Urner Reuss läuft kontrolliert über den Damm

Hochwasser in Uri Die nächste heikle Phase für die Urner folgt am Donnerstag Der Hochwasserschutz in Uri zeigt Wirkung. Nur die kommenden Tage bereiten etwas Sorgen. Kristina Gysi und Florian Arnold 13.07.2021, 20.23 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An gewissen Stellen läuft die Reuss bereits kontrolliert über. Bild: Florian Arnold An gewissen Stellen läuft die Reuss bereits kontrolliert über. Bild: Florian Arnold Die Reuss bei Seedorf Bild: Kantonspolizei Uri Die Reuss führt sehr viel Wasser. Bild: Florian Arnold Die Feuerwehr bereitet das gezielte Überlaufen der Reuss vor. Bild: Florian Arnold (Seedorf, 13. Juli 2021) Auch die Autobahn A2 ist teilweise gesperrt. Bild: Florian Arnold (Attinghausen, 13. Juli 2021) Die Reuss ist kurz vor dem Überlaufen. Bild: Florian Arnold (Seedorf, 13. Juli 2021) Bei der Mündung des Schächens in die Reuss bei der Attinghauserbrücke brodelt das Wasser stark. Bild: Florian Arnold (Attinghausen, 13. Juli 2021) An Seeufer hat das Unwetter bereits Spuren hinterlassen. Bild: Florian Arnold Der Kanton Uri ruft die Bevölkerung dazu auf, sich nicht in der Nähe von Gewässern aufzuhalten. Bild: Florian Arnold (Seedorf, 13. Juli 2021)

«Wir sind wie auf Nadeln», sagt Polizeisprecher Gusti Planzer. Es ist Nachmittag um 15 Uhr. Gerade hat sich die Regensituation etwas beruhigt – die Wasserstände der Reuss jedoch nicht. «Wir erwarten jetzt die Peaks der Hochwassersituation», so Planzer weiter. Allerdings gibt er sich sehr zuversichtlich:

«Wir gehen davon aus, dass wir gut vorbereitet sind.»

Positiv stimmen den Polizeisprecher vor allem die Hochwasser-Entlastungsmassnahmen im Talboden. Der Reussdamm ist so konzipiert, dass das Wasser zwischen Erstfeld und der Einmündung in den Urnersee an diversen Stellen kontrolliert überschwappen kann. So auch auf die Autobahn A2. Diese wurde deshalb vorsorglich um die Mittagszeit gesperrt. Um eine gröbere Verkehrsüberlastung zu verhindern, wurden sowohl der Seelisberg- wie auch der Gotthard-Strassentunnel (in Richtung Norden) für den Schwer- und den Individualverkehr gesperrt.

Die Feuerwehr Altdorf bereitet das gezielte Überlaufen der Reuss vor, hier bei einem Interventionspunkt. Bild: Florian Arnold

Der Axen blieb für den Schwerverkehr zu. Allgemein riet die Polizei, den Kanton Uri zu umfahren. Auch die Gotthard-Raststätte und das Schwerverkehrszentrum Uri stellten den Betrieb ein. Bei einer zusätzlichen Schliessung der Axenstrasse wäre Uri somit gegen Norden abgeschnitten gewesen. «Die Situation am Axen ist zurzeit aber ruhig», so Gusti Planzer am Nachmittag. Somit konnte man von einer sicheren Verbindung Richtung Norden ausgehen. Trotz der Umleitung der grossen Verkehrsströme auf die San-Bernardino-Route gab es jedoch am Nachmittag sehr viel Verkehr. Aufatmen konnten die Verkehrsteilnehmer, als schliesslich um 17.30 die Sperrungen wieder aufgehoben werden konnten. Dazu führten die sinkende Schneefallgrenze und Pegel der Fliessgewässer - allen voran der Reuss.

