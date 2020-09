Nach Steinschlägen ist die Axenstrasse wieder offen – Schlappe für Umweltverbände

Nachdem die Axenstrasse am Freitagmorgen gesperrt wurde, ist sie für den Verkehr seit 13 Uhr wieder offen. Derweil entzieht das Bundesverwaltungsgericht grünen Einsprachen die aufschiebende Wirkung teilweise. Christian Tschümperlin 25.09.2020, 18.19 Uhr

Die Axenstrasse konnte gestern um 13 Uhr wieder geöffnet werden. Zuvor hatten Geologen das Absturzgebiet besichtigt. «Es hat sich gezeigt, dass die Sensoren der Steinschlagschutznetze im unteren Bereich infolge kleiner Steine aktiviert worden sind. Die Lagebeurteilung hat ergeben, dass die Axenstrasse ab sofort wieder sicher befahren werden kann», sagt Esther Widmer vom Bundesamt für Strassen (ASTRA).

Der Strassenabschnitt Gumpisch der Axenstrasse ist wieder sicherer zu befahren. Bild: Astra Florian Arnold (urner Zeitung) / Urner Zeitung

In der Nacht auf Freitag lösten sich zwischen Flüelen und Sisikon um 0.30 Uhr kleine Steine, wahrscheinlich infolge der Wetterverhältnisse. Da weitere Steinschläge oder Murgänge infolge des Wetters nicht ausgeschlossen werden konnten, blieb die Axenstrasse am Freitagmorgen gesperrt. Gemäss Astra handelte es sich um ein kleines Ereignis: Personen wurden keine verletzt, und es kam zu keinem Sachschaden.

Mit weiteren Steinschlägen ist zu rechnen

Das Überwachungs- und Alarmsystem ist weiterhin in Betrieb. Sollte es zu weiteren Steinschlägen kommen, muss die Strasse wieder geschlossen werden, so die Auskunft.

Mit dem Projekt Neue Axenstrasse soll eine sichere Verbindung zwischen Schwyz und dem Kanton Uri geschaffen werden. Gestern wurde bekannt, dass das Bundesverwaltungsgericht den Einsprachen von Umweltverbänden die aufschiebende Wirkung gegen das Projekt teilweise entzogen hat (siehe Box).

Schlappe für Umweltverbände Mit dem Projekt A4 Neue Axenstrasse soll die Sicherheit vor Steinschlägen am Nadelöhr verbessert werden. Mit den Bauarbeiten soll voraussichtlich in zwei Jahren begonnen werden und sie sollen Ende 2029 abgeschlossen sein. Bisher war das Projekt aber durch die Einsprache von Umweltverbänden blockiert. Nun hat das Bundesverwaltungsgericht im Beschwerdeverfahren den Einsprachen die aufschiebende Wirkung teilweise entzogen, wie das Baudepartement des Kantons Schwyz gestern mitteilte. «Das Bundesverwaltungsgericht hat dem Antrag der Bauherrschaft in wichtigen Teilen stattgegeben und die aufschiebende Wirkung bezüglich der Galerie Gumpisch inklusive Hilfsbrücke und Baustromversorgung sowie der geplanten Ersatzbiotope in Ingenbohl entzogen», heisst es in der Mitteilung. Nach Eintritt der Rechtskraft dieses Entscheides kann mit den Arbeiten für den Bau der Galerie Gumpisch begonnen werden. Noch kein grünes Licht für Tunnel Sisikon Dagegen ist das Bundesverwaltungsgericht dem Antrag der Bauherrschaft nicht nachgekommen, auch für den Bau des Sisikoner Tunnels die aufschiebende Wirkung zu entziehen. Das Gericht anerkennt zwar die Notwendigkeit der Umfahrung von Sisikon, verneint aber die zeitliche Dringlichkeit, da keine konkrete Gefährdung vorliege. Das Bundesverwaltungsgericht wird über diese Frage im Rahmen des Gesamtentscheides zur Plangenehmigungsverfügung befinden. Der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts über den Entzug der aufschiebenden Wirkung bei der Galerie Gumpisch kann noch vor dem Bundesgericht angefochten werden.

Beim Steinschlag handelt es sich bereits um den vierten Vorfall am Axen in diesem Jahr. Zuletzt war die Axenstrasse am 9. Juni für rund zwei Tage gesperrt worden. Bereits am Tag zuvor war es zu einem Steinschlag gekommen. Damals hatten die Überwachungsinstrumente Geländebewegungen im Bereich «Gumpisch» festgestellt, die zu Steinschlägen in die Schutznetze oberhalb der Axenstrasse führten. Die Wetterlage hatte einen Helikopterüberflug und damit eine Einschätzung der Gefahr verzögert (unsere Zeitung berichtete). Anfang Mai musste die Axenstrasse als Folge eines Murganges für einen Tag gesperrt werden.

Warnanlagen zeigen Wirkung

Die Gefahr am Axen hat sich seit dem grossen Felssturz am 7. Januar des vergangenen Jahres erhöht. Nach einem Steinschlag mussten damals umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Es wurde eine Überwachungs- und Warnanlage installiert und die Strasse für den Langsamverkehr gesperrt. Erst am 20. Dezember 2019 konnte diese wieder für den Langsamverkehr freigegeben werden.