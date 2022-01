Lob für die offene Weihnachtsfeier Altdorf

Leserbrief Offene Weihnachtsfeier: Mut zu gehen, hat sich gelohnt! «Offene Weihnachtsfeier: Das grösste Geschenk ist das Beisammensein», Ausgabe vom 30. Dezember Marta Lüönd, Altdorf 02.01.2022, 12.00 Uhr

Tischschmuck an der offenen Weihnachtsfeier in Altdorf.

Dieses Jahr habe ich mich entschieden an der offenen Weihnachtsfeier in Altdorf teil zu nehmen. Ich war zuvor sehr aufgeregt und hatte, ehrlich gesagt, Hemmungen, an eine offene Weihnachtsfeier zu gehen. Ich war froh, dass ich mit einer Kollegin zusammen gehen konnte. Doch der Mut hat sich gelohnt! Es war eine wunderbare Feier, die besinnliche Andacht, das vorzügliche Nachtessen und nicht zuletzt die sehr schöne, fröhliche Gesellschaft am Tisch und untereinander - ich habe mich sehr wohl gefühlt.