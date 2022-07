Nätschen Das neue Familienparadies Matti lädt zum Klettern, Rutschen und «Gumpen» Auf dem Nätschen ist mit einer Outdoor-Anlage eine neue Familienattraktion eingeweiht worden. Brigitte Hächler Jetzt kommentieren 04.07.2022, 12.00 Uhr

Auf der neuen Anlage haben die Besucherinnen und Besucher eine wunderschöne Aussicht. Bild: Brigitte Hächler (Nätschen, 3. Juli 2022) Rafael Krucker, CEO Swiss Alps (l.), mit seinem Sohn und Bernhard Russi mit seiner Enkelin eröffneten den Aussenspielplatz. Bild: Brigitte Hächler (Nätschen, 3. Juli 2022) Dort gibt es unter anderem eine Kletterwand für die Älteren. Bild: Brigitte Hächler (Nätschen, 3. Juli 2022) Auch eine Rutschbahn mit bester Aussicht auf Andermatt ist vor Ort anzutreffen. Bild: Brigitte Hächler (Nätschen, 3. Juli 2022) Noch fehlt das Grün: Die Anlage von der Gondelbahn aus. Bild: Brigitte Hächler (Nätschen, 3. Juli 2022) Ein Kletter-Turnschuh für die Kleinsten. Bild: Brigitte Hächler (Nätschen, 3. Juli 2022) Hier geht es bald lustig zu und her. Bild: Brigitte Hächler (Nätschen, 3. Juli 2022) Wer hinunterrutschte musste sich danach aber wieder hocharbeiten. Bild: Brigitte Hächler (Nätschen, 3. Juli 2022) Rafael Krucker war Mitinitiator des Familienparadieses Matti. Bild: Brigitte Hächler (Nätschen, 3. Juli 2022) Die neue Anlage konnte er bei strahlendem Sonneschein präsentieren. Bild: Brigitte Hächler (Nätschen, 3. Juli 2022) Weitere Impressionen. Bild: Brigitte Hächler (Nätschen, 3. Juli 2022) Weitere Impressionen. Bild: Brigitte Hächler (Nätschen, 3. Juli 2022)

Am vergangenen Sonntag eröffnete Andermatt Swiss Alps das Familienparadieses Matti auf dem Nätschen. Zum bereits bestehenden Indoor-Spielplatz kommt nun eine Aussenanlage mit Rutschbahnen, Kletterwand, Trampolinen und diversen Spielplatzgeräten beim Restaurant Matti dazu. Andermatt will sich damit insbesondere als Ganzjahresdestination etablieren.

Nach Andermatt, um Ski zu fahren, das Hotel Chedi in Augenschein zu nehmen oder die diversen Alpenpässe zu überqueren – so etwa könnte der Urschner Hauptort in vielen Köpfen verankert sein. Doch Andermatt und die Gotthardregion will sich weg vom saisonalen, wenig nachhaltigen Tourismus, zur erstklassigen Ganzjahresdestination entwickeln.

«Dafür braucht es Nachhaltigkeit, Qualität und Innovation, Gastfreundlichkeit sowie die Zusammenarbeit aller Tourismusanbieter», betonte Rafael Krucker, CEO der Andermatt Swiss Alps AG und Mitinitiator des Familienparadieses anlässlich der Eröffnung.

Die Verantwortlichen möchten die Übergangszeiten besser nutzen

Die Gotthardregion verfüge über viele gute Produkte; den Golfplatz, die Konzerthalle, das Skigebiet oder die Hotellerie und Gastronomie, jedoch liessen sich Sommeraktivitäten, insbesondere Begegnungsorte für Familien, noch ausbauen, sagte er.

Dass das Familienrestaurant Matti auf dem Nätschen zum Initialprojekt wurde, kommt nicht von ungefähr. Es verfügte schon über einen Indoor-Spielplatz und ist Begegnungsort für Familien. Zudem ist es gut mit Gondel, Zug und zu Fuss erreichbar.

«Das Familienparadies Matti ist Teilprojekt eines Masterplans, mit dem wir in der Gotthardregion den Sommer, jedoch auch die saisonalen Übergangszeiten besser nutzen wollen»,

verriet Krucker. Doch wolle man nebst Familien auch weitere Zielgruppen damit ansprechen.

Sportlich ging es nicht nur auf den Rutschbahnen oder der Kletterwand zu. Das Projekt von Initiierung bis Fertigstellung sei eine Höchstleistung gewesen, betonte Igi Zopp, Geschäftsführer der Skiarena Andermatt-Sedrun AG, der das 1,2-Millionen-Projekt mitgeleitet hatte.

So vergingen von der Präsentation der finalen Grundidee Mitte März bis zur Anlieferung der Sportgeräte Anfang Juni knapp drei Monate, wobei sich die effektive Bauzeit auf einen Monat belief. Viel leistete zudem eine grosse Anzahl freiwilliger Helferinnen und Helfer. Es habe Herz gebraucht, die Initiative zu ergreifen, Hingabe und Härte aller, die mitgearbeitet und nicht zuletzt dem Wetter getrotzt hätten, lobte Zopp.

Hauptattraktionen sind etwa die sich noch im Bau befindenden Trampoline und die betreute Kletterwand, an der sich Jung und Alt gegen einen Obolus von fünf Franken üben dürfen. Momentan sind die Aussenanlagen nur im Sommer in Betrieb.

Nachdem Bruder Mateusz vom Seelsorgeraum Ursern das Familienparadies gesegnet hatte, eröffneten Rafael Krucker mit seinem Sohn und Bernhard Russi mit seiner Enkelin die Anlage offiziell. Ob «gumpen», klettern oder einfach nur sitzen – alles ist möglich im Familienparadies am Nätschen.

