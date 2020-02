Mutter und Sohn werden beim Klubrennen des SC Klausen Tagessieger Trotz alternativer Strecke hat das Rennen bei guten Bedingungen stattgefunden. Franz Imholz 19.02.2020, 05.00 Uhr

Pia Gisler siegte beim Klubrennen in der Damen-Kategorie. Bild: Franz Imholz (Unterschächen, 15. Februar 2020)

Auf der Standard-Strecke Halten-Lehmatt-Neuebnet lag zu wenig Schnee für das Klubrennen des SC Klausen. Rennchef Patrik Arnold fand in der Vordern Lehmatt Schnee, um ein Skirennen durchzuführen. Zwischen Halten Gädeli und Voredere Lehmatt flaggte er einen leichten Riesenslalom mit 16Kontrolltoren aus.

Vom Start bis ins Ziel war ein Höhenunterschied von 60 Metern zu überwinden. Am Freitagnachmittag wurden die 30 Zentimeter Neuschnee auf der Rennstrecke zu Fuss durchgetreten und anschliessend abgerutscht. Nach einer kalten Nacht präsentierte sich die Rennpiste am Samstagmorgen in ausgezeichnetem Zustand.

31 Rennfahrer in einer Sekunde klassiert

Am Samstagvormittag, 15. Februar, besichtigten Damen, Herren und Kinder der «Kläusner» bei stahlblauem Himmel die Rennstrecke. Bei der Startnummernausgabe in der Festhütte im Weidli war Kaffee oder Punsch willkommen. Um 11.30 Uhr schickte der Startrichter Sepp Imholz 20 Vorfahrerinnen und Vorfahrer (alles Kinder der Klubmitglieder) auf die Strecke sowie die 27 Damen in drei Kategorien und ebenso die 77 startenden Herren vom 14-jährigen Schüler bis 79-jährigen Senior.

Auf der übersichtlichen und optimal vorbereiteten Rennstrecke wurde hart um Sekundenbruchteile gekämpft. Dass unter den 124 Startenden nur wenige Stürze oder Zwischenfälle verzeichnet werden mussten, und die Piste nach Rennschluss kaum Spuren aufwies, spricht für die gute Präparation und ebenso angepasste Kurssetzung. Die elektronische Zeitmessung ist auch bei solchen Klubrennen nicht mehr wegzudenken, denn in einer Sekunde klassierten sich nicht weniger als 31 Personen.

Bei den Damen gelang Pia Gisler, Tal, ein Traumlauf. Die Zeit von 24,25 Sekunden bedeutete in der Gesamtwertung Platz sieben. Ihr Vorsprung auf Flavia Arnold, Mätteli, betrug 94Hundertstel. Erika Gisler, Tellenmätteli, belegte mit 1,34 Sekunden Rückstand den dritten Rang.

Bei den Herren zeigte Ivan Gisler Tal mit einer bestechenden Fahrt einen eindrücklichen Tagessieg. Auf dem zweiten Rang platzierte sich Fredi Planzer, Bielen, mit neun Hundertsteln Rückstand. Bloss drei Hundertstel mehr benötigte der drittplatzierte Thomas Arnold, Mätteli. Das Vorfahren mit 20 Teilnehmern gewann Leonie Arnold, Bielen, vor Marc Imholz, Mätteli, und Elin Bissig, Lunzihofstatt.

Nach dem Rennen verpflegten Anton Arnold, Dominik und Anita Schuler, Kasi Bissig sowie Martin Huser mit ihrer Crew die Rennfahrerfamilie bei Silvia und Brosi Bissig im Weidli. Bei Schächentaler Kaffee, einem Jass und gemütlichem Beisammensein konnte die Zeit bis zur Rangverkündigung überbrückt werden.

Die Gabensammler Christine Furrer, Stefan Bissig und David Bissig präsentierten bei der abendlichen Rangverkündigung im Hotel Alpina Unterschächen einen reichhaltigen Gabentempel. Diese Tradition ist nur noch in wenigen Vereinen anzutreffen und wird umso mehr von allen Rennfahrerinnen und Rennfahrern geschätzt.

Ein Drittel der Mitglieder hat teilgenommen

Den Spezialpreis für den ältesten Teilnehmer, welcher nur einmal an die gleiche Person abgegeben wird, gewann Anton Arnold Seedorferstrasse (Ottis Toni). Er fährt nur noch das Klubrennen des SC Klausen und das mit dem «Renntiger von Völkl» ohne Taillierung, den er 1971 im Sporthaus Aschwanden in Unterschächen erworben hat.

Präsident Vic Bissig dankte den Helferinnen und Helfern sowie allen die zum Gelingen des Klubrennens beigetragen haben. Einen speziellen Dank richtete er an die Gönner und Sponsoren, die diesen Anlass immer wieder grosszügig unterstützen. Abschliessend sagte er: «Es freut mich, einem lebendigen, aufgestellten Klub vorstehen zu dürfen. Die Tatsache, dass von 300 eingeschriebenen Mitgliedern über 100, also ein Drittel, am Klubrennen teilnehmen, ist sensationell.»