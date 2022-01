Moretti zittert um Wahl als Landesstatthalter

Nachgefragt Dimitri Moretti wird als Landesstatthalter vorgeschlagen – kann sich der Sicherheitsdirektor die Kritik erklären? Nicht alle Urner Parteien unterstützen, dass Dimitri Moretti von der Urner Regierung als Landesstatthalter vorgeschlagen wird. Das sagt er über die kritischen Voten. Florian Arnold Jetzt kommentieren 19.01.2022, 17.17 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dimitri Moretti in seinem Büro im Zeughaus in Altdorf. Bild: Markus Zwyssig (2020)

Einige Mitglieder von Urner Parteien trauen Ihnen das Amt des Landesstatthalters nicht zu. Wie schätzen Sie Ihre Fähigkeiten ein?

Dimitri Moretti: Ich verstehe es, zuzuhören, zu diskutieren, zu argumentieren und abweichende Meinungen zusammenzubringen. Ich gehe auf Menschen zu, respektiere immer auch gegenteilige Ansichten, habe einen hohen Gerechtigkeitssinn, packe an, suche nach Lösungen. Kurzum: Ich bin sehr motiviert, mich auch weiterhin für die Urnerinnen und Urner einzusetzen. In den vergangenen bald sechs Jahren als Regierungsrat habe ich mir das notwendige Rüstzeug für das Amt des Landesstatthalters angeeignet.

Können Sie sich die Kritik erklären?

Meiner Ansicht nach hängt die geäusserte Kritik stark mit parteipolitischen Überlegungen im Zusammenhang mit meiner Tätigkeit als Sicherheitsdirektor zusammen. Mein Handeln und meine Überzeugungen sind jedoch stets von übergeordneten Interessen geleitet. Deshalb wurde ich von den Urnerinnen und Urnern bereits zweimal in den Regierungsrat gewählt. Man kann und soll meine Arbeit auch kritisch betrachten. Das ist richtig so, denn ich bin überzeugt: Man wächst nicht nur am Lob, sondern insbesondere an der Kritik, ebenso wie man vor allem an den schwierigen Aufgaben wächst, die einem übertragen werden.

Welche neuen Aufgaben würde das Amt für Sie bedeuten?

Als Landesstatthalter bin ich Stellvertreter des Landammanns. Neu wäre, dass ich in seiner Abwesenheit Regierungsratssitzungen leite oder öffentliche Auftritte an Versammlungen, Tagungen oder Konferenzen wahrnehme, wenn der Landammann nicht teilnehmen kann.

Wie wichtig ist es Ihnen, zum Landesstatthalter gewählt zu werden?

Die Wahl wäre für mich eine grosse Ehre und Wertschätzung für meine bisher geleistete Arbeit. Sie würde mich in meinem Tun bestätigen – hinzuschauen und zu handeln, selbst wenn dies nicht unbedingt populär, aber immer im Sinne und im Interesse von Uri ist.

Werden Sie aktiv Wahlkampf dafür betreiben?

Der zur Wahl stehende Landammann und ich haben beschlossen, dass wir uns gemeinsam an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wenden werden, mit Wahlcouverts an alle Haushalte sowie gemeinsamen Inseraten. Es ist ja so, dass wir innerhalb des Regierungsgremiums eine gute und kollegiale Zusammenarbeit pflegen. Auch in unserer weiteren Zusammenarbeit geht es nicht um taktische Spiele oder parteipolitisches Prestige, sondern um Uri.

Was würde eine Nichtwahl zum Landesstatthalter für Ihre künftige politische Arbeit bedeuten?

Für mich ist klar, dass ich mich so oder so mit all meiner Energie für den Kanton Uri einsetzen werde, so, wie ich es auch bisher getan habe. Ich würde weiterhin Verantwortung tragen und gemeinsam mit meinen Regierungskollegen die anstehenden und kommenden Probleme im Interesse unseres Kantons bestmöglich zu lösen versuchen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen