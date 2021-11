Die Durststrecke des Musikvereins Unterschächen ist beendet

Musikverein Unterschächen Jahreskonzerte in Spiringen und Unterschächen: Die Durststrecke ist beendet Der Musikverein Unterschächen gibt am 4. und 5. Dezember seine beiden Jahreskonzerte. Die Palette reicht von der Polka über den Slow Rock und den Rumba bis hin zum Popsong. Bruno Arnold 30.11.2021, 13.00 Uhr

Der Musikverein Unterschächen bereitet sich unter der Leitung von Sandra Zumbühl auf das erste Konzert seit zwei Jahren vor. Bild: Bruno Arnold (Unterschächen, 28. November 2021)

«Es macht riesig Spass, mit dem Musikverein Unterschächen (MVU) endlich wieder einmal konzertieren zu dürfen», freut sich Dirigentin Sandra Zumbühl-Auf der Maur auf das Wochenende vom 4. und 5. Dezember. Und auch Präsidentin Sara Gisler-Bissig ist froh, dass die Durststrecke nach ziemlich genau zwei Jahren beendet ist: «Die 3G-Regel bringt uns zwar einen zusätzlichen Kontrollaufwand, wir haben aber endlich die notwendige Planungssicherheit erhalten, um zwei Konzerte durchführen zu können. Ich hoffe jetzt einfach, dass die Coronaregeln nicht noch in letzter Minute verschärft werden und das BAG uns nicht erneut einen Strich durch die Rechnung macht», so die Präsidentin.

Apropos Strich durch die Rechnung machen: Nicht weniger als dreimal (Jahreskonzerte 2020 und 2021 sowie Egerländer Abend 2020) mussten der Vorstand und die Musikkommission des MVU in den vergangenen zwei Jahren bezüglich Proben und Auftritten kurzfristig umdisponieren oder Konzerttermine gar ganz absagen. «Die Motivation der Musikantinnen und Musikanten hat aber glücklicherweise nicht derart stark gelitten, wie anfänglich zu befürchten war», erklärt Vizedirigent Ernst Arnold. «Mit ganz wenigen – und zudem begründeten – Ausnahmen sind die Mitglieder seit September 2021 wieder intensiv am Proben. Und je näher die beiden Höhepunkte des Vereinsjahres 2021, die Konzerte vom Samstag und Sonntag in Unterschächen respektive Spiringen, rücken, desto grösser wird die Spielfreude», so das amtsälteste Mitglied der Musikkommission des MVU.

Die Motivation und die Spielfreude wachsen beim Verein wieder. Bild: Bruno Arnold (Unterschächen, 28. November 2021)

Bunter Mix aus gehörfälligen Melodien

Dirigentin Sandra Zumbühl betont: «Um die Motivation zu fördern, haben wir uns bewusst entschieden, einen bunten Mix von gehörfälligen Werken zu spielen, die sowohl zu einem typischen Schächentaler Egerländer-Abend wie auch zur üblichen Form eines Jahreskonzerts des MVU passen.» Das heisst: Neben traditionellen Märschen, Polkas und Walzern sind auch modernere Rhythmen zu hören – vom gefühlvollen Slow-Rock-Solo über den lateinamerikanisch inspirierten Rumba und den rassigen Neil-Diamond-Popsong bis hin zum mitreissenden Party-Hit der «Fäschtbänkler».

Nach dem Konzert in Unterschächen wird eine Festwirtschaft betrieben, und natürlich wird auch die wegen ihrer attraktiven Preise weitherum bekannte MVU-Tombola in diesem Jahr nicht fehlen. Übrigens: Wer am Samstagabend verhindert ist, der hat knapp 22 Stunden später Gelegenheit, die Schächentaler Musikantinnen und Musikanten in Spiringen erneut in Aktion zu erleben – diesmal bei Konzertbestuhlung und verbunden mit der alljährlichen Ehrung der speziell eingeladenen Spirgner Jubilare. Das 29-köpfige MVU-Harmoniekorps freut sich bereits jetzt auf viele Besucherinnen und Besucher.

Das Konzert des MV Unterschächen findet am Samstag, 4. Dezember, 20.15 Uhr, in der Aula in Unterschächen und am Sonntag, 5. Dezember, 18 Uhr, in der Turnhalle des Kreisschulhauses in Spiringen statt. Der Eintritt ist frei. Es gilt Zertifikatspflicht (3G).