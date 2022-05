Konzerte Musikverein Flüelen ist bereit für Jahreskonzert und Sommerständchen Für die Mitglieder des Musikvereins Flüelen steht der Höhepunkt des Vereinsjahrs an: Seit Anfang Jahr bereitet man sich intensiv auf das Jahreskonzert vor, das vom bewährten Dirigenten Willi Truttmann geleitet wird. 30.05.2022, 12.00 Uhr

Das traditionelle Jahreskonzert gelangt am Freitag, 10. Juni, um 20 Uhr im Konzertlokal Alte Kirche Flüelen zur Aufführung. «Das eindrückliche Ambiente dieses idealen Konzertlokals garantiert ein besonderes Hörerlebnis», schreibt der Verein in einer Mitteilung an die Medien. Zum Motto «Go West» wird dem Konzertpublikum ein Abend ganz im Western-Style geboten. Die abwechslungsreiche Musik handelt von Cowboys, Indianern, Mexikanern und schwarzen Pferden. Highlights dabei sind die «Appalachian Overture» von James Barnes, «Moment For Morricone» von Ennio Morricone und der Sousa-Marsch «The Black Horse Troop» sowie dem Motto entsprechende weitere Musikstücke. Mit dem Jahreskonzert bedankt sich der Musikverein Flüelen für die entgegengebrachte Sympathie und Unterstützung während des Jahres recht herzlich.

Der Musikverein Flüelen bei einem der letzten Jahreskonzerte in der Alten Kirche von Flüelen. Bild: PD

Einige der Konzertstücke wird der Musikverein Flüelen auch am Musikfestival in Altdorf am Samstag, 4. Juni, aufführen. Der Auftritt dort erfolgt um 14 Uhr nachmittags.

Der Musikverein spielt mit Verstärkung

Das Programm in der Alten Kirche beginnt um 20 Uhr, der Eintritt ist frei. Zur Deckung der Unkosten wird eine Türkollekte erhoben. Für eine möglichst optimale Besetzung darf der Musikverein auch dieses Jahr auf die Unterstützung von ehemaligen Mitgliedern und einigen Aushilfen zählen. Im Anschluss an das Konzert besteht die Möglichkeit, den Abend zusammen mit den Musikantinnen und Musikanten im nahen Rudenzpark ausklingen zu lassen.

Sommer- und Jubilarenständchen mit Flüeler Schülern

Kurz vor den Sommerferien, nämlich am Dienstag, 21. Juni, führt der Musikverein Flüelen zusammen mit der Bläserklasse der 5./6. Primarschule von Flüelen ein Sommer- und Jubilarenständchen auf. Die Aufführung beginnt um 19 Uhr im Flüeler Rudenzpark. Den Schülerinnen und Schülern der Bläserklasse wird damit die Möglichkeit geboten, das während des Unterrichts Erlernte aufzuführen. Einige Stücke werden durch den Musikverein und die Bläserklasse gemeinsam aufgeführt. (sez)