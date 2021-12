Nachhaltigkeit UKB-Neubau setzt auf Fernwärme aus Uri Die Urner Kantonalbank (UKB) hat in Zusammenarbeit mit der Heizwerk Uri AG das Fernwärmenetz in Betrieb genommen. 03.12.2021, 11.47 Uhr

Inbetriebnahme des Fernwärmenetzes im Untergeschoss des neuen Dienstleistungsgebäudes: Esther Heiz, UKB-Projektleiterin, und Markus Dittli, Leiter Technik und Betrieb Oeko Energie AG. Bild: PD (Altdorf, 2. Dezember 2021)

Die Urner Kantonalbank (UKB) leiste mit dem Neubau beim Kantonsbahnhof in Altdorf einen wichtigen Beitrag zum neuen Eingangstor zum Kanton Uri, heisst es in einer Mitteilung der UKB. Das sechsgeschossige neue Dienstleistungsgebäude mit einer Nutzfläche von total 6240 Quadratmetern steht zu zwei Drittel auch für Mieter zur Verfügung. Sie alle profitieren nun von dem am Mittwoch in Betrieb genommenen ökologischen wie nachhaltigen Heizsystem. «Mit der CO 2 -neutralen Wärmeerzeugung aus Holzschnitzeln und der Kühlung über das Grundwasser leisten wir einen modernen und nachhaltigen Beitrag zum Schutz unseres Klimas», sagt UKB-Projektleiterin Esther Heiz.

Markus Dittli, Leiter Technik und Betrieb der Oeko Energie AG, erklärt: «Bei der Fernwärmeversorgung entsteht durch die Verbrennung von Holzschnitzel Warmwasser, welches mittels eines Rohrsystems zu den jeweiligen Endverbrauchern gelangt. Dort wird die Energie an das hausinterne System mittels Wärmetauscher übergeben.» Die Energieproduktion finde bei der Fernwärme an einem zentralen Standort statt, womit die Wärmebezüger keine eigene Wärmeerzeugung mehr benötigen würden. «Beim Neubau der Urner Kantonalbank durften wir zusätzlich noch die Klimakühlung mittels Grundwasser im Contracting liefern, welche im Frühling 2022 in Betrieb geht.» Neben der Heizwerk Uri AG konnte die UKB bei ihrem Neubau am Bahnhofplatz 1 in Altdorf 78 Prozent der ausgeschriebenen Arbeiten an Urner Unternehmen vergeben. (pd/RIN)