der Kategorie Violoncello den 3. Platz. Sie wählte als Wettbewerbsstücke Elegié pour Violoncello et piano von Gabriel Fauré und den 3. Satz aus der Suite Nr. 1 für Violoncello Solo von Johann Sebastian Bach. Begleitet wurde sie ebenfalls von Rebekka Mattli. Hongjia Meng besucht den Musikunterricht bei Nicola Romanó.

Musikerinnen am Trafo Solistenkonzert zu hören

Beide Solistinnen sind am 20. April 2022 um 19 Uhr im Theater Uri nochmals zu hören. Anlässlich des Trafo-Solistenkonzertes werden sie zusammen mit anderen Talenten der Musikschule von einem Streichensemble unter der Leitung von Christian Zgraggen begleitet.