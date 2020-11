Leserbrief «Nach dem Dornröschenschlaf wird dem ‹Grund› wieder Leben eingehaucht» Zum Sport- und Ärztezentrum in Silenen: An der Gemeindeversammlung wird über eine Umzonung, an der Urne über ein zinsloses Darlehen abgestimmt. 16.11.2020, 19.18 Uhr

Baustellen haben das Gebiet Grund in Amsteg in den vergangenen 25 Jahren geprägt. Bereits von 1994 bis 1998, als das Kraftwerk Amsteg umfassend saniert und ausgebaut wurde, diente der «Grund» als Zwischendeponie für das Ausbruchmaterial. Den meisten Urnerinnen und Urnern dürfte der «Grund» auch als Installationsplatz der Neat-Baustelle bekannt sein. Die Bilder mit meterhohem Ausbruchmaterial, Industriehallen und Förderbändern waren jahrelang unübersehbar und bleiben in Erinnerung. In Spitzenzeiten lebten ausserdem mehr als 300 Tunnelarbeiter in den Baracken rund um die Neat-Kantine. Hier herrschte Tag und Nacht Betrieb. Mittlerweile ist davon nichts mehr zu sehen. Die freien Flächen werden nun grossmehrheitlich wieder landwirtschaftlich genutzt.