Urner Jungunternehmen Symbergy nutzt Abwasser aus Fischzucht

Nachhaltigkeit Grünes Urner Jungunternehmen nutzt Abwasser aus Fischzucht für seine Salatproduktion David Imhof und Denis Aschwanden haben 2019 das Projekt Symbergy ins Leben gerufen. Nach zwei Jahren sind sie noch immer auf Kurs und streben eine stetige Vergrösserung ihres Unternehmens an. Jana Arnold Jetzt kommentieren 22.11.2021, 16.00 Uhr

David Imhof (links) und Denis Aschwanden sind die Gründer des Jungunternehmens Symbergy. Bild: Anian Heierli (Altdorf, 18. November 2021)

Nach seiner Anreise erblickt das Saatkorn eines Salats in Altdorf seit langem wieder einmal Tageslicht. Es wird ausgepackt und in Steinwolle eingebettet. Diese findet ihren Weg in ein schwarzes Töpfchen, das eigens gefertigte Holzgestell und schliesslich in eine Rollanlage. Über dem Sprössling: Immer genau das richtige Licht für die richtige Wachstumsphase. Und darunter? Das Abwasser einer Fischzuchtanlage. Es wird beständig durch Rohre gepumpt – so lange, bis die Wurzeln der Pflanzen alle Nährstoffe aufgenommen haben. Wenn alles gut geht, bleiben am Schluss ein gesunder Salatkopf und gereinigtes Wasser zurück, das wieder in den Kreislauf eingebracht werden kann.

Um diesen Prozess kümmern sich David Imhof und Denis Aschwanden, und das nun seit zwei Jahren. Ende 2019 begannen sie, an ihrer Idee für ein sogenanntes Aquaponik-Projekt – eine Kombination aus Aquakultur, der Aufzucht von Wassertieren, und Hydroponik, der Kultivierung von Nutzpflanzen – zu tüfteln. Das System ist bereits seit längerem bekannt. Doch die Zusammenarbeit mit der grössten Fischzuchtanlage der Schweiz, der Basis 57 in Erstfeld, macht Symbergy – wiederum eine Wortkombination aus Symbiose und Synergie – zu einem besonderen Projekt, sind die beiden Gründer überzeugt.

Verschiedene Kompetenzen vereint

Dass Symbergy dem heutigen Zeitgeist entspricht, ist unbestritten. Ein nachhaltiger Wasserkreislauf, Klimaschutz sowie lokale Produktion stehen dabei im Fokus, heisst es auf der Website des jungen Unternehmens. «Das Klimafreundliche an unserem Projekt ist der Wegfall von künstlichen Chemikalien sowie des Transportweges», so Denis Aschwanden. Er hat Betriebswirtschaft studiert und ist für alles Wirtschaftstechnische zuständig. David Imhof, Produktionsverantwortlicher, schaut, «dass es wächst». Er sorgt für die richtigen Nährstoffe im Wasser, das richtige Licht, die passenden Sensoren. Gemeinsam möchten sie den Selbstversorgungsgrad der Schweiz erhöhen, wie sie erklären. «Wir bauen Pflanzen an, die sonst importiert werden müssen.» Dazu gehören zum Beispiel Mittelmeerkräuter oder bestimmte Salatsorten.

Ganz allein machen sie das aber natürlich nicht. «Unser Team ist das Wichtigste am ganzen Projekt. Ohne das grosse Engagement würden wir heute nicht am selben Ort stehen», meint Imhof. Was die Forschung angeht, werden sie von Jérôme Arnold und Philippe Hess unterstützt. Samuel Walker kümmert sich um die Konstruktion, Andreas Walker um Sensorik und Automation. Sowohl «Mark I», der kleinere Prototyp der Anlage, als auch der 24 Meter lange «Mark II» wurden von ihnen designt und gebaut. «Hinzu kommen dann noch unzählige Berater, die wir von Zeit zu Zeit kontaktieren können», so Imhof.

Und natürlich einige Geldgeber, die das Projekt erst zum Laufen brachten. Darunter sind unter anderem der Innovationsfond Innosuisse, die Neue Regionalpolitik, Rotary Uri, das Antoniushaus oder die Dätwyler-Stiftung, von der Symbergy bis heute auch die nötigen Räumlichkeiten mieten kann.

Aschwanden, Imhof, und «Mark II»: Die 30 Meter lange Anlage befindet sich momentan in einem Lagerraum der Dätwyler AG in Altdorf. Bild: Anian Heierli (18. November 2021)

Grosse Zukunftspläne

Was die Räumlichkeiten angeht, soll es aber bald eine Veränderung geben, wenn es nach den beiden Jungunternehmern geht. Im Frühjahr 2022 möchten sie nicht nur ihren Standort direkt neben die Fischzucht verlegen, sondern auch zur nächsten Anlage «Mark III» übergehen. Mit dieser sollen, wenn alles eingerichtet ist, täglich rund 400 Pflanzen reif für die Ernte werden. «Den richtigen Standort haben wir bereits gefunden. Momentan sind wir jedoch noch auf der Suche nach Investoren», so Aschwanden. Und auch damit geben sich die beiden noch nicht zufrieden: Innerhalb von 36 Monaten soll anschliessend eine weitere Vergrösserung realisiert werden.

«Wir möchten dann bis zu 20 Anlagen des Modells Mark III einsetzen, um schliesslich 8000 Pflanzen pro Tag ernten zu können.»

Mit diesem Schritt strebe man schliesslich auch die wirtschaftliche Eigenständigkeit des Unternehmens an.

Um diese Ziele zu erreichen und dabei nachhaltig zu bleiben, arbeitet Symbergy mit diversen Urner Unternehmen zusammen. So sei bereits die Stiftung Behindertenbetriebe in Schattdorf für Arbeitskräfte angefragt worden. «Das Interesse ist beiderseits gross.» Auch mit EWA Energie Uri besteht eine Innovationspartnerschaft. «Es geht sowohl um die Entwicklung spezieller LEDs für unsere Pflanzen als auch um das Sichern der nachhaltigen Energieversorgung unserer Anlage», erklärt Aschwanden. Denn sowohl die Beleuchtung als auch die Wasserpumpe benötige einiges an Strom.

Im Labor können die idealen Bedingungen für das Pflanzenwachstum geschaffen werden. Die Samen wurden eigens dazu gezüchtet, ohne Erde zu wachsen. Bild: Anian Heierli (Altdorf, 18. November 2021)

Unternehmen erhält bereits jetzt Aufmerksamkeit

Nach zwei Jahren Arbeit ziehen Denis Aschwanden und David Imhof also eine durchweg positive Bilanz. «Bei vielen Start-ups zeigen sich irgendwann Probleme, weil es nicht so läuft wie geplant», meint Aschwanden. «Bei uns war das nicht der Fall. Ich sehe weiterhin grosses Potenzial in unserer Idee.» Auch diverse Gastronomen und andere potenzielle Abnehmer hätten sich von Anfang an positiv zum Vorhaben von Symbergy geäussert.

Bei der «Swiss Innovation Challenge» kam das Jungunternehmen zudem unter die Top 25 aus insgesamt 100 Teilnehmern, und die finale Entscheidung steht noch aus. Unter Umständen erhält Symbergy am 25. November ein Preisgeld von 20'000 (erster Platz) oder 5000 Franken (zweiter und dritter Platz), welches es nur allzu gut für seine grossen Zukunftspläne gebrauchen könnte.