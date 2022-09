Nationaler Spitextag am 3. September: 3 Lernende erzählen

Viele Jahre hat die Pro Senectute das Tagesheim im Kanton Uri im Auftrag der Spitex Uri geführt. Nachdem die Pro Senectute sich in Zukunft wieder auf deren Kernkompetenzen konzentrieren will und den Leistungsvertrag per Ende 2022 gekündigt hat, wird das Tagesheim ab dem 1. Januar 2023 als Fachbereich der Spitex Uri geführt. Mit dem Wechsel des Trägers ändert sich für die Gäste des Tagesheims nichts, wie die Spitex Uri betont. Der Standort bleibt an der Dätwylerstrasse 15 in Altdorf und die heute im Tagesheim tätigen Fachpersonen und Betreuerinnen begleiten und unterstützen die Gäste auch im kommenden Jahr. Dem Betrieb sei es wichtig, dass dieses Angebot im Kanton Uri bestehen bleibt und dass die Gäste weiterhin in vertrautem Umfeld im Tagesheim verweilen können. (RIN)