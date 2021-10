Verpackungsfreies Einkaufen in Altdorf

Nachhaltigkeit Gegen Plastiksack, Shampooflasche und Co. für mehr Nachhaltigkeit Sie hat dem Einwegplastik den Kampf angesagt: Karin Baumann führt den Laden «Kura nachhaltig & unverpackt» in Altdorf, der kürzlich den Urner Umweltpreis erhielt. Und somit auch den nötigen Zustupf für eine baldige Geschäftserweiterung. Jana Arnold 11.10.2021, 05.00 Uhr

Karin Baumann an ihrer Theke im «Kura», wo sie die Waren abwägt und einkassiert, welche die Kunden selbst geschöpft haben. Bild: PD

Laut dem Bundesamt für Umwelt werden in der Schweiz jährlich etwa eine Million Tonnen Kunststoffe verbraucht – das sind 125 Kilogramm pro Kopf. Für Karin Baumann ist schon lange klar, dass das zu viel ist. «Dieser Verpackungs- und Konsumwahn stört mich extrem.» Wer früher verpackungsfrei einkaufen wollte, musste einen weiten Weg auf sich nehmen. Bis die 37-Jährige fand, dass es eine solche Möglichkeit auch im Kanton Uri geben muss. Heute führt sie den Altdorfer Laden Kura, wo nicht nur unverpackte Lebensmittel, sondern auch Reinigungsmittel und Kosmetikartikel erhältlich sind. Natürlich alles in Bioqualität. Für diesen Einsatz wurde ihr vor zwei Wochen der Urner Umweltpreis mit einem Preisgeld von 1500 Franken verliehen.

Angefangen hat die Geschäftsidee im Frühjahr 2020 mit einem Stand am Altdorfer Wochenmarkt. Dort gibt es einige Verkäufer, die Lebensmittel zum selbst Abpacken anbieten. Dann kam Corona, und machte dem System einen Strich durch die Rechnung: «Es war nicht mehr erlaubt, dass die Kunden die Waren beim Marktstand selbst abfüllen.» Marina und Reto Jäger von der IG-Future wurden auf das Problem aufmerksam und machten Karin Baumann schliesslich ein Angebot. «Da das Lokal des Vereins aufgrund der Pandemie sowieso oft leer stand, bot man mir an, dort meinen Laden einzurichten.» Dies habe besonders gut gepasst, da die Konzepte der beiden Parteien übereinstimmen. Seither bietet sie jeden Donnerstag von 16.30 bis 18.30 Uhr ihre unverpackten Waren in der Hellgasse 25 an.

Zum Sortiment gehören einerseits Nüsse und getrocknete Früchte, aber auch Teigwaren oder Mehl. Bild: PD

Bunter Kundenmix



Mit diesem Geschäftsmodell ist Baumann bisher sehr zufrieden. «Der Laden ist für mich momentan mehr ein Hobby, als ein finanzielles Standbein», so die Bürglerin. «Ich arbeite noch 40 Prozent als Kindergärtnerin, und bin so nicht auf einen bestimmten Umsatz angewiesen.» Auch für die Kunden scheint das wöchentliche Angebot zu reichen. Die Möglichkeit, auf Vereinbarung auch ausserhalb der Öffnungszeiten einzukaufen, habe bisher kaum jemand in Anspruch genommen. «Die Kunden meinen jeweils, wenn ihnen etwas wichtig sei, würden sie es sich einrichten.»

Baumann kann so bereits auf einen beachtlichen Kundenstamm zählen. «Es kommen aber auch jede Woche neue Kunden dazu, die das etwas andere Einkaufserlebnis ausprobieren wollen.» Dabei handle es sich um Menschen aus allen Alterssegmenten: Jüngere, die einen durchweg nachhaltigen Lebensstil pflegen, Familien, aber auch ältere Menschen. «Sie fühlen sich in die Zeit zurückversetzt, als Lebensmittel noch von der Theke weg verkauft wurden.»

Kosmetik geht auch nachhaltig: Zahnbürsten aus Holz, wiederverwendbare Abschminkpads oder festes Shampoo.

Eine Frage der Prioritäten

Dass sich das «Unverpackt-Lädäli» – übrigens das bisher einzige seiner Art im Kanton Uri – auf diese Weise bewährt hat, lässt Baumann aber nicht innehalten. Im Gegenteil: Sie sieht grosses Zukunftspotenzial im unverpackten Einkaufen. «Ich glaube, das Bewusstsein für Nachhaltigkeit wird immer grösser. Das beginnt jetzt bereits beim Tauschen vom Plastik- oder Brotsack gegen den Stoffbeutel.» Damit auch das komplett verpackungsfreie Einkaufen im Kanton Uri Fahrt aufnimmt, möchte sie in naher Zukunft ihr Geschäft ausbauen. «Es ist mein Ziel, das Angebot sowie die Öffnungszeiten zu erweitern und auch eigene Räumlichkeiten zu mieten.»

Dabei hilft ihr nun das verliehene Preisgeld. Durch mehr Produkte und eine eigene Website erhofft sich Baumann, mehr Menschen zu erreichen und zu überzeugen. Denn sie ist sich bewusst, dass das verpackungsfreie Einkaufen mit mehr Aufwand verbunden ist. «Die Menschen müssen schon vorher wissen, was sie brauchen, und die richtigen Behälter mitbringen.» Doch schlussendlich sei es eine Frage der Prioritäten. «Jeder kann etwas zu mehr Nachhaltigkeit beitragen, auch wenn es nur kleine Schritte sind.»

Kura nachhaltig & unverpackt in der Hellgasse 25 (ob Nicas Gym) ist jeweils donnerstags von 16.30 bis 18.30 Uhr geöffnet. Auf Anfrage kann auch zu anderen Zeiten eingekauft werden. Ein kleiner Teil des Sortiments ist in der Bäckerei «Gutes von Gestern» beim Telldenkmal erhältlich.