Kanton Uri Nach 31 Jahren am Seeli ist Schluss Am Seelisberger Seeli hat Betriebsleiterin Maya Tramonti zum letzten Mal alles winterfest gemacht. Christoph Näpflin 01.11.2021, 18.21 Uhr

Maya Tramonti leitete den Camping- und Badibetrieb in Seelisberg. Bild: Christoph Näpflin

Im Mai 1991 hatte Maya Tramonti als Betriebsleiterin die Verantwortung der Badi und des Campingplatzes am Seelisberger Seeli übernommen. In diesem Herbst hat sie nach 31 Jahren zum letzten Mal den Betrieb winterfest gemacht. «Es bleiben viele schöne Erinnerungen und Erlebnisse sowie wunderbare Freundschaften, vor allem mit den regelmässigen Zeltgästen», schwärmt Maya Tramonti über die zwar intensive aber auch sehr schöne Zeit.

Wenn sie zurückschaut, haben sich vor allem die Technik und die Ansprüche in den letzten Jahren verändert. Zum einen wurde seit 1991 der Badesteg total saniert, eine moderne Kabinenanlage mit Aufenthaltsraum für die Gäste gebaut und vor sechs Jahren die ganze Anlage mit Liegewiese, mit dem rollstuhlgängigen Einstieg ins Wasser und mit der Bootshütte total erneuert.

Wertschöpfung in und um Seelisberg

Kamen früher die Gäste mit kleinen Zelten auf den Platz, sind diese Zelte heute viel grösser sowie stabiler für alle Wettersituationen und sind mit vielen Bequemlichkeiten ausgestattet. «Früher haben die Gäste sich telefonisch angemeldet und alle Anliegen konnten sogleich geklärt werden. Heute laufen die Reservationen oft über das E-Mail, verbunden mit vielen Fragen und einigen Rückantworten», vergleicht die langjährige Betriebsleiterin die Zeit von früher und heute. Geblieben ist die grosse Wertschöpfung, welche die Gäste vom Seeli in Seelisberg und Umgebung den verschiedenen Tourismusbetrieben bringen. Speziell auch das Erlebnis, dass Kleinkinder von einst heute mit ihren eigenen Kindern wieder Gäste sind, beeindruckt sie sehr.

Das Wetter spielt eine sehr grosse Rolle

In den vergangenen 15 Jahren gab es am Seeli vier Mal ein Hochwasser. «Das Hochwasser in diesem Sommer fiel genau in die Hauptferienzeit und hat in der für uns wichtigsten Saison einen Drittel vom Platz unbenutzbar gemacht», erzählt Maya Tramonti. Oft seien fast alle Plätze in der Sommerferienzeit lange im Voraus ausgebucht. «Ein schlechter Wetterbericht sorgte in wenigen Stunden für einen fast leeren Platz und viele Absagen», weiss die Betriebsleiterin aus Erfahrung. Es hat sogar schon Ende Mai am Bergseeli geschneit und nicht wenige Male hat ein Föhnsturm am See für defekte Zelte gesorgt.

Auf der anderen Seite seien die Morgenstimmungen mit einem glatten Seespiegel oder die Zeit kurz vor dem Einnachten am See kaum zu überbieten, so Maya Tramonti. «Am Morgen vor dem Start des Betriebes am See zu frühstücken, war auch für mich immer wieder ein einmaliges Erlebnis», schaut sie mit Freuden zurück.

Erfolgskonzept Naturbadi und Naturcamping

Das Konzept am Seelisberger Seeli setzt ganz auf einen Naturcamping und eine Naturbadi. «Die Gäste schätzen es ausserordentlich, dass auf dem natürlichen Areal nach Belieben ein Platz zum Campen ausgesucht werden kann, auf Stromanschlüsse verzichtet wird und keine Wohnwagen oder Autos auf dem Areal sind», sagt Maya Tramonti zum Erfolgskonzept am Seelisberger Seeli.

Dem Nachfolger als Betriebsleiter legt sie diese einmalige Situation sehr ans Herzen und wünscht ihm die nötige Durchsetzungskraft, der für die Sicherheit und Ordnung auf dem Platz sehr wichtigen Regeln. «Mit dem Seeli bin ich seit der Kindheit verbunden. Die 31 Jahre als Verantwortliche am Seeli hat mir diese einmalige Perle noch mehr ans Herzen wachsen lassen. Ich wünsche dem idyllischen Bergsee, dass er diese Wertschätzung als Naturparadies behalten darf», erhofft sich Maya Tramonti für die Zukunft.