Video: Silja Hänggi

Ein Pegel wie es ihn nur alle 30 Jahre geben dürfte

Am Nachmittag jedoch wurden einzelne Rinnsale auf der Autobahn bemerkt, wie der Polizeisprecher sagt. In Seedorf ging ausserdem die Reuss kontrolliert über die Ufer, die entsprechende Hochwasser-Entlastungsanlage kam zum Tragen. Denn die Reuss führte extrem viel Wasser: Die Station Seedorf mass einen Spitzenwert von 527 Kubikmetern pro Sekunde. Das ist ein Wert, der laut dem Bundesamt für Umwelt eigentlich nur alle 30 Jahre zu erwarten wäre. Allerdings ist es nicht einmal ein Jahr her, seit sogar 580 Kubikmeter gemessen wurden: Im Oktober 2020 wurde deshalb auch die Autobahn A2 zur Entlastung benötigt. Beim Unwetter 2005 waren es 532 Kubikmeter, bei jenem 1987 ganze 733 Kubikmeter pro Sekunde – ein Wert, der laut der Statistik weniger als einmal in 150 Jahren vorkommen soll.

Das Wasser lief kontrolliert über den Damm, hier unter der Autobahnauffahrt. Bild: Florian Arnold

Die aktuellen Ereignisse zeigen: Die Investitionen in den Hochwasserschutz im Kanton Uri wirken. «Die Massnahmen bewähren sich», sagt Gusti Planzer.

«Die Hochwasserschutz-Konzepte beweisen sich ein weiteres Mal.»

Ein gutes Zeugnis stellt Planzer auch den Einsatzkräften auf Kantons- wie Gemeindeebene aus: «Die Einsatzkräfte leisten starke und wertvolle Arbeit und verfügen über eine grosse Erfahrung. Die Abläufe stimmen und die Handgriffe sitzen.» Nun hoffen alle, dass sich die Situation definitiv beruhigt und Uri mit einem blauen Auge davongekommen ist: Grössere Sturz- und Rutschereignisse blieben aus. Nur in Hospental sorgte ein Erdrutsch dafür, dass die Furkastrasse lahm gelegt wurde. Die MGB fuhr aus Sicherheitsgründen die Strecke nicht. In Seedorf, Schattdorf und Erstfeld wurden rund 75 Personen vorsorglich evakuiert. Bei der Polizei gingen ausserdem vereinzelte Meldungen wegen überlaufener Schächte oder Wassereinbrüche in Häuser ein, um die sich diverse Feuerwehren kümmerten. Neben den Feuerwehren standen das Amt für Bevölkerungsschutz, das Amt für Tiefbau, das Amt für Betrieb Nationalstrassen, die Abteilung Naturgefahren sowie die Kantonspolizei Uri im Einsatz. Etwas Sorgen bereiten nun die Wetterprognosen der kommenden Tage.

Die Reuss bei Gurtnellen Video: Leserreporter

Die Reuss in der Schöllenen Video: Leserreporter

Regen wird wieder ab Donnerstag erwartet

Alle Hände voll zu tun haben nicht nur die Urner Einsatzkräfte. Auch Meteo Swiss wird mit Anfragen überhäuft. Das Telefon von Andreas Stutz klingelt bereits den ganzen Tag. Der Meteorologe informiert über die Witterung in der Urschweiz. Demnach soll sich die Wetterlage am Mittwoch einigermassen beruhigen, wobei auch hier mit «Unsicherheiten» gerechnet werden müsse. «Da und dort kann es zu Schauern und kleineren Gewittern kommen», so Stutz. Jedoch nicht mehr im selben Ausmass wie am Dienstag.

Die nächste heikle Phase folgt donnerstags und freitags. Dann muss erneut mit erhöhtem Niederschlag gerechnet werden. Zwar erwarte man weniger Regen als noch am Dienstag, jedoch sei die Wetterlage nicht ganz einfach einzuschätzen. «Es kam auch schon vor, dass man sich getäuscht hat», so der Fachmann. Während der beiden Tage dürfte eine Regenmenge zwischen 60 und 100 Millimetern zusammenkommen. Das Hauptzentrum der Niederschläge in der Zentralschweiz sind die Voralpen und der Alpennordhang. Die Gummistiefel dürfen also noch eine Weile im Flur stehen bleiben.