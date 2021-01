Nachgefragt Wieso demonstrieren Skeptiker trotz der scharfen Coronaregeln? Politische Kundgebungen sind trotz Versammlungsverbots legal. Doch sind sie nötig? Die Organisatoren der Coronademo vom Samstag nehmen Stellung. Anian Heierli 07.01.2021, 17.13 Uhr

Josef Ender, Sprecher «Aktionsbündnis Urkantone». Bild: PD

Mindestens bis zum 22. Januar gelten landesweit verschärfte Coronamassnahmen. So will es das Bundesamt für Gesundheit (BAG). Unter anderem dürfen sich im öffentlichen Raum maximal 15 Personen treffen. Dennoch demonstrieren am Samstag in Schwyz Coronaskeptiker. Organisiert wird die Kundgebung vom «Aktionsbündnis Urkantone – für eine vernünftige Corona-Politik». Sprecher Josef Ender nimmt Stellung.